原始人基因造就冬天的冠軍

去年香港氣溫 3 度，政府宣布停課，引發爭議，即有人辯稱香港人遠不及歐美人種耐寒，此論強調種族差異，聽來極度政治不正確，但未必是信口開河，科學研究認為，居住在格陵蘭島的因紐特人可能繼承了遠古原始人的基因，他們因有耐寒基因才活過了冰河時期。

這種基因來自丹尼索瓦人（Denisovans），是已經滅絕的原始人種，約於 40,000 年前在西伯利亞繁衍。此一發現佐證了今天人類的祖先智人（Homo Sapien）有可能曾與其他已經滅絕了人種雜交。

北極圈一帶的格陵蘭島、加拿大和阿拉斯加等地，冬季經常達到零下 30 攝氏度以下。但因紐特人（Inuit）世代以北極為家，他們的食物以海產為主，尤其是海洋哺乳動物的脂肪和肝臟。科學家將因紐特人的基因與遠古的尼安德特人（Neanderthals）和丹尼索瓦人比較，發現因紐特人的兩個基因 TBX15 和 WARS2，與丹尼索瓦人的基因變異吻合。

TBX15 是影響人體對於寒冷的反應以及脂肪分布。TBX15 和 WARS2 這兩個基因尤其活躍於皮膚和脂肪組織範圍，其 DNA 排列方式顯然有異於尼安德特人和現代智人。

率領這項研究的紐約基因中心的 Fernando Racimo 博士說：「因紐特人這兩個基因的 DNA 序列與丹尼索瓦人的基因組完好吻合，而有關序列與現代智人迥異，由於目前尚未取得足夠基因樣本，不能排除有關基因變異是得自其他北極族群。」

該 DNA 異常現象在因紐特人和印地安人族群中最為普遍，令人猜測是丹尼索瓦人或他們的近親將該基因傳給了智人。有關基因變異有助於智人的族群從西伯利亞擴散，跨越白令海峽到達美洲，並在更新世的冰川期存活下來，當時全球大半為冰川所覆蓋，人類的新陳代謝系統也隨之演變，以便保存能量，減少消耗，以應付資源稀缺不定的困境。

借助最先進的技術，科學家已經取得尼安德特人的整體基因組排列，樣本來自西伯利亞的山洞裡發現的一具 130,000 年前的尼安德特人遺骸，結論是人類基因中有 5% 來自與尼安德特人的雜交。人類這一支得以在漫長的進化史中存活下來，可能是因為其他原始人種將他們的一些優勢基因傳給了我們。