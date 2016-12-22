12月22日
陶傑：何為正邪？
4 個問題了解敍利亞局勢
以「風筒」解救女性的玫瑰
冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？
名牌「體貼式」監控營銷
原始人基因造就冬天的冠軍
10 句總結 2016 年商界大事
潘度琳：逃恥中的不婚女性
梁迪倫：這一代人走在文化路上的心情
阿嬋：Airbnb 轉型另類旅行社

原始人基因造就冬天的冠軍

A+A-

去年香港氣溫 3 度，政府宣布停課，引發爭議，即有人辯稱香港人遠不及歐美人種耐寒，此論強調種族差異，聽來極度政治不正確，但未必是信口開河，科學研究認為，居住在格陵蘭島的因紐特人可能繼承了遠古原始人的基因，他們因有耐寒基因才活過了冰河時期。

這種基因來自丹尼索瓦人（Denisovans），是已經滅絕的原始人種，約於 40,000 年前在西伯利亞繁衍。此一發現佐證了今天人類的祖先智人（Homo Sapien）有可能曾與其他已經滅絕了人種雜交。

北極圈一帶的格陵蘭島、加拿大和阿拉斯加等地，冬季經常達到零下 30 攝氏度以下。但因紐特人（Inuit）世代以北極為家，他們的食物以海產為主，尤其是海洋哺乳動物的脂肪和肝臟。科學家將因紐特人的基因與遠古的尼安德特人（Neanderthals）和丹尼索瓦人比較，發現因紐特人的兩個基因 TBX15 和 WARS2，與丹尼索瓦人的基因變異吻合。

俄羅斯或許也繼承了一些基因。　圖片來源：路透社
冬天的冠軍——俄羅斯人或許也繼承了一些基因。　圖片來源：路透社

TBX15 是影響人體對於寒冷的反應以及脂肪分布。TBX15 和 WARS2 這兩個基因尤其活躍於皮膚和脂肪組織範圍，其 DNA 排列方式顯然有異於尼安德特人和現代智人。

率領這項研究的紐約基因中心的 Fernando Racimo 博士說：「因紐特人這兩個基因的 DNA 序列與丹尼索瓦人的基因組完好吻合，而有關序列與現代智人迥異，由於目前尚未取得足夠基因樣本，不能排除有關基因變異是得自其他北極族群。」

該 DNA 異常現象在因紐特人和印地安人族群中最為普遍，令人猜測是丹尼索瓦人或他們的近親將該基因傳給了智人。有關基因變異有助於智人的族群從西伯利亞擴散，跨越白令海峽到達美洲，並在更新世的冰川期存活下來，當時全球大半為冰川所覆蓋，人類的新陳代謝系統也隨之演變，以便保存能量，減少消耗，以應付資源稀缺不定的困境。

借助最先進的技術，科學家已經取得尼安德特人的整體基因組排列，樣本來自西伯利亞的山洞裡發現的一具 130,000 年前的尼安德特人遺骸，結論是人類基因中有 5% 來自與尼安德特人的雜交。人類這一支得以在漫長的進化史中存活下來，可能是因為其他原始人種將他們的一些優勢基因傳給了我們。

相關新聞

2016-12-05t214527z_906677505_rc19e4bf4d00_rtrmadp_3_climatechange-ice

反常天氣因北極冰？

DNA strands on unaligned genome sequence.

1,500 種病毒，改寫病毒史

I'm your father.

你有資格捐精嗎？

電影「生化危機」的故事情節，預示了今天美國的擔憂。當然，如果病毒真的令人變成喪屍，就更加讓人擔憂了。

美憂 DIY 生化武器，香港要怕麼？

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

Two Japanese women contemplating the garden from the veranda

有些強國的窮，是窮在骨子裡

japan-restaurant

梁迪倫：日本人花上一生的時間

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 聖誕樹簡史
  2. 送禮時，別只想到自己
  3. 芬蘭實測：派錢可減失業率？
  4. 母性從何而來？
  5. 反常天氣因北極冰？
  6. 陶傑：擔保人杜林普
  7. 偽君子
  8. 鄭立：神秘大地——別為了年輕時一時之快而一生後悔
  9. 藝評：突破「藝術節」的想像——評黑盒劇場節 2016
  10. 雷米諾雅：兩齣顛覆傳統聖誕的奇幻電影
星級話題
人工智能|日劇|創業|俄羅斯|生活|中國|城市|里約奧運|英國|社交|大選|基因|日本|伊斯蘭|愛情|動物|board game|語言|毛澤東|兩性|奧運|城市規劃|共和黨|卡梅倫|逃稅|歐洲|設計|潮流|歷史|污染|VR|企業家|機械人|戲劇|咖啡店|企業管理|桌遊|伊斯蘭國|家長|商業|經濟|美劇|戰爭|非洲|英超|衣著|傳媒|Brexit|房屋|健康|App||攝影|民主|西班牙|環保|藝術|失業|學習|插畫|時尚|企業|出版|台灣|德國|電影|小說|巴西|難民|丹麥||科技|生態|女性|希拉莉|Netflix|杜林普|恐襲|內戰|廣告|工作|倫敦|網絡|文學|大數據|科學|食物|閱讀|Facebook|音樂|移民|挪威|運動|歧視|梁振英|心理學|奧巴馬|大腦|澳洲|時裝|投資|Pokemon Go|特朗普|建築|北韓|納粹|教育|全球暖化|遊戲|美國大選|自由|智能手機|公投|英語|年輕人|脫歐|學生|品牌|氣候變化|恐怖分子|香港|醫療|港女|意大利|哲學|選舉|反恐|印度|總統|足球|美國|貧富懸殊|社交媒體|研究|敍利亞|希特拉|飲食|旅遊|歐盟|眼疾|google|太空|恐怖主義|影評|子女|消費|室內設計|記憶|第二次世界大戰|法國