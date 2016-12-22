10 句總結 2016 年商界大事

1. 「這不好笑，Mr. Shkreli。」（”It’s not funny, Mr. Shkreli.”）

年初，有「藥界無良大亨」之稱的圖靈藥廠前 CEO Martin Shkreli 因大幅提高愛滋病藥價 50 倍而引起公憤，須出席聽證會。在聽證會上，Martin Shreli 三緘其口，絕不講話，並且嘴角帶笑，民主黨人 Elijah Cummings 見到他如此輕挑，隨即以這句譴責他。