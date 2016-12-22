潘度琳：逃恥中的不婚女性

日劇「逃恥」憑高收視雄霸日本電視界（第九集於北海道地區錄得 27% 收視，大結局亦突破平均 20% 收視大關），從後趕上已播出四季的人氣劇集「Doctor-X」，創下近年紀錄。「逃恥」的流行程度無疑令日劇再次走到頂峰。

「逃恥」為「逃避雖可恥但有用」的縮寫，本是匈牙利的諺語，套用在日本這個世代的年輕人身上卻是恰到好處。日本社會近年面對問題特多，經濟低迷，失業大軍日益狀大，高學歷的年輕人不是失業就是被裁；不擅交際的新一代到 30 歲還未拍過拖，結果社會一大堆高齡單身人士，天天下班後到餐廳的一人卡位吃飯，過時過節帶個朋友回家探親充作有伴，情況屢見不鮮。

「逃恥」的男主角平匡就是不擅交際的草食男，35 歲，畢業後投身 IT 行業，有多種專業資格，卻乏戀愛經驗。漂亮而年青的實栗逐漸行近時，他選擇逃避，並常以「為保持內心的平穩」的理由而拒絕去愛，實為自我防衛機制作祟。

男女主角的互動當然是戲劇的焦點，但更令我喜愛的反而是女主角的姨媽百合。年屆半百，沒有結婚亦沒孩子，人生走了 5/8 ，手握的只是一所日本大型企業裡較高的職位（當然公司的最高層依然是男性）。雖然沒有走傳統日本女性的道路，她卻是不少同儕的偶像，因為生了孩子又要照顧家人的女性已無法如百合般在工作上充滿拚勁，公司有事時每每都是百合出來擋駕。

然而，身為女性，百合在日本職場向上爬的難度不足為外人道——對下屬要求高，被人詬病為尖酸刻薄；跟年紀比自己輕一截的俊男走得近一點，就是「性騷擾」「以權謀私」……縱然這些流言都不能打倒她，但當上司一句「如此不懂變通的人，難怪還是獨身」卻令她崩潰。百合一直認為就算不婚也可以瀟灑做人，但她終於明白，社會和職場始終不會認同另一種生活方式，而她亦無法改變這種想法，彷彿寂寞是種罪，會把人降格。

你也許在辦公室曾聽到這樣的說話——「原來她沒結婚，怪不得心理變態」「如果上司有家室便不會留我們在公司加班吧」，「嫁不出的人天天都躲在公司」。沒結婚的人往往被標籤為因自身的「不幸」而在職場上向他人報復的惡魔，儘管心底裡知道結婚與人品沒有關連，但某些人在公司受氣後總要吐出類似的傷害說話。

有些單身上司開始變得小心眼，可是百合沒有變成那種人。下班後她會帶下屬去喝酒談心，體恤他們在工作上的難處。聽到別人要放產假，同事都在埋怨要做的事豈不是更多了？百合卻抒一口氣說她最喜歡別人放產假——既然她無法生兒育女，那這件事就拜託別的人去做好了。

自己無緣得到，也祝福別人能完成如此偉大使命，畢竟大家也是在追隨心目中想過的生活而已。百合的態度為一眾單身不婚的女性平反，這時望著電視機的我，心裡也暗暗跟百合子說一聲佩服。