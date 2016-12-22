12月22日
陶傑：何為正邪？
4 個問題了解敍利亞局勢
以「風筒」解救女性的玫瑰
冷戰遺物：美俄的「紅色電話」存在嗎？
名牌「體貼式」監控營銷
原始人基因造就冬天的冠軍
10 句總結 2016 年商界大事
潘度琳：逃恥中的不婚女性
梁迪倫：這一代人走在文化路上的心情
阿嬋：Airbnb 轉型另類旅行社

10 句總結 2016 年商界大事

A+A-
圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

2016 年，國際政治風雲色變，黑天鵝接踵而來，不斷發生的恐襲、英國脫歐、杜林普當選、還未休止的敍利亞戰爭，艱難之事數之不盡，難以用三言兩語說清。至於西方商界？「紐約客」（The New Yorker）挑選了 10 西方商界最具代表性的句子，總結這紛亂的 2016。

1. 「這不好笑，Mr. Shkreli。」（”It’s not funny, Mr. Shkreli.”）

年初，有「藥界無良大亨」之稱的圖靈藥廠前 CEO Martin Shkreli 因大幅提高愛滋病藥價 50 倍而引起公憤，須出席聽證會。在聽證會上，Martin Shreli 三緘其口，絕不講話，並且嘴角帶笑，民主黨人 Elijah Cummings 見到他如此輕挑，隨即以這句譴責他

56b391c3c361881e7f8b4618
2. 「我們沒有說謊。」（”We didn’t lie.”）

今年 3 月，德國車廠大眾汽車（Volkswagen）被美國聯邦貿易委員會控告，懷疑大眾汽車在其汽車中安裝軟件，讓車輛通過廢氣排放檢查。消息傳出，公眾均責斥大眾汽車欺騙消費者。然而，大眾汽車的 CEO Matthias Muller 卻在訪問中堅持他們沒有造假

3. 「個人而言，我想留低。」（”For me personally, I’m planning to stay.”）

2012 年入主雅虎，卻無力將雅虎回天的 CEO Marissa Mayer，在 Verizon 同意收購雅虎後，在網上寫了這句。

rsz_marissa_mayer_interview_in_2011_iii
4. 「這讓我顯得聰明。」（”That makes me smart.”）

剛過去的美國大選中，希拉莉與杜林普舌劍唇槍，鬥得火熱。期間，希拉莉責斥杜林普避稅多年，杜林普則如此「霸氣」回應。

有不少經濟學者認為杜林普並非全不可取。　圖片來源：路透社
5. 「你是否已準備赴死？如準備好，那你就是合適的人選。」（”Are you prepared to die? If that’s O.K., then you’re a candidate for going.”）

準備送人類上火星的商界大亨、Space X 創辦人 Elon Musk，在談論上火星第一批移民人選的條件時如是說

太空科技大亨 Elon Musk 月前表示，最早 2024 年即可送人類上火星。　圖片來源：路透社
6. 「然而，奧克拉荷馬州得天獨厚，坐擁充滿的石油與天然氣，使這州份可以成為珍貴資源的生產者；有見於基督徒認為這些資源均屬天主創造，現在，我，Mary Fallian，州長，宣佈 2016 年 10 月 13 日為奧克拉荷馬州的『油田禱告日』。」（“Whereas, Oklahoma is blessed with an abundance of oil and natural gas, allowing the state to be a prosperous producer of these valuable resources; and whereas, Christians acknowledge such natural resources are created by God . . . now, therefore, I, Mary Fallin, Governor, do hereby proclaim October 13, 2016, as ‘Oilfield Prayer Day’ in the state of Oklahoma.”）

就近月油價下降、影響國家經濟一事回應時，奧克拉荷馬州州長 Mary Fallian 鄭重宣佈要成立「油田禱告日」。

Oil Barrel
7. 「他沒看過我的報稅表。但我樂意提供資料……我從 1944 年，13 歲開始，每天交足稅款。（雖然作為起步緩慢的人，當年我只交了 7 美元稅項）。」（”He has not seen my income tax returns. But I am happy to give him the facts… I have paid federal income tax every year since 1944, when I was 13.(Though, being a slow starter, I owed only $7 in tax that year.)”）

在杜林普指巴菲特與他一樣曾經避稅時，巴菲特在聲明中這樣回應

巴菲特撐過希拉莉。 圖片來源：路透社
8. 「我到洗手間，然後喝了些洗手液。」（”I went to the bathroom and took a drink of some hand sanitizer.”）

在「紐約時報」的專訪中，一名美國富國銀行（Wells Fargo）的員工指出，她被吩咐誤導客人後，以這種自殘的方式減壓。最終，富國銀行的醜聞愈滾愈大，令到其時任 CEO John Stumpf 被革職。

9. 「Elizabeth Holmes 是個好例子，解釋為何女性會如此沮喪。她是一位建立起出色公司的女企業家，為客戶勞心勞力，但她被攻擊。」（”Elizabeth Holmes is a great example of maybe why the women are so frustrated. She is a woman entrepreneur who built a fabulous company, did great things for consumers, and she got attacked.”）

美國投資家 Tim Draper 在 Elizabeth Holmes 的初創驗血公司 Theranos 被華盛頓日報譴責造假欺詐後，就 Elizabeth Holmes 落得的下場評論

source: tedmed.com
10. 「他胡說八道。」（“He lied his ass off.”）

在杜林普表示自己說服了一家印弟安納州的工廠保留過千份職份空缺在美國後，曾任鋼鐵工人工會主席的 Chuck Jones 這樣批評

圖片來源：路透社

回到香港，政經環境眾多變化，年初的騷動到年尾釋法、梁特放棄參選、特首選戰掀起，又有哪 10 句說話最能代表到 2016？

圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

相關新聞

A member of Hindu Sena, a right-wing Hindu group, celebrate Republican presidential nominee Donald Trump's victory in the U.S. elections, in New Delhi, India, November 9, 2016. REUTERS/Cathal McNaughton

唐明：老實人怒摑的這一巴

蘇格拉底被 500 名裁判團判以死刑。

反民主的理據

Oswald Mosley,1939, 圖片來源：Blograrebooks

唐明：英國 20 世紀最衰的男人

2016-07-14T000634Z_1158462940_S1AETPKWKOAB_RTRMADP_3_BRITAIN-EU-MAY

去精英化的文翠珊內閣

本月熱門

圖片來源：路透社

陶傑：中環小朋友的錯

Two Japanese women contemplating the garden from the veranda

有些強國的窮，是窮在骨子裡

japan-restaurant

梁迪倫：日本人花上一生的時間

iron_batman

硬漢有時軟軟的？蝙蝠俠對鐵甲奇俠

昨日要聞
  1. 聖誕樹簡史
  2. 送禮時，別只想到自己
  3. 芬蘭實測：派錢可減失業率？
  4. 母性從何而來？
  5. 反常天氣因北極冰？
  6. 陶傑：擔保人杜林普
  7. 偽君子
  8. 鄭立：神秘大地——別為了年輕時一時之快而一生後悔
  9. 藝評：突破「藝術節」的想像——評黑盒劇場節 2016
  10. 雷米諾雅：兩齣顛覆傳統聖誕的奇幻電影
星級話題
咖啡店|俄羅斯|非洲|基因|倫敦|子女|電影|Brexit|智能手機||board game|難民|英國|希特拉|創業|希拉莉|機械人|教育|潮流|脫歐|App|毛澤東|戲劇|飲食|google|巴西|大選|美國|美劇|歧視|品牌|里約奧運|VR|Facebook|小說|印度|醫療|攝影|研究|梁振英|丹麥|美國大選|廣告|恐怖分子|消費|人工智能|生活|旅遊|插畫|特朗普|香港|科技|全球暖化|貧富懸殊|納粹|移民|科學|法國|年輕人|污染|閱讀|經濟|恐怖主義|動物|健康|歐洲|反恐|生態|語言|自由||哲學|內戰|英語|伊斯蘭國|城市|大腦|民主|奧巴馬|企業|台灣|失業|眼疾|環保|英超|挪威|兩性|商業|選舉|桌遊|時尚|城市規劃|時裝|總統|北韓|意大利|杜林普|企業家|學生|建築|歐盟|敍利亞|心理學|Pokemon Go|運動|文學|日本|奧運|公投|工作|歷史|中國|傳媒|逃稅|遊戲|企業管理|澳洲|恐襲|記憶|食物|卡梅倫|愛情|影評|學習|德國|女性|太空|日劇|設計|音樂|第二次世界大戰|西班牙|大數據|伊斯蘭|戰爭|出版|室內設計|共和黨|投資|家長|足球|氣候變化|衣著|港女|Netflix|房屋|網絡|社交媒體|藝術|社交