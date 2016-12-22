12月22日
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名牌「體貼式」監控營銷

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體貼的監視。
體貼的監視。

有無試過，上網不慎按了一次廣告，從此該品牌就恆常出現在 facebook 和 instagram？這是因為社交媒體從 Cookie 收集你的個人瀏覽紀錄，並據此制訂營銷策略。現在，有新創公司將數據收集技術應用到實體店，記錄每位來客的瀏覽時間、消費喜好等資訊，務求提供更「體貼」的服務，名牌大國法蘭西已有品牌採用技術，全面普及看來只是時間問題。

在資訊爆炸時代，數據是營銷必備工具，時尚生意尤其需要留意消費動向。金融時報報道，巴黎已有百貨公司及時裝店舖以智能手機偵測器統計人流，並於陳列品上附設互動觸感屏幕，憑顧客的觸碰次數推測商品的受歡迎程度。新創公司 Retail & Digital 2.0 專門開發奢侈品陳列的互動裝置，創辦人之一 Clémence Dehaene 認為，所得數據會令店面佈置更有效率。

法國已有百貨公司採用科技偵測人流、逗留時間及消費動向等資訊。
法國已有百貨公司採用科技偵測人流、逗留時間及消費動向等資訊。

另一公司 Retency 則設計出特殊天線以識別個別手機的頻率，該技術能追蹤顧客在店舖的活動，包括逗留在其他店舖及駐足觀望某件商品的時間，甚至即時認出回頭客，並偵測出其消費紀錄，有法國名牌現已購置技術，以估算入店比率、櫥窗效果和消費比例。不過，法國法例規定需經消費者同意方可使用「去匿名」資料，因此做法暫時限於特別顧客，例如貴賓客和品牌會員。

奢侈品是一種「象徵消費」，極度依賴消費者的心理微妙，一旦被認定為侵犯私隱，品牌形象受損，隨時得不償失，因此時尚界普遍無意宣揚公司的「創新科技」。另一方面，數據本身並不充分，而且由人闡釋，必然有其盲點：駐足久留未必代表興趣濃厚，可能只是迷失，或是呆等女友血拼；缺乏購物紀錄未必代表慳吝；培養出品牌忠誠度，細客將來會變大客……在在顯示品牌如欲「體貼」顧客，還是在待客之道下功夫，最為實際。

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