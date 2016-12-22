12月22日
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梁迪倫：這一代人走在文化路上的心情

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在香港，如果是 20 至 30 歲的年輕人，思想最常出現的掙扎，往往是夢想與現實的衝突。大家時常想：「在殘酷現實，經濟完全主導的香港，我心該投向何方？」因為在香港，有一些工作是比較容易搵食，大家都覺得是荀工，搵錢容易；但亦有一些工作是「硬野」，大家都勸你放棄，早點轉行，因為搵錢艱難，時常朝不保晚。但這些「硬野」，往往也是最具文化的工作，可能是畫家、音樂人、作家、設計師、電影工作者等等。

在上世紀 70 年代開始，香港人拼命賺錢，只求兩餐溫飽，有瓦遮頭。那一代的人生活穩定後，均希望子女不要像自己出賣勞力，必須多受點教育，最好更是有點氣質，懂得琴棋書畫，多點修養。這一種教育方式，使這一些子女長大後，比父輩確實多了識見，對於藝術品味，生活態度，都變得多了內涵。然而，香港經濟體系多年來都沒有改變，這些藝術品味，鋼琴八級，在離開校園後，原來完全派不上用場。結果大家要不讀好書做醫生律師，要不加入扎鐵行列月入三萬，否則玩音樂，寫文章等等，是會餓死人的，因為市場很公平，供求定律，這個城市根本不需要文化。

既然這城市根本不需要文化，為甚麼今天個個父母仍不停供子女學樂器，政府又時常說要推廣文化藝術呢？夾在中間受在這一種左右為難狀態下的年輕人，究竟還應不應該親近文化藝術呢？我明白，親近藝術不一定要賺錢勢利的，這個城市雖然不需要文化，但你可以把文化當成是個人興趣。然而，我想說，藝術文化也是一種打從心底裡的價值觀，有些人自小蒙受文化藝術薰陶，你是不可能叫他放棄，然後回到寫字樓工作的，對他來說那比死更痛苦難受。然而，同一時間，他們在市場上卻沒有生存空間，時常朝不保夕，又是另一種迷思與辛苦。而這個才是我們需要探討的問題啊，生存二字，這幾年究竟扼殺了多少人在文化路上的熱情和堅持呢？

是的，綜觀世界各地，文化這一條路本來也是難走之路。但這幾年認識了很多本地藝術工作者，不少人都半途出家，離開這一行。他們都說，年輕時可以瘋狂，但長大後多了負擔，對父母、伴侶和子女的責任多於從前，金錢逐成變成一個衡量事物的準則。他們不求發達啊，只是希望能從事文化之餘，可以像常人一樣收支平衡，正常生活。半途出家這一個逆向發展不知覺間逐漸變成合理，大家都覺得在香港攪文化，傻的嗎？不細心思考還以為這才是社會上應有的正確現象。而我會思考到這一個問題，是因為一隊樂隊，與及一個導演。在下一篇，我反而想訴說一些人堅持在文化路上不離不棄的故事。

梁迪倫 牧羊思維

梁迪倫，86年生，【牧羊少年咖啡．茶．酒館】創辦人。自 16 歲開始便放學到樓上咖啡店打工，工作至凌晨 3 點才回家。22 歲畢業後開始自己的咖啡店生意。26 歲創立香港首間旅遊主題咖啡酒館【牧羊少年】。咖啡、文字、旅遊，皆為他不可或缺的養分。

http://www.thealchemistcafe.com

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