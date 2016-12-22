4 個問題了解敍利亞局勢

敍利亞戰爭 5 年以來，造成 45 萬人死亡，過百萬人受傷，敍國逾半人口－－1,200 萬人－－流離失所。近日政府軍重奪阿勒頗，戰況似乎進入白熱階段，但幾乎同一時間，激進武裝組織在另一戰場報捷，雙方互有消長，戰況仍未明朗。敍利亞如何走到今日的局面？難民何去何從？這個國家還有沒有未來？

阿勒頗是甚麼地方？坐擁 6,000 多年歷史，敍利亞西北部重鎮阿勒頗是最古老的城市之一，相傳阿伯拉罕曾經造訪此地，歷經西臺（Hittites）、亞述（Assyria）、阿卡德（Akkad）、希臘、羅馬、伍麥葉王朝（Umayyad）、阿尤布（Ayyubid）及鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）多代興衰。作為絲綢之路其中一站，阿勒頗一直是發達商業城市，十字軍及蒙古圍城一度帶來衰落，至 16 世紀薩拉丁治下及鄂圖曼時期重新復興，2012 年起陷入戰亂，直至政府軍近日重奪阿勒頗，短短幾年戰禍，導致城貌全非，戰前 200 萬人口銳減至不足 10 萬。

為何突然安排撤離？反抗軍原本控制阿勒頗東部，與西部政府軍對峙。2015 年 9 月起，俄羅斯直接介入敍利亞戰爭，自此扭轉戰況，半年 300 次空襲之下，反抗軍勢力大為削弱，然而亦造成以千計平民喪生，加上雙方出動化武、圍城斷水斷糧，釀成嚴重人道危機。雖然反抗軍與政府軍近日達成撤離協議，疏散平民及反抗軍至其他地區，但政府軍入城後仍展開屠殺，死者包括婦孺，而恐怖分子又蓄意阻撓疏散行動，引致聯合國安理會介入，監察撤離過程。撤離民眾多數遷往反抗軍另一據點伊德利卜（Idlib）－－下一個阿勒頗。

誰的戰爭？2011 年「阿拉伯之春」後，敍利亞反政府勢力大量湧現，西方國家如英美和土耳其武裝部分溫和派反抗軍，例如敍利亞自由軍（Free Syrian Army），並要求阿薩德結束獨裁政權，阿薩德無意下台，敍利亞戰爭就此開始。後來伊斯蘭國（ISIS）、努斯拉陣線（al-Nusra Front，現易名為征服敘利亞陣線）等武裝恐怖組織乘虛崛起，獲得同屬遜尼派如沙特阿拉伯、卡塔爾等阿拉伯國家支持。政府軍則有俄羅斯空襲支援，同屬什葉派的伊朗、真主黨及部分阿富汗勢力亦有介入。明明是西方盟友，沙特卻資助恐怖組織，土耳其則打擊另一盟友庫爾德軍，多國利益糾結，敵我難分。敍利亞戰爭並非內戰，而是一場代理人戰爭，甚至是「微型世界大戰」。

戰事下一步？阿勒頗城破固然是政府軍的一大勝利，但伊斯蘭國及征服敘利亞陣線等武裝恐怖組織依然控制各大據點，包括重鎮拉卡（Raqqa），而且最近更從政府勢力手中重奪巴爾米拉（Palmyra）－－說明守城比攻城難，拉鋸戰極可能曠日持久。就算戰事最終落幕，亦不代表敍利亞從此和平，一來政府軍以化武屠戮國民，政權已完全失去統治合法性；二來國內派系眾多，據中情局估算，敍利亞境內的反抗武裝組織多達 1,500 個，互有統屬又各自獨立，勢力難以根除，注定後患無窮；三來恐怖組織本來就以游擊起家，失去據點淪落街頭不過重操故業，恐怖襲擊日後將會持續爆發。