法國極右政黨會上台嗎？

近日奧地利大選與意大利公投傳遞出一個複雜的訊息：極右似乎稍微退卻，但歐盟亦未脫危機。而在法國，繼共和黨初選，前總理菲永（François Fillon）大勝後，明年 5 月第二輪選舉極大機會對決國民陣線（Front National）的勒龐（Marine Le Pen）。現時民粹右翼聲勢如日方中，中間偏右的菲永能夠收復保守勢力，遏止民粹浪潮嗎？

據世界報社論分析，假若菲永能夠統合三種右翼，就能登上總統席位：菲永的保守派、薩爾科齊的波拿巴黨（Bonapartist）及朱佩（Alain Juppé）的溫和中間派。雖說目前形勢尚未明朗，但據政治歷史學家 Hugo Drochon 分析，面對極右陣營挑戰，菲永並不缺乏政治資本。

鑑於菲永與勒龐的票倉互有重疊，特別是在普羅旺斯－阿爾卑斯－蔚藍海岸大區（PACA），兩人政見的分歧將主導選民意向。而兩者雖同屬右翼，實質政綱卻有極大出入：