冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？

杜林普正式跑出，世界從此多事。
美國 CIA 及 FBI 均認為，俄羅斯介入大選，是想幫杜林普一把，阻止希拉莉獲勝。奧巴馬近日辯稱，曾在 9 月當面警告普京，別要利用黑客干預，暗示經已盡力。但據美府消息，他在 10 月底亦曾直接聯絡普京，重申「國際法，包括軍事衝突法，適用於網絡活動之上。我們會令俄國達標。」
當日奧巴馬使用的通訊渠道，正是傳說中的「紅色電話」。不過，這部曾在電影「Dr. Strangelove」及「Fail Safe」出現的「電話」，原來從未存在。數十年來，真正把兩國元首連接起來的「美俄熱線」，全靠多部安全的電傳打字機（teletype）、傳真機以及電腦，在美國國防部和克里姆林宮之間，傳輸加密訊息。
這條「熱線」源於 1963 年的古巴導彈危機。當時美蘇核戰一觸即發，但雙方的通訊遲緩，令關係進一步惡化。時任美國總統約翰．甘迺迪和蘇聯主席赫魯曉夫意識到，兩國有必要建立一套安全而直接的通訊系統，於是利用電傳打字機，以及配備軍事翻譯員的電報終端機，透過一條跨大西洋電纜，傳遞來自其總指揮官的消息。
系統建立後所傳送的首條訊息，是在 1963 年 8 月 30 日，由華盛頓發給莫斯科，當中的內容是：「The quick brown fox jumped over the lazy’s dog’s back 1234567890.」不知所云對吧？因為此話並非甚麼需要解密的訊息，只是一句包含所有字母和數字的句子，用來測試鍵盤操作和字體效果而已。
導彈危機解除後，首位使用熱線的美國總統據報是詹森，在 1967 年就中東爆發「六日戰爭」與時任蘇聯領袖 Alexei Kosygin 聯絡。尼克遜亦被指在 4 年後透過熱線，與 Leonid Brezhnev 就印度與巴基斯坦的局勢緊張進行討論，以及在 1973 年就另一輪中東衝突再和他溝通。卡特被指曾藉熱線討論蘇聯侵略阿富汗一事，而據稱列根在危機時刻以外亦常用熱線。
隨著科技的進步，美蘇熱線系統亦逐漸升級，改用衛星、傳真機、電腦和電郵，為求令訊息傳遞得更快更準。不過，多年來雙方都堅持要白紙黑字，從不使用語音通訊，以免說錯聽錯造成誤會，影響全球政局。譬如奧巴馬在 10 月底向普京發訊，就是利用一套安全衛星連接發送電郵。
至於這個通訊系統為何會被誤指為「紅色電話」？說法紛紜，但有可能是系統成立之時，美國擁有另一套以防遭受核攻擊的熱線系統，由防空司令部營運，而為與一般的黑色電話區分出來，多會使用紅色。外界或將兩者混作一談，因而產生「紅色電話」的政壇傳說。
冷戰結束以後，美俄少了直接聯繫的迫切性，但仍有存在的必要。直至奧巴馬政府，把通訊系統持續升級，美俄兩國的操作員更會每小時進行測試，確保系統運作正常。奧巴馬入主白宮後，在 2013 年增設渠道，發送有關網絡事件的電郵及附件，但執政以來從未用過，直至今年大選前夕，俄國黑客公開希拉莉的黑材料，企圖影響賽果，逼得他要「打爛齋缽」。
多名情報官員透露，奧巴馬要動用到這套通訊系統，直接向普京發出警告，反映事態極為嚴重。未來 4 年，白宮改由杜林普當家，他與普京貌似（隔空）言談甚歡，未知日後會否逢年過節，都給這位俄國友人發封電郵，祝其政權千秋萬代？