冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？

導彈危機解除後，首位使用熱線的美國總統據報是詹森，在 1967 年就中東爆發「六日戰爭」與時任蘇聯領袖 Alexei Kosygin 聯絡。尼克遜亦被指在 4 年後透過熱線，與 Leonid Brezhnev 就印度與巴基斯坦的局勢緊張進行討論，以及在 1973 年就另一輪中東衝突再和他溝通。卡特被指曾藉熱線討論蘇聯侵略阿富汗一事，而據稱列根在危機時刻以外亦常用熱線。

隨著科技的進步，美蘇熱線系統亦逐漸升級，改用衛星、傳真機、電腦和電郵，為求令訊息傳遞得更快更準。不過，多年來雙方都堅持要白紙黑字，從不使用語音通訊，以免說錯聽錯造成誤會，影響全球政局。譬如奧巴馬在 10 月底向普京發訊，就是利用一套安全衛星連接發送電郵。

至於這個通訊系統為何會被誤指為「紅色電話」？說法紛紜，但有可能是系統成立之時，美國擁有另一套以防遭受核攻擊的熱線系統，由防空司令部營運，而為與一般的黑色電話區分出來，多會使用紅色。外界或將兩者混作一談，因而產生「紅色電話」的政壇傳說。

冷戰結束以後，美俄少了直接聯繫的迫切性，但仍有存在的必要。直至奧巴馬政府，把通訊系統持續升級，美俄兩國的操作員更會每小時進行測試，確保系統運作正常。奧巴馬入主白宮後，在 2013 年增設渠道，發送有關網絡事件的電郵及附件，但執政以來從未用過，直至今年大選前夕，俄國黑客公開希拉莉的黑材料，企圖影響賽果，逼得他要「打爛齋缽」。

多名情報官員透露，奧巴馬要動用到這套通訊系統，直接向普京發出警告，反映事態極為嚴重。未來 4 年，白宮改由杜林普當家，他與普京貌似（隔空）言談甚歡，未知日後會否逢年過節，都給這位俄國友人發封電郵，祝其政權千秋萬代？