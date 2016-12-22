10 句總結 2016 年商界大事

2016 年，國際政治風雲色變，黑天鵝接踵而來，不斷發生的恐襲、英國脫歐、杜林普當選、還未休止的敍利亞戰爭，艱難之事數之不盡，難以用三言兩語說清。至於西方商界？「紐約客」（The New Yorker）挑選了 10 西方商界最具代表性的句子，總結這紛亂的 2016。
1. 「這不好笑，Mr. Shkreli。」（”It’s not funny, Mr. Shkreli.”）
年初，有「藥界無良大亨」之稱的圖靈藥廠前 CEO Martin Shkreli 因大幅提高愛滋病藥價 50 倍而引起公憤，須出席聽證會。在聽證會上，Martin Shreli 三緘其口，絕不講話，並且嘴角帶笑，民主黨人 Elijah Cummings 見到他如此輕挑，隨即以這句譴責他。
2. 「我們沒有說謊。」（”We didn’t lie.”）
今年 3 月，德國車廠大眾汽車（Volkswagen）被美國聯邦貿易委員會控告，懷疑大眾汽車在其汽車中安裝軟件，讓車輛通過廢氣排放檢查。消息傳出，公眾均責斥大眾汽車欺騙消費者。然而，大眾汽車的 CEO Matthias Muller 卻在訪問中堅持他們沒有造假。
3. 「個人而言，我想留低。」（”For me personally, I’m planning to stay.”）
2012 年入主雅虎，卻無力將雅虎回天的 CEO Marissa Mayer，在 Verizon 同意收購雅虎後，在網上寫了這句。
4. 「這讓我顯得聰明。」（”That makes me smart.”）
剛過去的美國大選中，希拉莉與杜林普舌劍唇槍，鬥得火熱。期間，希拉莉責斥杜林普避稅多年，杜林普則如此「霸氣」回應。
6. 「然而，奧克拉荷馬州得天獨厚，坐擁充滿的石油與天然氣，使這州份可以成為珍貴資源的生產者；有見於基督徒認為這些資源均屬天主創造，現在，我，Mary Fallian，州長，宣佈 2016 年 10 月 13 日為奧克拉荷馬州的『油田禱告日』。」（“Whereas, Oklahoma is blessed with an abundance of oil and natural gas, allowing the state to be a prosperous producer of these valuable resources; and whereas, Christians acknowledge such natural resources are created by God . . . now, therefore, I, Mary Fallin, Governor, do hereby proclaim October 13, 2016, as ‘Oilfield Prayer Day’ in the state of Oklahoma.”）
就近月油價下降、影響國家經濟一事回應時，奧克拉荷馬州州長 Mary Fallian 鄭重宣佈要成立「油田禱告日」。
7. 「他沒看過我的報稅表。但我樂意提供資料……我從 1944 年，13 歲開始，每天交足稅款。（雖然作為起步緩慢的人，當年我只交了 7 美元稅項）。」（”He has not seen my income tax returns. But I am happy to give him the facts… I have paid federal income tax every year since 1944, when I was 13.(Though, being a slow starter, I owed only $7 in tax that year.)”）
在杜林普指巴菲特與他一樣曾經避稅時，巴菲特在聲明中這樣回應。
8. 「我到洗手間，然後喝了些洗手液。」（”I went to the bathroom and took a drink of some hand sanitizer.”）
在「紐約時報」的專訪中，一名美國富國銀行（Wells Fargo）的員工指出，她被吩咐誤導客人後，以這種自殘的方式減壓。最終，富國銀行的醜聞愈滾愈大，令到其時任 CEO John Stumpf 被革職。
9. 「Elizabeth Holmes 是個好例子，解釋為何女性會如此沮喪。她是一位建立起出色公司的女企業家，為客戶勞心勞力，但她被攻擊。」（”Elizabeth Holmes is a great example of maybe why the women are so frustrated. She is a woman entrepreneur who built a fabulous company, did great things for consumers, and she got attacked.”）
美國投資家 Tim Draper 在 Elizabeth Holmes 的初創驗血公司 Theranos 被華盛頓日報譴責造假欺詐後，就 Elizabeth Holmes 落得的下場評論。
10. 「他胡說八道。」（“He lied his ass off.”）
在杜林普表示自己說服了一家印弟安納州的工廠保留過千份職份空缺在美國後，曾任鋼鐵工人工會主席的 Chuck Jones 這樣批評。
回到香港，政經環境眾多變化，年初的騷動到年尾釋法、梁特放棄參選、特首選戰掀起，又有哪 10 句說話最能代表到 2016？