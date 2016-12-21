送禮時，別只想到自己

無聊聖誕禮物屢禁不絕，收之不完的相架水杯潤手霜，或是既沒趣又沒用的擺設，每年被人束之於閣，從此不見天日。既然挑的並非收禮者的心水，往往令對方勉強收下，然後把精品變廢品，最後變成送禮勤，有些人為何還是硬要送？專家發現，那是因為送禮的背後，大多是出於自我滿足。

匹茲堡大學 Joseph M. Katz 商學院助理教授 Nicole Coleman 認為，部分人執著送禮，是因為這個舉動，看似無私，實為自我。她指出：「送的人想要挑選一份禮物，代表與收禮者的關係深厚，突顯自己有多了解對方。他們忽視禮物是否實用，只著眼於禮物意味甚麼。」譬如對方知你喜歡動物，送你一隻動物造型的杯，而沒想到你早已買了類近的在用。

Coleman 解釋，這種心態不但令送禮者擔憂，唯恐對方不理解自己的心意，又自認對方暗中比較，怕其他禮物的價值，會把自己那份比下去。結果求勝心切，買了自覺體貼但對方用不著的物件，到頭來白花了錢，又製造了垃圾，而事實上真正在意價錢的，只是零售商而非收禮者。

美國 Carnegie Mellon 大學 Tepper 商學院進行的一項最新研究，則指送禮反成尷尬的原因，是送贈一方只求令收禮者得到短暫快樂，而非考慮如何讓對方長期滿足。合著研究的副教授 Jeff Galak 解釋：「送禮者在選購時，腦裡浮現的畫面，是對方收禮時的笑臉，他們心想『我要令你在開禮物那刻就快樂起來。』」

若是奉獻時間金錢買來禮物，純粹想要逗親朋好友高興，這自非一件壞事。不過，若想送禮帶來意義，購買時應搞清楚禮物的效用。Galak 指出，那些令人瞬間歡喜的物品，往往「並非收禮者真正想要或需要」，他相信「大家想要收到的，是一些能夠長期享受及使用的禮品。」

但怎樣才知何謂「真正需要」？Galak 認為最好還是直接問問送禮的對象。「我們有種社會規範，認為直接問人想要甚麼，是設想不夠周到，但事實正好相反。當對方把意願告訴你，實際上是雙贏。如你怕會尷尬，可以問收禮者的朋友。」若是真的問不出口，或對方不好意思直說，也可買禮品卡，讓對方想要甚麼買甚麼。

心理學家 Erika Martinez 的建議更為簡單：試想像自己擁有一張 Amazon 的願望清單（Wish List）—— 即是想要購買但還沒購買的貨品清單 —— 你會在清單上填些甚麼。「（選購禮物時）這樣問自己一遍，可以給你一個正確的方向，找到一份能讓人滿心感激的周到禮物。」