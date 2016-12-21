12月22日
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芬蘭實測：派錢可減失業率？

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若全民基本收入實施，會否吸引更多人兼職當聖誕老人？世界會否歡樂一點？　圖片來源：路透社

全民基本收入」（UBI）這個「人人有錢收」的概念，近月來議論紛紛，但都是只聞樓梯響。瑞士想要進行實測，但遭公投否決；加拿大兩地通過試行，卻不是未定金額，就是未有資金。芬蘭倒是順利跑出，在上周獲得國會授權，元旦開始就測試人性：當政府每月送你一筆錢，夠你衣食住行所需，你還願意上班進修，增值自己貢獻社會嗎？

明年 1 月 1 日起，芬蘭會向隨機抽樣的 2,000 名失業人士，無條件每月直接發放 560 歐元（約 4,536 港元），看看在這種「坐著有錢收」的情況下，多少人會積極求職、嘗試創業，抑或擺脫失業、再受教育，還是只會終日買醉、頹廢度日。計劃同時收集數據，估算推行 UBI 的成本。兩年的實驗期結束後，當局將會檢討，決定會否長期實施。

芬蘭現行的社會保障下，失業者每月可領取約 700 歐元（約 5,670 港元），但找兼職外快，規矩又多又嚴，降低工作意欲。當局寄望 UBI 能解除這些束縛，鼓勵他們再度就業。實驗亦對歐美兩地意義重大。英國脫歐及杜林普當選，讓領袖們意識到若收入持續不均，再加上自動化，恐會刺激勞工階層，危及政治穩定，他們渴望 UBI 能成為平息民怨的救命符。

北部的奧盧市（Oulu）似乎是理想的實驗地點。全市約有 20 萬人，Nokia 是經濟重心，但去年微軟陸續停止手機業務，市內 5,000 個 Nokia 職位少了一半。奧盧市失業率已達 16%，高出全國值兩倍。在這批失業大軍中，有數千名技術高超的系統工程師，也有有志投身科技界的青年，但很多人無法放棄援助，冒險創業或多賺外快，令經濟復甦遙遙無期。

地方領袖期待 UBI 實驗能帶動就業，幫助該市東山再起。當地多間 startup 亦蠢蠢欲動，希望利用 UBI 消除失業者的顧慮，吸引 IT 人材重出江湖。Asmo Saloranta 的公司專門開發新式手機充電器，他開出每月 2,000 歐元（約 16,000 港元）的條件，想聘請一位 Nokia 前技師當兼職員工，但礙於申領救濟金的條件限制而未能成事。他支持改行 UBI 制度：「這能推動更多失業人士。」

「紐約時報」則形容，研究領域已超越經濟政策，進而探討人性真實面 —— 當失去「謀生」這個動機，我們能否約束自己，不致敗給惰性，從此放浪形骸。在芬蘭社會保險機構（KELA）監督研究的 Olli Kangas 表示：「有些人認為 UBI 能解決所有問題，有些人卻視 UBI 為邪惡念頭，摧毀人類的職業道德。我希望這個實驗能就 UBI 提供一些認知。」

赫爾辛基大社會政策學教授 Heikki Hiilamo 充滿信心，他相信人性是積極求好。「推行全民基本收入，代表我們相信你的能力，認為你該做些有益於你自己及你身邊社區的事。這是建基於對人的正面觀點，人人都想獨立自主，他們都想改善生活。」芬蘭人民會否令他失望？兩年後大家便知。

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