2月6日
窮情影像：消費你我同情心
邊個話我傻？精神科醫生可以嗎？
杜林普圍牆的起源
為禁煙澳洲可以去到幾盡
自拍：數碼相機之父的懊惱
【短片】人類史最有錢十大　Bill Gates 都排尾二
深度怨曲
鄭立：如何令你的專制變得開明？
方俊傑：The Crown——是但睇一集都滿足
蘇二：小龍女與令狐沖

杜林普的利益衝突危機

A+A-
杜林普與日揆安倍晉三會面，同場有身兼公司董事一職的家人。　圖片來源：路透社
杜林普與日揆安倍晉三會面，同場有身兼公司董事一職的家人。　圖片來源：路透社

尼克遜：「總統會做這件事，表示這件事並不違法。」（”When the president does it, that means it is not illegal.”）杜林普：「法律完全在我這邊，總統不可能有利益衝突問題。」（”The law’s totally on my side, the president can’t have a conflict of interest.”）杜林普在過渡期間的「外交舉動」涉及前所未見的利益衝突－－下屬亦不遑多讓－－乃至引起違憲爭議，距離正式接掌白宮還有一個多月，杜林普班子仍未就利益衝突提出妥善方案，美國有何辦法解決這場憲制危機？

大選後短短一個月，杜林普已涉及多宗利益衝突爭議：屬意子女接管集團作為「保密信託」（blind trust）；要求前英國獨立黨領袖法拉奇（Nigel Farage）發起反風力發電運動，確保其蘇格蘭高爾夫球場不受建設影響；女兒 Ivanka Trump 有份接見日揆安倍晉三，其時集團正與一間日本製衣公司處於合約談判階段，而日本政府又是該公司的大股東；選舉後隨即與印度地產大亨合作生意，又接見正興建以杜林普命名的豪華住宅的印度公司主管；與阿根廷總統通電幾日後，當地就宣佈放行杜林普大廈項目等等。

聯邦法律嚴格規管官員觸犯利益衝突，例如，班農（Stephen Bannon）被委任為首席戰略官後，不可再與其創立的極右媒體「Breitbart News」來往；假如杜林普女婿 Jared Kushner 獲委派任何公職，他就不可繼續持有傳媒機構

杜林普要求法拉奇在英國發起反風力發電運動，以確保他在蘇格蘭的哥爾夫球場不受建設影響。
杜林普要求法拉奇在英國發起反風力發電運動，以確保他在蘇格蘭的高爾夫球場不受建設影響。

但總統則不在此限：有別於負責個別職務的官員，總統決策接觸所有範疇，因此在投資及個人財富上均獲法例豁免，不過憲法同時訂明，總統不可以權謀私，歷來亦有慣例可循，例如公開財務報表、委託保密信託管理資產－－兩項杜林普都有所保留。以杜林普企業遍佈全球的規模，若要完全根除利益衝突嫌疑，最徹底的做法是將生意全盤出售，所得資金交由保密信託管理，但相信杜林普接納該方案的機會極微。

如果總統無意防範利益衝突，美國唯有依賴國會制衡。共和黨在新屆任期把持兩黨，而黨員對杜林普的利益衝突問題似乎視而不見居多，不過在兩黨勢均力敵的參議院上，假如有共和黨議員願意發聲，就能發揮制衡作用，例如依據「報酬條款」（Emoluments Clause）展開調查。以杜林普在外業務之多，隨時觸犯「從外國勢力獲取任何禮物及報酬」的禁例，賄賂指控一旦成立，國會即可彈劾總統。

金融時報社論表示，杜林普未至於任意妄為，置憲法於不顧，有國會及憲法制衡，毋須過分憂慮利益衝突問題。然而，意見相當依賴共和黨人能否自律，反映美國政治傳統其實甚為脆弱。正如基辛格的名言：「違法的事可以即刻做，違憲的話要多點時間。」（”The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer.”）或者違憲只是時間問題罷了。

相關新聞

杜林普在蘇格蘭高爾夫球場矗起圍牆，然後將賬單寄給鄰居。　圖片來源：路透社

杜林普圍牆的起源

rsz_shutterstock_441552985

陶傑：如何拖垮杜林普？

圖片來源：路透社

陶傑：一個知危而性急，另一方居安而驕懶

圖片來源：路透社

陶傑：狂人總統的管治方式

圖片來源：路透社

杜林普召喚國家主義陰魂再起

Copycake。　圖片來源：路透社

蛋糕設計受產權保障嗎？

Golden Shower Challenge

【慎入】黃金雨簡史

圖片來源：路透社

總統就職儀式 3 件事


本月熱門

china internet bar

Chester Ho：不用翻牆了，因為再也翻不了

圖片來源：Westworld 劇照

美劇是如何煉成的？

有專家指，貓群一日內鬥，一日無法牧養。

貓為甚麼不能牧養？

cx9tilgusaaek1b

紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容


昨日要聞
  1. 原來我非不快樂 只我一人未發覺
  2. 蘋果到底多有錢？
  3. 陶傑：如何拖垮杜林普？
  4. 現實中的「NASA 無名英雌」
  5. 要滅絕蚊種，難題在……
  6. 糞便的妙用與誤用
  7. 正義與施捨
  8. 唐明：大人物的好名字
  9. 紅眼：江湖大忌著紅鞋
  10. 潘度琳：Molly 的最佳位置
星級話題
社交媒體|台灣|旅遊|動物|足球|美劇|企業|機械人|基因|第二次世界大戰|文學|品牌|Netflix|創業|智能手機|梁振英|特朗普|里約奧運|大腦|||反恐|飲食|失業|英語|脫歐|食物|太空|記憶|房屋|恐襲|眼疾|歧視|金融|意大利|全球暖化|大選|緬甸|企業家|日劇|毛澤東|城市|電影|澳洲|心理學|室內設計|杜林普|選舉|美國總統|大數據|香港|board game|NASA|恐怖主義|生物學|創作|衣著|奧運|氣候變化|卡梅倫|學生|App|健康|難民|語言|人工智能|科技|傳媒|港女|民主|逃稅||總統|時尚|廣告|敍利亞|Pokemon Go|城市規劃|教育|經濟|插畫|英超|音樂|學習|出版|消費|戲劇|美國大選|Facebook|自由|網絡|西班牙|潮流|google|伊斯蘭|歐盟|子女|AI|希拉莉|Brexit|閱讀|愛情|投資|公投|科學|遊戲|家長|生態|年輕人|建築|納粹|VR|小說|生活|戰爭|設計|倫敦|企業管理|共和黨|污染|桌遊|丹麥|移民|親子|時裝|北韓|藝術|攝影|商業|社交|中東|恐怖分子|奧巴馬|內戰|希特拉|哲學|女性|環保|特首|兩性|工作|挪威|文化|研究|醫療|運動|非洲|巴西|貧富懸殊|歷史