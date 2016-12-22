俄羅斯駐土耳其大使遇刺，刺客高呼：「不要忘記阿勒頗。」

美國總統權力交接期間，俄國和敍利亞的阿薩德政府，加強清剿叛軍，對叛軍滲透和控制的平民地區狂轟濫炸。其中以阿勒頗之戰最為血腥。

阿薩德的空軍由操場投炸彈，也向平民兒童施放毒氣。因為有普京的支持，奧巴馬早成跛腳鴨，杜林普尚未就位，此一真空期間，現在不瘋狂進奪又待何時？

阿勒頗是奧圖曼時代，繼伊斯坦堡和開羅之外第三大城市。對於敍利亞更相當於上海。阿勒頗是絲綢之路的終點，由亞洲和美索不達平原運來的貨品，在此處集散。阿勒頗有大量歷史建築，許多古老自公元前五六世紀的文物，在這次戰火中一舉摧毀。

敍利亞的亂局，令美國和歐洲一籌莫展。因為在對於阿薩德和普京的叛軍之中，有大量伊斯蘭國恐怖份子。他們故意將武器囤放在醫院和學校，自己則潛藏打游擊。阿薩德如果攻佔阿勒頗，則伊斯蘭國和阿蓋達等其他恐怖叛軍，更難有立足之地。

然而，美國和西方到底應支持所謂叛軍，還是應任由普京和阿薩德聯盟清洗平民呢？又是一個兩難局面。正如 70 年代中期，中共支持的赤柬在柬埔寨屠殺 200 萬人，蘇聯支持越南進兵柬埔寨，但美國和歐洲與中國一樣，卻在聯合國支持赤柬政權，繼續保有議席。

國際政治就是如此荒謬。甚麼是正，何者為邪？在奧巴馬板起一副正義面孔不斷譴責的循環中，你厭倦了這個世界的偽善和無能沒有？