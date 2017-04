9 招寫冗長句子無難度

還記得當日杜林普當選,除了讓各大學者、評論家一臉錯愕,錯愕以後便是海量的「馬後評論」,來分析杜林普得勝原因,部分歸咎於「社交媒體造成的資訊隔閡,相同理念的人『圍爐取暖』,故不了解社會的真實狀況」。不過,以上的分析是否太過平庸,難顯「KOL」(意見領袖)的睿智?不怕,不如嘗試這樣表達:

「對當代社會的影響」、「媒體地景的個人化與分眾化」、「內群體敘事與情感的自我強化激盪」、「造成的過濾或屏蔽效果」、「增加跨群體理解的障礙」……是否整個「論述」立即高級了、睿智了及充滿洞見呢?但假若你嘗試在日常生活也這樣與人溝通,不出三日,定必無再可正常對話的對象,皆因說話太冗長及生澀難懂。

然而,假如你反而一心求學於寫冗長句子,例如在寫論文或報告之中,希望充撐字數或頁數要求,不妨先看美國聯邦政府轄下設有名為「易懂語言行動與資料網絡」(PLAIN,取意為「簡明易懂」)的計劃,當中有教學指導寫出長句子的技巧,幽一幽寫冗長句子的人一默。

假若你想表達:「More night jobs would keep youths off the streets.」(更多晚間工作能避免青少年流連街頭),可嘗試以下「秘訣」:

成品英文版:

There is no escaping the fact that it is considered very important to note that a number of various available applicable studies ipso facto have generally identified the fact that additional appropriate nocturnal employment could usually keep juvenile adolescents off thoroughfares during the night hours, including but not limited to the time prior to midnight on weeknights and/or 2 a.m. on weekends.