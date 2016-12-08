當第一夫人不是總統夫人？

杜林普表示，自己將於 2017 年 1 月 20 日入住白宮，但妻子 Melania 和 10 歲的小兒子巴倫會留在紐約，直至 6 月學年結束。紐約人當然深表憤慨，擔心屆時的保安工作將加劇紐約的交通負荷。更大的「問題」是，這樣一來，白宮將沒有了「第一夫人」。
其實杜林普夫人在整個總統大選，大部分時間留在紐約照顧兒子，即使入住白宮，她也未必會扮演 First Lady 的角色，因為「第一夫人」一詞是一個不太準確的翻譯，First Lady 指的是白宮女主人，而她不一定是總統夫人。
第 8 任總統 Martin van Buren 擔任州議員的時候，他的妻子，青梅竹馬的 Hannah 就因感染肺病去世。他當選總統之後，First Lady 一職則由他的兒媳，長子 Abraham 的妻子 Angelica 擔任。
第 15 任總統 James Buchanan 是美國迄今為止唯一一位單身總統。他 28 歲時愛上一位名媛 Anne Caroline Coleman，但女方家庭極力反對兩人的戀情，最終 Anne 猝死家中，死因不明。Buchanan 從此終生未娶，在他主政白宮期間，由他的姪女 Harriet Lane 擔任白宮女主人之職。
第 21 任總統 Chester A. Arthur 的妻子 Ellen 在他當選總統的前一年死於肺病，年僅 42 歲，Arthur 從此沒有再婚，任職期間，第一夫人的職責由他妹妹 Mary Arthur McElroy 來承擔。
這都是總統喪妻或未婚的安排，但歷史上也有一位總統，妻子在生卻不願意當白宮女主人。第 13 任總統 Millard Fillmore 和妻子 Abigail 是師生戀，Abigail 是他的老師，不但鼓勵他從政，還為他出謀劃策，擔任顧問。但由於 Abigail 殘疾，不願拋頭露面，因此 First Lady 的重任落在他們 18 歲的女兒 Mary 身上。
杜林普的女兒 Ivanka 甚得人心，由她出任 First Lady 一點也不出奇，杜林普早前會見日本首相安倍晉三時，妻子即沒有出席，陪同候任總統的正是他家大小姐。