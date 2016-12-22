12月22日
陶傑：何為正邪？
4 個問題了解敍利亞局勢
以「風筒」解救女性的玫瑰
冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？
名牌「體貼式」監控營銷
原始人基因造就冬天的冠軍
10 句總結 2016 年商界大事
潘度琳：逃恥中的不婚女性
梁迪倫：這一代人走在文化路上的心情
阿嬋：Airbnb 轉型另類旅行社

陶傑：何為正邪？

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

俄羅斯駐土耳其大使遇刺，刺客高呼：「不要忘記阿勒頗。」

美國總統權力交接期間，俄國和敍利亞的阿薩德政府，加強清剿叛軍，對叛軍滲透和控制的平民地區狂轟濫炸。其中以阿勒頗之戰最為血腥。

阿薩德的空軍由操場投炸彈，也向平民兒童施放毒氣。因為有普京的支持，奧巴馬早成跛腳鴨，杜林普尚未就位，此一真空期間，現在不瘋狂進奪又待何時？

阿勒頗是奧圖曼時代，繼伊斯坦堡和開羅之外第三大城市。對於敍利亞更相當於上海。阿勒頗是絲綢之路的終點，由亞洲和美索不達平原運來的貨品，在此處集散。阿勒頗有大量歷史建築，許多古老自公元前五六世紀的文物，在這次戰火中一舉摧毀。

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

敍利亞的亂局，令美國和歐洲一籌莫展。因為在對於阿薩德和普京的叛軍之中，有大量伊斯蘭國恐怖份子。他們故意將武器囤放在醫院和學校，自己則潛藏打游擊。阿薩德如果攻佔阿勒頗，則伊斯蘭國和阿蓋達等其他恐怖叛軍，更難有立足之地。

然而，美國和西方到底應支持所謂叛軍，還是應任由普京和阿薩德聯盟清洗平民呢？又是一個兩難局面。正如 70 年代中期，中共支持的赤柬在柬埔寨屠殺 200 萬人，蘇聯支持越南進兵柬埔寨，但美國和歐洲與中國一樣，卻在聯合國支持赤柬政權，繼續保有議席。

國際政治就是如此荒謬。甚麼是正，何者為邪？在奧巴馬板起一副正義面孔不斷譴責的循環中，你厭倦了這個世界的偽善和無能沒有？

相關新聞

syria_power_map3

4 個問題了解敍利亞局勢

圖片來源：路透社

冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？

5

歷史重演：劍橋再爆諜戰？

06_01_011037

【圖輯】戰時宣傳地圖

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

Two Japanese women contemplating the garden from the veranda

有些強國的窮，是窮在骨子裡

japan-restaurant

梁迪倫：日本人花上一生的時間

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 聖誕樹簡史
  2. 送禮時，別只想到自己
  3. 芬蘭實測：派錢可減失業率？
  4. 母性從何而來？
  5. 反常天氣因北極冰？
  6. 陶傑：擔保人杜林普
  7. 偽君子
  8. 鄭立：神秘大地——別為了年輕時一時之快而一生後悔
  9. 藝評：突破「藝術節」的想像——評黑盒劇場節 2016
  10. 雷米諾雅：兩齣顛覆傳統聖誕的奇幻電影
星級話題
敍利亞|基因|google|自由|藝術|伊斯蘭國|兩性|飲食|企業管理|消費|遊戲|倫敦|恐怖分子|插畫|港女|共和黨|學習|企業家|文學|公投|美國大選|商業|失業|太空|女性|北韓|美國|反恐|日本|法國|歐盟|醫療|桌遊|食物|子女|哲學|納粹|心理學|移民|污染|挪威|大數據|時尚|時裝|潮流|氣候變化|卡梅倫|人工智能|大腦|第二次世界大戰|香港|board game|家長|全球暖化|網絡|西班牙|毛澤東|房屋|學生|閱讀|語言|巴西|設計|英語|恐襲|民主|科技|杜林普|大選|逃稅|Pokemon Go|中國|健康|生態|澳洲|生活|美劇|戲劇|戰爭|企業|希特拉|社交媒體|經濟|伊斯蘭|眼疾||VR|影評|Netflix|印度|攝影|俄羅斯|脫歐|工作|動物|智能手機|機械人|研究|歐洲|歧視|Facebook|里約奧運|建築|社交|投資|環保|台灣|難民|日劇|科學|希拉莉|德國|英超||室內設計|總統|奧巴馬|足球|衣著|品牌|城市|城市規劃|恐怖主義|愛情|記憶|英國|廣告|貧富懸殊|年輕人|奧運|特朗普|傳媒|小說|出版|內戰|咖啡店|意大利|運動|創業|教育|梁振英|非洲|旅遊|Brexit|選舉|歷史|App|音樂|丹麥|電影