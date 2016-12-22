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以「風筒」解救女性的玫瑰

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圖右為理髮師 Rose Evansky

時至今日，「set 頭」已非難事，人人皆可為之：只要有圓筒梳和吹風機在手，小至髮尾內捲、大至空氣瀏海，都屬等閒。然而在大概 60 年前的今天，這種設計髮型的方法卻是空前地令人讚歎。那年代的女性專用的乾髮機設計笨拙。女士們每次到髮廊時都要忍受長時間的熱力煎熬，夏天時簡直熱得令人難以忍受。Rose Evansky 這位充滿革命性的女士，只是單靠執起「風筒」的意願，拯救了千千萬萬的女性。在今年 11 月 21 日，Rose 壽終正寢，可是歷史書上卻幾乎沒有她的名字。

Rose 在二戰時是納粹德國的猶太難民，戰後到倫敦郊區經營理髮店，在 1954 年更遷至倫敦高尚住宅區 Mayfair，為當地的上流人士設計髮型。1962 年的一天早晨，Rose 如常地為客人用不同化學物拉直頭髮、燙小捲，心中感到非常困倦，直到在布魯克街上看到的景象令她眼前一亮。當時一位髮型師一手拿著手握吹風機、一手拿著梳子，努力地在男性客人頭頂上耕耘；一個念頭在 Rose 心中閃過——既然男人可以，為甚麼女人不可以？

從前供女性使用的風筒。
從前供女性使用的風筒。

於是 Rose 也拿起了梳子和手握吹風機，開始對女性客人的頭髮動工。她先挑起一撮仍然潮濕的頭髮，用梳子捲起慢慢轉動，同時用吹風機加熱。完成後，客人的髮質看上去非常順滑，令 Rose 無比興奮——這種新技術令她一下子躍升為倫敦最著名的髮型師之一，成為業界中的先軀，掀起了名為「the blow wave」的熱潮；當時各界名人如政治人物芭芭拉．卡素爾（Barbara Castle）、作家瑪格麗特．德拉布爾（Margaret Drabble）都邀請 Rose 為自己設計造型，著名理髮師「Leonard of Mayfair」更是她的門生。

雖然 Rose 貌似擁有一段非常成功的人生，但這也只是表象作祟。作為一個納粹時期的猶太人已足夠悲慘，各種侵犯更令她的人生變得更加坎坷。她 4 歲的時候遭到地主的外甥性虐待，幾年後又遭姨母的丈夫性侵犯，更在搬家後被另一個叔叔強暴。13 歲的時候，她被送到別人家當女僕，當時該戶人家的外甥也是非常不安分，不斷騷擾她。Rose 因而失去性能力，導致兩場婚姻失敗收場。

「The Blow Wave」風潮的力量不僅僅限於髮型設計技巧上的突破，在 Rose 眼中，這更是令女性變得更自由的一步：「我的確感覺自己成就了些甚麼⋯⋯我解放了女性，讓她們得以從那些炙熱的吹風機底下逃離⋯⋯我和那些男性理髮師相反——我希望在那些成熟、而明白我正為她們做甚麼的女主顧頭上操業⋯⋯我們聊天、說話，非常愉快。有時候她們會說，『我丈夫不會喜歡（這種髮型）的』。我就會說，『別管妳的丈夫了，好好看看妳自己！』然後稍微給她們上了關於變得獨立的一課。」

Rose 的想法大概和她的個人經歷有著不可分割的關係。她像孤嶺般活了一生，從來沒有誰為她照明；然而她不惜努力光鮮了無數人，使她們終將像燈柱一樣返過來點亮她的一生。

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