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隨時核戰：杜林普一按即發？

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圖片來源：路透社
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當日希拉莉警告，勿讓杜林普當選，因為他動輒宣戰，讓這種人掌管核武密碼，實在危險至極。如今「惡夢」成真，核戰豈非一觸即發？實情倒沒那麼兒戲。縱然只有總統可以授權使用核武，但光憑杜林普一人之力，亦無法啟動逾 7,000 枚核彈頭。因為整個發射程序，牽涉不只總統本人，而更重要的是，根本沒有所謂的「核按鈕」，讓他一按就開火。

基於國防理由，確實的核武啟動程序，絕大部分是保密。現時外界僅知，總統身旁永遠有位助手，手持俗稱「nuclear football」的「核手提袋」，袋中的資料包括核戰可能性、總統如何確認身份、認證次序及與軍方的通訊。但事實上，美國核武指揮及控制系統，在官僚及技術上，均是相當複雜。

總統若真下令，還需要國防部長傳話，將命令轉達予軍方，方能落實執行。至於國防部長能否拒絕命令，這點在法律及憲法方面，其實並不清晰。假如選擇抗命也好，雖能迫使總統要辭退國防部正副部長、陸軍部長甚至更多人，才能啟動核武，多少拖延一點時間，無法「說打就打」。但想要徹底阻止總統使用核武，似乎是沒有辦法。

不過話說回來，為何美國會放任總統獨攬此權？此事則要追溯到二戰結束後。

一批參與研製原子彈的科學家認為，將令們打仗時，毫不在乎道德、民主或國際政局，部分國會議員亦質疑，若投放原子彈是政治決定，就不應由軍隊授權，結果在 1946 年經時任總統杜魯門簽署，通過了「原子能法案」，把使用權交予總統及文官。到了約翰．甘迺迪在任期間，為防核武被人誤用，或遭軍方擅用，遂將核武「上鎖」，一旦被人篡改，或多次入錯密碼，核武就會被毀。由此時起，能夠下令動用核武的人，全美國就只有總統本人。

其實，在往後的廿多年，國內時有質疑之聲，認為使用核武與否，不應是總統說了算。少校 Harold Hering 接受核彈中隊指揮官的訓練時，就曾詢問上級，若接獲發射的命令，如何肯定總統並非發神經？結果，他無法升職兼被行政退伍；國會亦曾就此舉行聽證會，但討論逐漸減少；到了 1980 年代初，時任美國科學家聯合會主席 Jeremy Stone 倡議國會通過法案，限制總統使用核武的權力，規定需要取得一批國會資深議員同意才能下令，但最終亦未成事。往後的數十年內，亦鮮有人談及。

但核武歷史學家 Alex Wellerstein 認為，如今可能值得重提此事。他表示：「若我們認真細想，總統不應擁有法律授權，進行任意和單方的核戰。也許現時，在冷戰結束的幾十年後，我們已經不再將這權力僅委託予一人。」他相信，國會是時候從總統手上，拿回一些權力。

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