雷米諾雅：兩齣顛覆傳統聖誕的奇幻電影

寂靜夜，神聖夜，一切很安靜。 但可惜，這不對勁，把處女集中起來，鎖上鐵鍊，讓她們盡情大哭吧，今夜甚麼人也救不了你，所有虛假的景物被紅色的鮮血掩蓋，很痛苦吧？

以上如夢魘般的「聖誕歌詞」是來自導演 Steven C. Miller 2012 年所執導的 Silent Night（「平安夜驚魂」）的部分電影內容。

影片由一名身高約 7 尺，身穿聖誕老人服飾的變態殺手私刑開始。與此同時，駐守在小鎮裡的美女警長 Bradimore 在平安夜的聖誕老人大巡遊期間，遭遇連環恐怖殺人事件，令「普世歡騰」的節日從此刻再不一樣。

Silent Night 一片充滿著超級的血腥暴力。影片再強調：「聖誕是一年中最恐怖、最黑暗的節日。」

影片中，戴面具的聖誕老人化身成殺人狂，在平安夜裡，不單止不派禮物，反而大開殺戒。例如，先讓勾二嫂的副警長坐上電椅至死；用鐮刀劈死愛慕虛榮、貪得無厭的刁蠻小女孩；以割草機攪碎色情片女優的胴體；用鋼索勒死貪污的鎮長，以及用強力火燄槍燒死出牆紅杏的淫妻等。

電影結尾當然邪不能勝正，由美女警長幾經波折，伺機以牙還牙送聖誕老人歸西。

除了上述的黑色聖誕電影外，另一齣由芬蘭籍導演 Jalmari Helander 所執導的電影 Rare Exports: A Christmas Tale（「聖誕老人傳說之稀有出口」，或名「聖誕壞樂」），卻在黑暗魔幻的影像中帶出了正能量。

影片講述在芬蘭邊境內傳說中的聖誕老人的故鄉，及 486 米高的 Korvatunturi 山谷的奇異事件。

在某一個聖誕節前夕，一隊探險隊在該處鑽探「世界上最大的古墓」中，無意發現了沉睡多年的聖誕老人及無數的老人守護精靈。

同時間，土生的小獵人皮埃塔利與其好友在誤打誤撞下，發現了這個驚人的秘密，他們並翻閱及研究相關資料的書籍，從中竟得悉聖誕老人並非如傳說中所形容的充滿愛心，和藹可親的好人，而是專門在平安夜到處捉拿那些調皮及喜愛搗蛋的小孩，以藤條鞭打他們屁股，更把他們丟落大火爐內煮成聖誕大餐的惡魔。

此外，在影片中段，小獵人皮埃塔利突然像擁有神力般，策劃及指揮他的父親及一眾獵人營救被聖誕老人囚禁的小孩後，更誘捕了百多名聖誕精靈，經他們裝身打扮及培訓一段日子，成為了愛心爆棚的再生聖誕老人後，被裝箱寄往世界各地履行愛心行動職責，為平安夜裡各地兒童送上祝福及窩心禮物。

寂靜夜，神聖夜，一切很安靜，一切很明亮…

老調的聖誕歌一直是迪士尼電影中不變的情懷，但對於生長在 90 後的年輕人，溫馨浪漫的平安夜只是一種遠古的回憶。