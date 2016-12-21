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聖誕樹簡史

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噢聖誕樹，噢聖誕樹。
噢聖誕樹，噢聖誕樹。

聖誕樹的源起眾說紛紜：早於前基督教時期，冬至時分的長青樹對不少地方已具備特殊意義，例如古埃及人會以綠樹佈置家宅，象徵神衹拉（Ra）病癒重生；古羅馬 12 月則有「農神節」（Saturnalia），家家戶戶乃至寺廟均會掛上常綠植物裝點；常綠樹對凱特人及維京人同樣具有宗教意義。直至 19 世紀中期，聖誕樹在美國仍然是異教徒習俗。究竟五彩繽紛的長青樹是如何步入耶教、走向世界？

拉脫維亞首都里加市政廣場的遺址註明：「1510 年，里加第一棵新年樹」。
拉脫維亞首都里加市政廣場的遺址註明：「1510 年，里加第一棵新年樹」。

拉脫維亞自稱是聖誕樹的發源地，首都市政廣場上就有遺址註明「1510 年，里加第一棵新年樹」；不過普遍認為德國才是聖誕樹的大本營。相傳在 1536 年一個冬夜，宗教改革領袖馬丁路德路經一處松樹林，抬頭驟見萬千星斗閃耀枝葉之間，大受感動。後來他在家中放置了一棵長青樹，掛上蠟燭，將天堂的星空景象帶給家人－－就是第一棵「聖誕樹」的由來。

不論傳說真假，南德在 17 世紀初已確立聖誕樹的習俗，英國詩人柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge）造訪梅克倫堡-施特雷利茨大公國（Mecklenburg-Strelitz）之後，就描述過家家戶戶如何以彩紙和禮物裝飾聖誕樹。英國皇后夏洛特（Charlotte of Mecklenburg-Strelitz）出身梅克倫堡-施特雷利茨大公國，1761 年嫁予喬治三世時一併將當地習俗帶入溫莎皇室。1800 年一場貴族聖誕舞會上，英國第一棵本土聖誕樹儼然變成主角：「無數細小蠟燭照耀之下，樹上精心佈滿水果與玩具，有糖果、杏仁果和葡萄……眾人大獻讚美之辭，兒童手上拿著糖果和玩具，心滿意足離開。」

隨著倫敦畫報一張維多利亞女王與艾伯特王子的畫像流傳，聖誕樹開始風靡美國。
隨著倫敦畫報一張維多利亞女王與艾伯特王子的畫像流傳，聖誕樹開始風靡美國。

夏洛特於 1818 年離世之時，聖誕樹已在英國貴族社會紮根，及後維多利亞女王與德國表親艾伯特王子聯姻，習俗進一步發揚光大。1845 年起，倫敦畫報（Illustrated London News）、卡塞爾雜誌（Cassell’s Magazine）和畫報（The Graphic）等傳媒持續報道皇家聖誕樹的風尚，引起廣泛矚目並開始在上流社會普及。及至 1860 年代，英國幾乎所有富裕家庭在 12 月均會放一棵聖誕樹。

美國方面，聖誕樹由德國移民引入，成文紀錄早見於 1830 年代，但被視作異教徒的象徵，不為教徒接納。直至 1840 年代末，倫敦畫報一幅皇室畫像「瘋傳」至大西洋彼岸，聖誕樹挾維多利亞女王的人氣登陸美國，東岸社會掀起了一股模仿潮，德國異教樹從此變成美國聖誕樹。

聖誕樹未必帶有宗教象徵，今日也不再專屬皇室貴胄，但或者有一種意義值得保留－－亦是夏洛特皇后的本意：為兒童帶來豐足的歡樂。

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