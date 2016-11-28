9 招寫冗長句子無難度

還記得當日杜林普當選，除了讓各大學者、評論家一臉錯愕，錯愕以後便是海量的「馬後評論」，來分析杜林普得勝原因，部分歸咎於「社交媒體造成的資訊隔閡，相同理念的人『圍爐取暖』，故不了解社會的真實狀況」。不過，以上的分析是否太過平庸，難顯「KOL」（意見領袖）的睿智？不怕，不如嘗試這樣表達：

誠然每次大選都涉及兩黨競爭，但近幾十年來，罕有候選人如同這次的特朗普，在言論上火力四射，在不同族群與社會群體間，留下大量不易癒合的社會傷口。這些社會情緒傷口癒合的困難，部分也得歸咎於社群網站（例如 Facebook）對當代社會的影響。社群網站造成媒體地景（mediascape）的個人化與分眾化，造成內群體（台灣稱的同溫層）敘事與情感的自我強化激盪；而演算法在各種不同立場間造成的過濾或屏蔽效果，更增加跨群體理解的障礙。

「對當代社會的影響」、「媒體地景的個人化與分眾化」、「內群體敘事與情感的自我強化激盪」、「造成的過濾或屏蔽效果」、「增加跨群體理解的障礙」……是否整個「論述」立即高級了、睿智了及充滿洞見呢？但假若你嘗試在日常生活也這樣與人溝通，不出三日，定必無再可正常對話的對象，皆因說話太冗長及生澀難懂。

然而，假如你反而一心求學於寫冗長句子，例如在寫論文或報告之中，希望充撐字數或頁數要求，不妨先看美國聯邦政府轄下設有名為「易懂語言行動與資料網絡」（PLAIN，取意為「簡明易懂」）的計劃，當中有教學指導寫出長句子的技巧，幽一幽寫冗長句子的人一默。

假若你想表達：「More night jobs would keep youths off the streets.」（更多晚間工作能避免青少年流連街頭），可嘗試以下「秘訣」：

步驟一：在陳述句開頭先表示引用了研究，即使你不是真的有看過相關研究，其實也沒人會在意；而即使有人質疑，你也有方法巧妙逃避（見步驟五）。

步驟二：以長音節的詞語替代簡單詞語，一般是有拉丁或希臘詞源，例如：additional 取代 more（更多）；nocturnal 取代 night（晚上）；employment 取代 jobs（工作）；adolescents 取代 youths（青少年） ；thoroughfares 取代 streets（街道）。

步驟三：多利用複雜的詞語，語意愈模糊愈佳，例如像「indicate、develop、identify」（顯示、發展、認出），在它們後面可加上「the fact that」（有關甚麼的事實）以再延長句子。

步驟四：添加形容詞，如加上「available、applicable、appropriate」（可用、適用、適當）這些形容詞，但根本不會改變或增加句子原意，更上一層樓，考慮使用「various」（多樣）這最無意義的修飾符（modifiers）。

步驟五：利用含糊的詞語，像「a number of 」便很有用了，因為它可表示任何的數目，甚至是零。

步驟六：再撒下更多多餘的字詞，如「usually、juvenile」（通常、少年的）。

步驟七：使用「it is」（它是）或「there is/are」（這裡有），不單能延長句子，更能帶點學者的味道。

步驟八：運用「法律條文主義」（legalism），定義寫清寫楚，例如「夜間」即是甚麼時間呢？清楚得來記得不留破綻。

步驟九：利用外國詞彙來加長句子，經典的有如拉丁語式，或其他根本沒有人記得或認識的詞語，如「Ipso facto」（就事實本身）；中文書寫中則可以加上括註，以示你懂得這些生澀外語字，好不威風。

成品英文版：

There is no escaping the fact that it is considered very important to note that a number of various available applicable studies ipso facto have generally identified the fact that additional appropriate nocturnal employment could usually keep juvenile adolescents off thoroughfares during the night hours, including but not limited to the time prior to midnight on weeknights and/or 2 a.m. on weekends.

成品中文版：

這裡不能迴避一個事實（fact），就是考慮到它非常重要（important），故需注意這裡有一定數量、多元、而且可用及適用的研究（studies），就研究本身（Ipso facto），它識別出有關更多適量的晚間工作通常能避免年輕的青少年流連街頭的事實，晚上指包括但不限於在平日凌晨以前的時間及／或週末早上 2 時以前，這是非常重要的事情。

以上是 PLAIN 的「教學」，固然實際諷刺不少人在寫作時有意無意便犯下以上錯誤，以虛無字詞延長語句，臃腫難看。寫文章是千錘百煉，像楊絳的文字便簡潔可觀。寫完一句，應「回頭看看有無廢話廢字可以刪減」，留意有否犯下以上問題。寫作求傳情達意，解釋事理，莫為顯「睿智」，苦了讀者。