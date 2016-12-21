12月22日
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鄭立：神秘大地——別為了年輕時一時之快而一生後悔

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很多人玩「神秘大地」（Terra Mystica）有一種執念，就是像農民一樣，看天氣做人。甚麼叫看天氣做人？就是第一個回合那個天氣有利甚麼，他就做甚麼。例如有利建小屋就建小屋，商場就商場，城寨就城寨，只求那個回合可以立即取得分數。很多人深受這種思想影響，而釀成悲劇。

雖然神秘大地要取分，跟天時節氣做事是很重要的。但就第一回合來說，這個想法其實是極端錯誤的。首先，這遊戲並沒有任何突然死亡的機制，中途高分除了令某些人可以自我安慰外，是不會對你有任何好處。但是第一回合做的事情，絕對是影響之後五個回合的經濟能力，亂來的話，你就會為未來種下惡果。年輕時為了一時之快，而做了一些一生後悔的事情。

特別是拿到起城寨能拿 4 分的內褲（功能牌）時，再加上第一回合建城寨有 5 分，整整 9 分，很容易引誘人做出憾事。這種事情我見過很多次了。 

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遊戲盒封面
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「進擊之巨人」（Giants）種族
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不同行動牌

有些種族是幾乎一定建城寨的，其中包括「鋼之鍊金術士」（Alchemists），「進擊之巨人」（Giants），「飛身大漠中」（Nomads）和「魚人」（Swarmlings，貌似張志剛的那個）。鍊金術士能夠生出六元，是最強經濟力的城寨；進擊之巨人和飛身大漠中，則提供了每回合擴張一塊地的能力；魚人則提供一次免費升級商場的能力，對這些種族而言，都是非常重要的經濟建築物。城寨的經濟價值，超越了其他建築物，這些你無論天氣如何都一定要建。

有些種族可以在某些情況下考慮建城寨，包括「羅蘭姐」（Auren）和「女巫」（Witch），猩猩王（Yetis），以及人魚（Mermaids），還有變形蟲（Shapeshifters），這四個種族在適合的情況下，是可以建造城寨，但也不一定要建造。

剩下的幾乎就不適合在第一回合建城寨，原因都是同一個，因為城寨會花太多的資源，而且其生產力其實比起小屋和商場還要低。如果你被它誘惑了，或者任何你覺得值得的原因，都只是幻覺，幾乎最後都一定會釀成悲劇。

天氣或者內褲，該影響的是你一開始投標種族時的價錢，而不是你第一回合的行動。你第一回合的行動絕不是應該配合天氣，相反，是你先計劃了行動，再看天氣的配合程度，決定你投標的價錢，這兩者絕不能本末倒置。是否建城寨，其實是看該城寨對日後經濟能力的影響，而不是任何其他因素。

以上圖片取自 boardgamegeek.com
鄭立 今晚Board野夜唔夜呀

鄭立，Cheng Lap，香港人。從不被寄望的職校生到取得香港中文大學比較史學碩士，曾任教職，後轉行創辦公司並開發電腦遊戲「民國無雙」。長於議題思辨、邏輯推演，評析經濟與政治局勢。現於香港「明報」，台灣 udn 「鳴人堂」專欄，以及 PTT 論壇發表文章。著有「有沒有 XXX 的八卦」。作者臉書：Cheng Lap。

https://www.facebook.com/leglory1988

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