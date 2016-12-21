杜林普以富商姿態上台，聲稱將商業王國交給子女打理，但以身為全球最有權力的領袖，他的商業金元王國與公權力的利益衝突，又如何能迴避？

譬如以 Trump 為招牌的酒店和高爾夫球場遍佈世界。如果國際領袖和商界老闆故意選擇在杜林普名下的酒店，光顧總統套房，開會和打高爾夫、譬如當中國無數代表團訪問美國，以後不住喜來登、華道夫、四季，而集中光顧 Trump Hotel，每次帶來總統套房和美酒佳餚的巨大賬單，請問杜林普日後如何維持對中國的強硬政策？

杜林普做總統前，他的企業從很多外國銀行都有借貸，這些銀行都在美國有分行。杜林普在全球 20 多個國家有房地產投資，這些項目都與當地政府部門官員有千絲萬縷的綠燈和批文關係。

在中國，杜林普的投資反而接近零。只有其大名 Trump 的商標被中國多處侵權盜用，杜林普憤怒控告，被中國判處敗訴。做了總統之後，中國非常現實，偷偷將法院的判決逆轉，改判杜林普「勝訴」。中國一定後悔，為何 10 年前不眼光遠大一些，將北京上海的中心地段，送給杜林普開酒店？

狂人的祖先來自德國，因此杜林普與德意志銀行也有很長久的業務關係。德意志銀行為杜林普的國家高爾夫球場提供一億二千萬美元貸款，也為杜林普在華盛頓的 Trump 酒店提供了一億七千萬美元的信用額。此等貸款許多由 Trump 個人擔保，現在這位擔保人成為白宮主人了，貸款的下落和地位如何？