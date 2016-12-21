生育改變女性身體，不單在於肚皮變鬆，身體各處長出幾條難以擺脫的妊娠紋，還在於改造大腦神經系統。前人說它使孕婦變蠢變健忘，最近有研究揭露，懷孕減少大腦灰質，其實可以激發母性，幫助新手媽媽照顧孩子。

女性懷孕其中一個特徵，是其性類固醇荷爾蒙，例如孕酮和雌激素會急升，幫助母體進入懷孕狀態，不過原來生理變化為孕婦提供的幫助遠不止如此。巴塞隆拿自治大學的研究團隊為一班女性進行腦掃瞄，觀察大腦於懷孕前後的變化，發現在她們腦部主宰社會認知和心智理論的區域，灰質在懷孕後會明顯萎縮，直至產後兩年或更長時間。至於準父親或沒有成功懷孕的女性，就完全沒有出現上述腦部變化。由於指標可靠，研究人員甚至可以使用電腦演算法，藉女性神經系統的變化，分辨她們是否懷孕。

雖說是腦部灰質萎縮，其實並非壞事。研究人員發現，灰質出現萎縮的大腦區域，正正是母親看到親兒照片時會產生反應的區域。事實上，腦部灰質萎縮能令新手媽媽更容易理解孩子的情緒和需要，並提高對身邊潛在威脅的警覺意識。研究人員還可以根據萎縮程度預測母親與新生兒有多親近。研究又指，不論自然或體外授精，母親懷孕同樣會觸發這個機制，改造出「懷孕腦」。領導研究的神經科學家 Elseline Hoekzema 認為，如此變化反映一種母體為配合養兒育女所需而專門改變大腦結構的適應過程，未來科學家更可以此為基礎，進一步研究這機制與產後抑鬱症和依戀障礙的關係。

美國神經科學家 Ronald Dahl 評論，研究結果顯示大腦會因時制宜，因應育兒所需作出適應性改變，令人驚喜。而進化心理學家 Mel Rutherford 認為，這項研究最重要之處是它發現懷孕造成的改變竟可持續至少兩年，而且研究方向與他現在進行的認知研究不謀而合：「成為母親後，所有你要面對的問題都不同以往了。生命中的主次改變了，你的大腦也需要因此改變。」