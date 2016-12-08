當第一夫人不是總統夫人？

杜林普表示，自己將於 2017 年 1 月 20 日入住白宮，但妻子 Melania 和 10 歲的小兒子巴倫會留在紐約，直至 6 月學年結束。紐約人當然深表憤慨，擔心屆時的保安工作將加劇紐約的交通負荷。更大的「問題」是，這樣一來，白宮將沒有了「第一夫人」。

其實杜林普夫人在整個總統大選，大部分時間留在紐約照顧兒子，即使入住白宮，她也未必會扮演 First Lady 的角色，因為「第一夫人」一詞是一個不太準確的翻譯，First Lady 指的是白宮女主人，而她不一定是總統夫人。