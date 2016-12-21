鄭立：神秘大地——別為了年輕時一時之快而一生後悔

很多人玩「神秘大地」（Terra Mystica）有一種執念，就是像農民一樣，看天氣做人。甚麼叫看天氣做人？就是第一個回合那個天氣有利甚麼，他就做甚麼。例如有利建小屋就建小屋，商場就商場，城寨就城寨，只求那個回合可以立即取得分數。很多人深受這種思想影響，而釀成悲劇。

雖然神秘大地要取分，跟天時節氣做事是很重要的。但就第一回合來說，這個想法其實是極端錯誤的。首先，這遊戲並沒有任何突然死亡的機制，中途高分除了令某些人可以自我安慰外，是不會對你有任何好處。但是第一回合做的事情，絕對是影響之後五個回合的經濟能力，亂來的話，你就會為未來種下惡果。年輕時為了一時之快，而做了一些一生後悔的事情。

特別是拿到起城寨能拿 4 分的內褲（功能牌）時，再加上第一回合建城寨有 5 分，整整 9 分，很容易引誘人做出憾事。這種事情我見過很多次了。