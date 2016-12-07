法國極右政黨會上台嗎？

近日奧地利大選與意大利公投傳遞出一個複雜的訊息：極右似乎稍微退卻，但歐盟亦未脫危機。而在法國，繼共和黨初選，前總理菲永（François Fillon）大勝後，明年 5 月第二輪選舉極大機會對決國民陣線（Front National）的勒龐（Marine Le Pen）。現時民粹右翼聲勢如日方中，中間偏右的菲永能夠收復保守勢力，遏止民粹浪潮嗎？
據世界報社論分析，假若菲永能夠統合三種右翼，就能登上總統席位：菲永的保守派、薩爾科齊的波拿巴黨（Bonapartist）及朱佩（Alain Juppé）的溫和中間派。雖說目前形勢尚未明朗，但據政治歷史學家 Hugo Drochon 分析，面對極右陣營挑戰，菲永並不缺乏政治資本。
鑑於菲永與勒龐的票倉互有重疊，特別是在普羅旺斯－阿爾卑斯－蔚藍海岸大區（PACA），兩人政見的分歧將主導選民意向。而兩者雖同屬右翼，實質政綱卻有極大出入：
菲永：
- 自由經濟主義
- 反對同性戀收養權
- 留歐
- 小政府
- 精英主義
- 重商
勒龐：
- 保護主義
- 副手是同性戀
- 脫歐
- 大政府
- 反精英主義
- 反全球化
Hugo Drochon 指，菲永票源主要來自天主教徒，支持者幾乎一律反同性婚姻。天主教是法國第一大教，擁有不容忽視的群眾動員力，教會亦希望信徒堅守傳統保守路線，與國民陣線保持距離。今次初選，菲永大舉召喚出「沉睡的天主教群體」，為共和黨大幅開拓票源，而其批評「布堅尼」（Burkini）的言論甚至獲得部分極右組織背書。
政經政策方面，共和黨為保守右派，國民陣線屬於左傾，等於與左翼政黨搶票。本屆左翼陣營包攬由中間至極左人選：奧朗德支持率跌至 4%，史上新低紀錄令他無緣競逐連任，執政黨社會黨（Parti Socialiste）人選有現任總理瓦爾斯（Manuel Valls），為奧朗德的忠實支持者；左翼陣線（Front de gauche）的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）屬於極左；前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）則是獨立中間派，另立政黨「前進運動」（En Marche!）參選。左翼光譜拉闊，與國民陣線的重疊愈多，互相搶票機會愈大，身為保守右翼的菲永就愈能坐收漁利。
Hugo Drochon 指出，國民陣線核心選民佔總人數四分一，初選亦有 8% 選民自稱國民陣線擁躉，因此未必會出現英國脫歐公投或杜林普上台一類意外結果。民調顯示，菲永勝出初選後支持率為 26%，勒龐則為 24%，外界預測菲永將以 67% 選票比數勝出來年第二輪選舉－－當然，2016 年最大的教訓之一，就是民調不可盡信。