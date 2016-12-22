阿嬋：Airbnb 轉型另類旅行社

與 Uber 共同擁有「共享經濟」的美譽的 Airbnb，於一個月前，宣佈將加入全新服務「Airbnb Experience」，由當地人計劃數小時到數天不等的主題性在地體驗行程，加上企業早前再宣傳將加入機票訂購服務，由住宿體驗轉型為全面旅行服務平台的野心再明顯不過。

利申：我是 Airbnb 的長期用家，自從五年前知道有 Airbnb 後，幾乎每次旅行找住宿，都是第一時間看Airbnb。雖然，隨著愈來愈多連鎖旅店加入戰團，以及神龍見首不見尾的隱形屋主，跟其標榜的入住當地人的家、結識當地人、體驗當地文化生活、以及「共享」的原意已有所差距，但跟古板單一的傳統酒店相比，Airbnb 的自由度、親切感和性價比的確更貼近現代人追求個人化旅遊體驗的期望，尤其對於大量無法自住卻又想短暫體驗「有自己的家」的年輕人住客而言。

但老實說，這種「在地體驗」的旅遊服務，只是舊瓶新藥，坊間早有以飲食為主題的 eatwith、可以跟當地人見面以及借住沙發的 couchsurfing、免費導賞團（香港最近也有個 hkfreewalk）等等無數的網站平台，串連旅人和當地人及文化。而網站新推出的「Airbnb 攻略」專頁，也不過是類似 tripadvisor 或 google trip 的討論區及當地人推薦的景點集結。只是 Airbnb 這新瓶又的確包裝得更漂亮，內裡的藥更selective。

體驗服務暫時於 12 個城市開放，包括東京、首爾、開普敦等。暫時在網站上見到的體驗，主題圍繞時尚、設計、藝術、自然、飲食、運動等，由手工藝工作坊、設計或時尚達人帶逛街，到由非牟利機構主理的社會服務都有，是大型旅行社較少涵蓋。新網站上，每個「體驗行程」都配有一張像雜誌相的精美配圖，跟一般旅遊網站最大的分別是，當傳統旅行社照片都是注重於風景，Airbnb 的網站上出現得最多的卻是人，除了有導遊的照片，也有其故事和背景簡介，增加「產品」的「人味」和故事性。由網站的美學，到行程的內容，都可見這平台不只是提供服務，而是具有策展的元素，提倡一種旅遊以至生活風格，一種在地化、個人化的旅遊形態。

但當然 Airbnb 有自己的質量監督機制，雖說是「共享經濟」的佼佼者，網站也表示歡迎任何人成為導遊，但你可以輕易想像得到哪些職業會較容易被感興趣（設計師、藝術家、作家、表演者等），哪些提案更易獲通過，所謂共享，也是 creative class 的共享。