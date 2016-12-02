1月14日
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總統吃甚麼：每任餐單大不同

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奧巴馬積極推廣健康飲食，繼任的杜林普卻最愛快餐。過去的 8 年功夫，可能一朝告終。圖片來源：白宮
奧巴馬積極推廣健康飲食，繼任的杜林普卻最愛快餐。過去的 8 年功夫，可能一朝告終。圖片來源：白宮

白宮易主，不只政策劇變，連餐單都要大改。

奧巴馬夫婦致力推動健康飲食，勸人少吃快餐多做運動，偏偏接任總統的杜林普，出名鍾情快餐食物，連坐私人飛機，也要吃肯德基炸雞。往後 4 年若在國宴席上，出現漢堡包薯條，或也不足為奇。

但杜林普絕非首位熱愛麥當勞、漢堡王及水手炸雞（Popeyes）的白宮主人。非營利機構「白宮歷史協會」的刊物編輯兼歷史學家 William Seale 指出：「快餐經常登堂入室。不時都有總統甚至來賓訂購 Big Mac 等快餐外賣，再由特勤局人員取貨。卡特的子女和喬治布殊都試過。」但更諷刺的是， 對上一位迷戀快餐的總統，正是與杜林普「反目成仇」的克林頓。

克林頓在位期間，不僅嗜甜如命，亦酷愛垃圾食物，堪稱麥當勞擁躉，就連知名綜藝節目「Saturday Night Live」，都曾以此嘲諷一番。但卸任之後，他就「洗心革面」，開始吃得健康。2011 年接受 CNN 訪問時，他就直言：「我沒死於心臟病，真是幸運。」如今他更以素食者自居。今天的我打倒昨天的我，果然是政客作風。

杜林普身坐私人飛機，不食貴價魚子醬，反吃快餐炸雞，口味認真獨特。圖片來源：Donald J. Trump/Twitter
杜林普身坐私人飛機，卻吃快餐炸雞，口味認真獨特。圖片來源：Twitter
克林頓還是總統時，最愛吃麥當勞，後來為健康著想，才忍痛告別。圖片來源：路透社
克林頓還是總統時，最愛吃麥當勞，後來為健康著想，才忍痛告別。圖片來源：路透社

如此關心總統吃甚麼，不光為八卦而已。歷史學家 Suzy Evans 著有童書「林肯的午餐」，她認為美國總統的飲食習慣，似乎反映了美國飲食文化的演變。「總統烹飪史看來微不足道，甚至無關痛癢，但若你仔細觀察，便能從中發現美國社會、文化及政治的歷史，以及有關餐飲、外交及美國總統的豐富而珍貴的歷史。」

紐約大學食品研究學教授 Amy Bentley 舉例，19 世紀中後期起，在美國的富裕一族，每餐的份量變多，亦較常久坐不動，結果到 20 世紀初，老羅斯福（Theodore Roosevelt）等多位總統，體型都較圓潤。「那是食物供應增加和食品工業化的時代。特別對男士而言，龐大身型是權力的象徵 —— 暗示『我不用從事體力勞動』和『我有足夠食物』。」

二戰結束過後，美國人口由於飲食過度，出現相關的健康問題，包括心臟病和高血壓，這亦反映在總統病歷上。譬如艾森豪在 1955 年就曾心臟病發，後來他改變飲食習慣，與脂肪保持距離。Suzy Evans 指出，自此之後，多位總統都是營養至上，約翰．甘迺迪是其中之一，而尼克遜亦會為健康著想，在茅屋芝士上塗茄醬

第 34 任總統艾森豪在 1955 年曾經心臟病發，自此飲食變得健康。圖片來源：白宮
第 34 任總統艾森豪在 1955 年曾經心臟病發，自此飲食變得健康。圖片來源：白宮

20 世紀末，營養研究令人更重視飲食與健康的關係。Amy Bentley 表示：「某段時期，白宮的早餐由炒蛋煙肉，改為穀物、脫脂牛奶、多士、咖啡和果汁。你會發現，總統的進食習慣反映了全國趨勢。」喬治布殊出任總統時，更常吃健康小食。Bentley 認為：「可能較早以前的總統亦警惕健康，但對喬治布殊來說，既是推廣健康訊息，亦是塑造人格。」

繼任的奧巴馬更將此舉進行到底，夫婦同心宣揚健康生活習慣，鼓勵國民均衡飲食，並讓孩子多動身體。但 8 年過去，將要接手的，卻是個愛吃炸雞的體胖老人。如此一來，飲食風氣會變怎樣？Amy Bentley 預料，或會倒退回快餐至上的年代。「你可以說，杜林普的飲食美學，與二戰後的時代類似，當時食物的特點，就是類似、可預測，以及重量多於重質。」

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