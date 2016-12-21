藝評：突破「藝術節」的想像——評黑盒劇場節 2016

黑盒劇場

文：賴閃芳（自由身戲劇顧問）

對於作為藝術家、同時亦是全職觀眾的我來說，剛過去的 10 月及 11 月簡直是疲於奔命，不約而同地好幾個中小型藝術節同期舉行，試過一個週末跑了 5 個地方看了共 7 個演出；有好些演出重疊，唯有放棄。全球的「藝術節」有飽和趨勢，單單在歐洲，藝術節數量已經比 15 年前多了 30 倍以上。以柏林為例，曾試過一年有 400 個藝術節，其節目的數量更多數倍！

藝術節化（festivalization）是全球化的另一徵兆，牽涉 3 個層面的經濟模式互相扭動，有機會產生巨大回報，不單推廣非主流的藝術形式及品牌建立，資源分配上又有優勢，因此吸引愈來愈多城市和機構舉辦藝術節。但表演市場競爭日益激烈，如何走出一條可持續的道路？筆者試以香港話劇團（以下簡稱為話劇團）的國際黑盒劇場節（以下簡稱為戲劇節）為例闡述。

最明顯是文化經濟回報，主辦方的品牌形象提升，累積其文化資本。隔年舉辦的香港話劇團黑盒劇場節今年只是第二屆，很年輕，中型規模，但其定位及形象尚且鮮明。主打是 150 個座位內的小型黑盒作品，揀選 5 至 6 個外地及本地節目。礙於話劇團的固有形象，戲劇節所揀選的作品，實驗性質未見最強，但劇目是話劇團較少搬演的類型：例如今年有紀錄劇場、形體劇場及舞踏作品等。戲劇節能有效建立話劇團開明及前瞻的形象，樹立有容乃大的風範。

而更重要是，文化資本的流動與轉移，參與的藝術家、監製、行政與後台人員，甚至觀眾都能受惠。藝術家能爭取曝光，工作人員在跨文化工作環境下，擴闊其視野及工作模式。對於觀眾及業界，則具有教育的作用。上屆戲劇節的作品以身體為創作出發點，今屆則以「文本霓虹，折射人文光譜」為主題，帶來 6 個截然不同的戲劇文本為業界借鏡：「人聲」及「鄭和的後代」是經典的新演繹、集體創作的紀錄劇場「之前之後」、片段式的新文本「九面芙蓮達」、魔幻的「朝顏」及參節的舞踏作品「白房間」。受邀的藝術家均獨當一面，例如「人聲」的導演 Ivo van Hove 就分別於 2015 年及 16 年獲得奧利花獎及東尼獎最佳導演獎。為了向外推廣較陌生的劇種，每回演出均設藝術家座談會；若想更深入了解創作這過程，更可參加工作坊。可見主辦方藉此開拓主流以外的觀眾群，同時向現有的忠實觀眾推介優秀而較為實驗的作品，培養美感。

但光有文化資本回報並不夠，若美好的藝術體驗能轉化成為消費的動力，有利延續戲劇節，甚至劇場的生命力。因此，另外兩個層面亦非常重要。

首先是貨幣經濟回報。有人說，城市就是舞台，藝術節就是演出，遊客／市民就是觀眾，帶動的相關消費，可以十分龐大。戲劇節以座位數量估計，觀眾群約 5,000 人。今年筆者 6 個節目都有出席，除了「白房間」外，另外 5 個節目的入座率相當高，可見有其市場。但光看這 5,000 人的票房回報，當然會肉痛，因根本收不回成本。雖然香港話劇團作為九大團之一，擁較多資源，但要在恆常支出撥出經費，營運一個國際戲劇節負擔不輕，著實勇氣可嘉。生產周邊產品來補貼非唯一出路，也可以是人才、服務甚至作品的推銷。例如配對有名海外導演與本地藝術家共製，借力推廣本地劇作／藝術家？長遠能否借戲劇節的名聲吸引海外賣家，推銷本地製作賣埠？甚至吸引投資者或捐款？

要吸引更多資金回報，提升公眾對戲劇節的注意度猶為重要。注意力經濟（attention economy）為新經濟學，有名的諾貝爾獎得獎者赫伯特‧西蒙（Herbert Alexander Simon）在對當今經濟發展趨勢進行預測時也指出：「隨著信息的發展，有價值的不是信息，而是注意力」。注意力跟能見度不同，到處宣傳亦無法保證受到注意，要向對的群眾發出適合的資訊。再者，有太多電影、書本、音樂及演出需要大家關注，而且很多是免費的；就算能得一時的注意亦不代表永遠，有機會被海量的訊息淹沒。當賣家多於買家，提升可尋性（findability）及辨識度，主動出擊，維持大眾的注意力是重要的資源。戲劇節有宣傳小冊子，在主辦方的網頁分頁裡有資料，有深度文章，也可能賣了廣告再加數篇報章訪問。這是一向業界的宣傳策略，但除此以外，長遠地能否改善網頁設計，重整內容分類及界面，突出關鍵字及主題以加強可尋性？除了紙品宣傳或廣告，宣傳策略能否更進取？製作與宣傳的資源比例有調節空間嗎？潛在的觀眾群在哪？怎能讓他們見得到？演出過後的討論能否延續，甚或轉移到主辦方的其他項目？觀眾的注意力能否維持？

以上 3 種經濟模式環環相扣，互相影響：提升注意力可以產生更大金錢回報，但是需要本錢去做好第一步；文化資本並非有金錢有注意力就可以提高，太多或有反效果。而大眾的文化資本，是藝術行業改善收入及提升注意力的必要條件。國外很多藝術節的營運只著眼金錢回報，參節方法架床疊屋，阻礙新晉藝術家進入，只優待國際著名的藝術家及作品。策展人需要平衡外國及本地藝術作品，既借助明星效應提高對本地藝術家的注意，又維持藝術節的多元性。

藝術節的雛型，的確為大眾引介作品，但發展至今，它的功能可以更全面而流動。近年民間自發的藝術節很多，為兒童或家庭而設、為社區營造或充權，規模小但走冷門市場策略，都搞得有聲有色。不單是黑盒劇場節，其實康文署甚或香港藝術節等大型節目籌劃，都需要擴闊「藝術節」的想像。

以上圖片來源取自國際黑盒劇場節 2016