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法國戴卓爾的挑戰

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菲永勝出右派共和黨初選，來年將與極右國民陣線及左翼執政黨社會黨競逐法國總統一職。　圖片來源：路透社
菲永勝出右派共和黨初選，來年將與極右國民陣線及左翼執政黨社會黨競逐法國總統一職。　圖片來源：路透社

來年法國總統大選由右派初選揭開序幕，前總理菲永（François Fillon）大敗另一前總理朱佩（Alain Juppé）及前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），代表共和黨明年對陣左派的社會黨及極右勢力國民陣線（Front National）。菲永立場保守右傾，曾公開讚揚戴卓爾，其施政方針亦如出一轍，包括大市場小政府、重商主義及愛國民族主義，然而不少政綱甚難實踐，而且面對左派與極右夾擊，保守右翼能夠突圍而出嗎？

一如解放報頭版所示，菲永的經濟政綱頗有戴卓爾的影子，例如廢除富人稅（ISF）、提高增值稅（TVA）、上調標準工時、逐步減少失業津貼、推遲退休年齡、減企業稅、每年削減國家 1,000 億歐元支出、裁汰十分一公務員、收窄國家醫療保障（AME）。不過世界報分析指出，不少方案難以執行之餘，一邊節流一邊減稅，亦不可能有效削赤，列根及小布殊政府便是例子

解放報：「法國鐵娘子」菲永。
解放報：「法國鐵娘子」菲永。

政綱之外，法國戴卓爾要面對另一鐵娘子－－國民陣線黨魁馬龍勒龐（Marine Le Pen）挑戰。表面上，兩者同屬右翼陣營，一樣強調法國民族身份，在反同性戀、反墮胎、反移民上立場一致，但經濟方針則迥然不同：菲永是自由放任的保守右派，馬龍勒龐則倡導反歐盟、反精英、反全球化，打基層民生牌，支持國家干預，與戴卓爾主義恰成對比，製造「人民與精英的對立」，正正是她的吸票策略。

一海之隔的英國同樣面對民粹右翼的挑戰，獨立黨（UKIP）以國族旗號號召低下階層，經濟政綱也不乏優待中下層的措施，例如提高收稅門檻、研究奢侈品增值稅、開徵額外高收入稅、增加國民保健撥款，雖然整體不乏矛盾及災難建議（例如對虧蝕企業徵收營業稅），但仍符合獨立黨主打基層民生的宣傳策略。

貧富懸殊日益加劇，造就全球各地民粹浪潮，執政保守黨對此不無危機感，連英揆文翠珊也要借用左翼修辭，宣稱保守黨是「工人黨」，口頭上埋葬「戴卓爾主義」：「人生不只是個人主義和私人利益，還有家庭、社區、鄉鎮、城市和國家，彼此負有責任，而我堅信政府也有一份責任。」連保守黨也不得不回應基層訴求，菲永此時卻重提戴卓爾，大幅削減富人稅，宣稱「願意為企業做任何事」，同時卻倡議提高增值稅，等於打劫窮人補貼富人，右翼精英選民或者會叫好，但全國基層不見得會賣帳。

世界報社論指，菲永若能統合「三種右翼」，並且吸納基層選票，將會成為下任法國總統。　圖片來源：路透社
世界報社論指，菲永若能統合「三種右翼」，並且吸納基層選票，將會成為下任法國總統。　圖片來源：路透社

右翼內部亦非鐵板一塊。據世界報社論分析，若要擊敗左派及極右派，菲永必須統合「三種右翼」：菲永的保守派、薩爾科齊的波拿巴黨（Bonapartist）及朱佩的溫和中間派，然而共和黨代表由傳統資產階級推舉，立場所礙，難於吸收基層票源。貧苦大眾一是傾向社會主義，一是傾向極右，總之票源不落傳統右翼。世界報表示，菲永必須爭取到「所有人」（tout le monde）的支持，才有機會成為下任法國總統－－目前情勢未明。

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