今年 11 月，北極冰層面積處於記錄低位，平均只有 908 萬平方公里的面積，比 1981 年至 2010 年的同月平均面積低出 195 萬平方公里。類似的大型融冰 2013 年也有發生，正常應該是正在形成冰層，但當時相當於丹麥國土大小的北極冰層卻消失了，其成因包括受溫暖的海洋、天氣及風向三重打擊。

對於北極融冰，美國新澤西州羅格斯大學北極氣候專家 Jennifer Francis 表示，如此急速的轉變，將影響現時氣候模式，以往或有自然的厄爾尼諾現象讓赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖，但從未與北極變暖同時發生，現在我們將要面對全新的局面。而融冰除了是暖化的果，愈來愈多證據顯示，融冰真的是導致反常天氣的因，因風不像以往般的方式繼續吹。

北極冰層猶如天然的冷氣，引起的連鎖反應的第一步就是，讓北極融化更多的冰，與沒有日光的南極洲不同，北極將吸收更多陽光而變得溫暖。這樣的反饋作用便是北極比其他地區暖化速度更快的原因。

下一步就是令北極與低緯度地區的溫差收窄，但別看少這溫度差異，因為本身的溫差階梯具引導高速氣流（jet stream）流動的作用，高速氣流本身於極地上空 8 公里以秒速 110 米疾走。而高速氣流把寒北和暖南像圍牆般分隔開，溫差收窄代表這道氣流也會減弱，以及會變得更曲折蜿蜒。增大了的循環路徑，意味著更多的溫暖空氣將能進入冰凍的北方，而冷空氣則進入了走進了南方地區。曲折的路徑亦阻礙了信風移動，意味這樣的反常天氣可在部分地區持續數星期。

另一北極融冰與氣候的關係是，出現反常冬天：最明顯的例子有如在 2009-10年、2010-11 年、2013-14 年於北美與北歐的極寒冷冬天，當時大雪便造成了超過數十億元的損失。以上幾年，高速氣流均不正常地向部分南方伸延，引來極冷空氣。英國氣象局氣候專家 Adam Scaife 表示，現在已有充足證據證明北極融冰確實帶來影響。

雖然目前融冰對北半球夏季反常天氣的關連，則尚未如冬季般清晰，但仍有研究顯示高速氣流減弱與部分夏季反常天氣有緊密關聯，如 2010 巴基斯坦的洪水災難，該洪水釀成 2,000 人死亡，受影響人數達 2,000 萬人；以及同年，俄羅斯持續高溫和乾旱引至多處森林大火，酷熱天氣和火災灰塵間接造成 56,000 人死亡，及損失價值達 150 億美元的農作物。全球暖化與反常氣候的關係隨著證據浮現愈見清晰，但會否到一天大家終於醒覺，卻為時已晚？