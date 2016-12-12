2月6日
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知識在騙你

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讀到一些深奧晦澀的文章，是你太膚淺，還是其太高深？
讀到一些深奧晦澀的文章，是你太膚淺，還是……亂寫的？

日前某具國際視野的學術團隊在 FB 專頁，轉載了一則有關「為何教授花這麼多時間寫沒有人看的學術文章？」的文章，內文引用的數據雖出處成疑，卻擊中了學術界與平常讀者嚴重脫節的現實。即使有不少學者盡心盡力，希望將學術知識和研究成果公諸同好，有些則會在媒體撰文闡釋學理及評論時政。不過大家必然也看過一些深奧晦澀又冗長的文章，有時看不懂也不必然是你的錯，而是在學術界或有故弄玄虛的學者。1996 年的「索卡事件」（Sokal affair）就是對象牙塔是一記當頭棒喝。

在 1996 年，紐約大學物理學教授索卡（Alan Sokal），跟學術界開了一個嚴肅的玩笑，他在美國杜克大學出版的文化研究學術期刊「社會文本」（Social Text）發表一篇論文，題為「跨越界線：通往量子重力的轉換詮釋學」（Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity）。大家是否光看標題便知這篇論文理應不同凡響？論文聲稱「量子重力」是由社會和語言所建構，通篇文章旁徵博引，擁有 109 條註腳，參考了 219 篇文獻，從物理學家到後現代文化論家均有涉獵，如愛因斯坦、物理學家 Werner Heisenberg、哲學家 Deleuze和 Lyotard 等等，大有雷霆萬鈞之勢。

紐約時報 1996 年 5 月 18 日有關「索卡事件」的報道。　圖片來源：hoaxes.org
紐約時報 1996 年 5 月 18 日有關「索卡事件」的報道。　圖片來源：hoaxes.org

論文又寫道，「20 世紀科學所經歷的深刻觀念轉移，暗中顛覆了這套笛卡兒—牛頓式的形而上學」、「揭示出其隱藏在客觀性表象之下的意識形態控制」，聽起來簡直鏗鏘有力，擲地有聲。

不過，在論文刊出不久，索卡便在出版有關學術界軼事的雜誌 Lingua Franca 解釋，先前「跨越界線」的論文實屬惡作劇，全文胡說八道，堆砌術語，而他刻意投稿「社會文本」，是一場「物理學家有關文化研究的實驗」。索卡一直看不過眼美國人文學術界對於「知識嚴謹」每況愈下，但礙於他本身只是物理學家，不好對文化研究的領域說三道四，如果他指出自己看不懂這些術語，或只是反映自己在此領域的無知。於是他靈機一動，假如他以一些無稽但看來有理，且迎合期刊編輯意識形態口味的論文，來投稿並得以發表，不就可以證明學術尺度的高低？結果他看中了由著名學者 Fredric Jameson 與 Andrew Ross 擔任編輯的「社會文本」。

而「社會文本」的編輯認為這只是一次編輯上的失誤。事實上，他們也不是完全對來稿照單全收，在刊登之前，他們也有感覺到文章的論調奇怪，而且註腳和參考資料過多，曾與索卡溝通，希望索卡能精簡一下文章，去除多餘的參考文獻。不過有見於索卡在物理學界的地位，最終論文還是得以發表。然而，論文裡涉及眾多有關物理學的概念，卻從沒有經過任何物理學家審核，這已超出單純的編輯失誤。索卡進一步批評，文化研究以「草率思想」為知識前提，如那些後現代主義、社會建構主義、和認知相對主義，忽略事實和證據，固然不能確立嚴謹的評審標準：

如果只強調「話語」和「文本」，那現實世界的知識是多餘的，甚至物理學也只是文化研究的分支。如果一切言辭都是「語言遊戲」，那當中的邏輯也是多餘，而且鼓勵詭辯。證據和邏輯變得不再重要。

Alan Sokal（右）　圖片來源：Evolving Ideas
Alan Sokal（右）　圖片來源：Evolving Ideas

在 1997 年，索卡與比利時物理學家 Jean Bricmont 合著了名為「知識的騙局」（Impostures Intellectuelles）的法文版書籍，點名批評當代的思想界大人物，包括拉岡（ Lacan）、布希亞（Jean Baudrillard）等人，認為他們濫用科學概念與術語。

假如日後看見深奧晦澀又冗長的文章，不妨想想是不是有人賣弄術語，還是精妙得一時難懂。謹記知識是總結事理，讓我們了解世界運作的法則，說得天花亂墜讓你墮入萬里迷霧的，索卡稱之為「fashionable nonsense」（時尚的胡說）。

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