杜林普的利益衝突危機

尼克遜說：「總統會做這件事，表示這件事並不違法。」（”When the president does it, that means it is not illegal.”）杜林普說：「法律完全在我這邊，總統不可能有利益衝突問題。」（”The law’s totally on my side, the president can’t have a conflict of interest.”）杜林普在過渡期間的「外交舉動」涉及前所未見的利益衝突－－下屬亦不遑多讓－－乃至引起違憲爭議，距離正式接掌白宮還有一個多月，杜林普班子仍未就利益衝突提出妥善方案，美國有何辦法解決這場憲制危機？

大選後短短一個月，杜林普已涉及多宗利益衝突爭議：屬意子女接管集團作為「保密信託」（blind trust）；要求前英國獨立黨領袖法拉奇（Nigel Farage）發起反風力發電運動，確保其蘇格蘭高爾夫球場不受建設影響；女兒 Ivanka Trump 有份接見日揆安倍晉三，其時集團正與一間日本製衣公司處於合約談判階段，而日本政府又是該公司的大股東；選舉後隨即與印度地產大亨合作生意，又接見正興建以杜林普命名的豪華住宅的印度公司主管；與阿根廷總統通電幾日後，當地就宣佈放行杜林普大廈項目等等。

聯邦法律嚴格規管官員觸犯利益衝突，例如，班農（Stephen Bannon）被委任為首席戰略官後，不可再與其創立的極右媒體「Breitbart News」來往；假如杜林普女婿 Jared Kushner 獲委派任何公職，他就不可繼續持有傳媒機構。

但總統則不在此限：有別於負責個別職務的官員，總統決策接觸所有範疇，因此在投資及個人財富上均獲法例豁免，不過憲法同時訂明，總統不可以權謀私，歷來亦有慣例可循，例如公開財務報表、委託保密信託管理資產－－兩項杜林普都有所保留。以杜林普企業遍佈全球的規模，若要完全根除利益衝突嫌疑，最徹底的做法是將生意全盤出售，所得資金交由保密信託管理，但相信杜林普接納該方案的機會極微。

如果總統無意防範利益衝突，美國唯有依賴國會制衡。共和黨在新屆任期把持兩黨，而黨員對杜林普的利益衝突問題似乎視而不見居多，不過在兩黨勢均力敵的參議院上，假如有共和黨議員願意發聲，就能發揮制衡作用，例如依據「報酬條款」（Emoluments Clause）展開調查。以杜林普在外業務之多，隨時觸犯「從外國勢力獲取任何禮物及報酬」的禁例，賄賂指控一旦成立，國會即可彈劾總統。

金融時報社論表示，杜林普未至於任意妄為，置憲法於不顧，有國會及憲法制衡，毋須過分憂慮利益衝突問題。然而，意見相當依賴共和黨人能否自律，反映美國政治傳統其實甚為脆弱。正如基辛格的名言：「違法的事可以即刻做，違憲的話要多點時間。」（”The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer.”）或者違憲只是時間問題罷了。