1月22日
蘇二：一首歌審政治忠誠
沒有不好的團隊，只有不好的領袖
陶傑：悼賀靈葦
韓式司法：對財閥從輕發落
告別不方便的 User-friendly
乳癌 12 種徵兆
你有嗎？10 個「青年危機」徵兆
品味
唐明：中世紀的一點黑色幽默
李明熙、Kimberlogic：探索新喀里多尼亞
紅眼：不再華麗不再是驕子

「假聞業經濟」：Facebook 能杜絕嗎？

A+A-

2__denverguardian_com_-_facebook_search

或許你在網上看過，「FBI 探員調查電郵門期間身亡  疑被佈局成自殺」的報道，而你不知道 Jestin Coler 是誰。沒關係，你只需知道報道純屬虛構，而幕後黑手正是這位 Coler。在網上，他是「非資訊媒體」（Disinfomedia）的創辦人兼 CEO，管理多個偽新聞網站及廿多名「作家」，當中一人就在名為「Denver Guardian」的假網捏造，不要看少該篇「假聞」，10 天取得 160 萬次點擊率，是「假聞業經濟」的經典案例。

希拉莉大熱倒灶後，自由派急於問責，部分人就將矛頭指向 Facebook，批評這個社交平台沒把關，放任假新聞散播，最終把杜林普送入白宮。不過，你有你罵，我有我寫，一批偽新聞網仍勤於「創作」，大發「假聞財」。美國「全國公共廣播電台」近日訪問 Jestin Coler，就是其中一員，他自稱這些「胡說八道」網站的廣告收益，每月多達 1 萬至 3 萬美元（約 78,000 至 230,000 港元）。當然，一大部分都是拜美國大選所賜。

Coler 直言，該文如此「成功」，全因它符合極右派那套陰謀論。「他們想聽到這種話，所以我們要做的，不過是把它寫成報道。整篇文章都是虛構。負責社交媒體的同事只需到處瀏覽，在杜林普支持者的群組和討論區發帖，留下文章的連結，它就被炒得火熱。」他形容，杜林普競選期間，這些群組暴增及壯大，「那些瘋狂支持者就等著吃下這口肉。」

Coler 表示，他亦曾「創作」一些為自由派而設的假新聞，只是他們全不上當。圖片來源：路透社
Coler 表示，他亦曾「創作」一些為自由派而設的假新聞，只是他們全不上當。圖片來源：路透社

作為「業界」翹楚之一、並從 2013 年就踏足「假聞業」，Coler 認為遠在大選之前，假報道已氾濫成災，而他雖登記為民主黨人，卻不以其「假聞王國」為恥，更不認為假新聞影響大選賽果。「杜林普有很多致勝原因，都不涉及假新聞。即使我喜歡希拉莉，但她確是個差勁的候選人，她有太多精神包袱

至於 Google Facebook 宣布打擊假新聞Coler 認為多是徒勞無功。他以名下另一網站 NationalReport.net 為例，雖然 Google 按其新政策，將此網列為假新聞，停止發放廣告，但他表示：「坊間的聯盟（ad network）數以百計，就在上周初，我的收件箱每天都被擠爆。那些人知道 Google 在打假新聞，就想跟我的網站合作。」

德國新蘇黎世報」則認為，Facebook 並非故意縱容假新聞，而是其定位逐漸模糊所致。大量用戶把它當作新聞台，吸收各種資訊，但對朱克伯格來說，Facebook 只是 IT 公司，而非媒體公司。前者對道德和政治的要求有限，後者才需為發布的內容負上一定責任。但若是 Facebook 準備打入中國市場，朱克伯格或更急需解決定位問題。因為一旦插足內地，道德兩難恐會更多。

相關新聞

551256200

meme 股票市場：炒賣網絡紅與黑

Mark Zuckerberg2

心靈感應？Facebook 真的在秘密研究！

bad_habit_feat

2017，改壞習慣實得！

applesiri1tnw-1200x651

我們踏入「語音智能時代」了嗎？

Juha Sipila　圖片來源：路透社

Live Norish：芬蘭總理醜聞案　威脅新聞自由全球第一之位？

1612_googlerecruit_thumbnail

【短片】為何 Google 不再追尋名校精英？

donald

Chester Ho：從杜林普到葉劉，Fact Check「後真相政治」年代

圖片來源：bbernard.canalblog.com

這份百年週報不賣廣告　仍賺千萬


本月熱門

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

seeyoutmr

江皓昕：「擺渡人」——關於所謂「爛片」，我想說的其實是……

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠


更多要聞
  1. 總統就職儀式 3 件事
  2. 如何評價奧巴馬經濟遺產？（下）
  3. 達沃斯論壇的暗示
  4. 10 年前，Netflix 掀起一場觀影革命
  5. 戰爭玩具給兒童上的課
  6. 「Tomboy」簡史：從種族歧視到打破性別定型
  7. 講粗口者，做人較真，坦白誠實
  8. Chester Ho：不用翻牆了，因為再也翻不了
  9. 江皓昕：Sherlock 第四季—— 一個死忠的自白
  10. 樂施會：勞力．士　真正的香港之光
星級話題
人工智能|廣告|移民|選舉|生活|攝影|創業|日劇|學習|社交|美國總統|動物|衣著|太空|文學|台灣|傳媒|英超|恐怖分子|飲食|歐盟|卡梅倫|眼疾|音樂|年輕人|奧巴馬|香港|澳洲|時尚|單身|藝術|心理學|消費|失業|智能手機|伊斯蘭|西班牙|機械人|環保||子女|共和黨|敍利亞|board game|北韓|旅遊|工作|科學|室內設計|城市規劃|運動|閱讀|App|愛情|經濟|毛澤東|親子|社交媒體|丹麥|特首|自由|挪威||教育|虛擬實境|污染|大選|遊戲|特朗普|全球暖化|電影|VR|戰爭|健康|咖啡店|兩性|潮流|貧富懸殊|文化|歷史|倫敦|恐怖主義|梁振英|企業家|意大利|品牌|巴西|投資|AI|歧視|逃稅|內戰|納粹|導演|奧運|基因|芬蘭|脫歐|小說|難民|Pokemon Go|商業|總統|民主|學生|插畫|足球|港女|英語|反恐|科技|杜林普|Brexit|設計|大腦|氣候變化|希拉莉|希特拉|時裝|中東|Facebook|研究|醫療|第二次世界大戰|家長|企業|戲劇|建築|美劇|哲學|企業管理|桌遊|語言|記憶|公投||非洲|城市|女性|google|里約奧運|美國大選|生態|出版|房屋|恐襲|食物|網絡|大數據|Netflix