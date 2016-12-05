「假聞業經濟」：Facebook 能杜絕嗎？

或許你在網上看過，「FBI 探員調查電郵門期間身亡 疑被佈局成自殺」的報道，而你不知道 Jestin Coler 是誰。沒關係，你只需知道報道純屬虛構，而幕後黑手正是這位 Coler。在網上，他是「非資訊媒體」（Disinfomedia）的創辦人兼 CEO，管理多個偽新聞網站及廿多名「作家」，當中一人就在名為「Denver Guardian」的假網捏造，不要看少該篇「假聞」，10 天取得 160 萬次點擊率，是「假聞業經濟」的經典案例。

希拉莉大熱倒灶後，自由派急於問責，部分人就將矛頭指向 Facebook，批評這個社交平台沒把關，放任假新聞散播，最終把杜林普送入白宮。不過，你有你罵，我有我寫，一批偽新聞網仍勤於「創作」，大發「假聞財」。美國「全國公共廣播電台」近日訪問的 Jestin Coler，就是其中一員，他自稱這些「胡說八道」網站的廣告收益，每月多達 1 萬至 3 萬美元（約 78,000 至 230,000 港元）。當然，一大部分都是拜美國大選所賜。

Coler 直言，該文如此「成功」，全因它符合極右派那套陰謀論。「他們想聽到這種話，所以我們要做的，不過是把它寫成報道。整篇文章都是虛構。負責社交媒體的同事只需到處瀏覽，在杜林普支持者的群組和討論區發帖，留下文章的連結，它就被炒得火熱。」他形容，杜林普競選期間，這些群組暴增及壯大，「那些瘋狂支持者就等著吃下這口肉。」

作為「業界」翹楚之一、並從 2013 年就踏足「假聞業」，Coler 認為遠在大選之前，假報道已氾濫成災，而他雖登記為民主黨人，卻不以其「假聞王國」為恥，更不認為假新聞影響大選賽果。「杜林普有很多致勝原因，都不涉及假新聞。即使我喜歡希拉莉，但她確是個差勁的候選人，她有太多精神包袱。」

至於 Google 和 Facebook 宣布打擊假新聞，Coler 認為多是徒勞無功。他以名下另一網站 NationalReport.net 為例，雖然 Google 按其新政策，將此網列為假新聞，停止發放廣告，但他表示：「坊間的聯盟（ad network）數以百計，就在上周初，我的收件箱每天都被擠爆。那些人知道 Google 在打假新聞，就想跟我的網站合作。」

德國「新蘇黎世報」則認為，Facebook 並非故意縱容假新聞，而是其定位逐漸模糊所致。大量用戶把它當作新聞台，吸收各種資訊，但對朱克伯格來說，Facebook 只是 IT 公司，而非媒體公司。前者對道德和政治的要求有限，後者才需為發布的內容負上一定責任。但若是 Facebook 準備打入中國市場，朱克伯格或更急需解決定位問題。因為一旦插足內地，道德兩難恐會更多。