12月23日
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聖誕搵鬼快樂。
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「平安夜，升仙夜。」講到聖誕鬼古，最經典一定是狄更斯的「聖誕頌歌」（A Christmas Carol），但若數英國聖誕季節鬼古始祖，可能是「科學怪人」（Frankenstein）：「在 12 月 11 日一個恐怖的晚上……」自維多利亞時期起，英國便已確立聖誕節講鬼的傳統，「巴黎評論」（Paris Review）就選出 5 段被遺忘的驚慄聖誕故事，重溫平安夜的不平安傳統。

E. F. Benson（1912）：「燈火之間」（Between the Lights

在平安夜，男主角回想起去年一件怪事：他躺在草坪上，看著妻子和朋友打槌球時，眼前突然出現幻覺，看見一隻史前怪獸狂奔過來，一直不以為意，後來有次在蘇格蘭打獵，幻覺竟然成真……

Algernon Blackwood（1908）：「工具袋」（The Kit-Bag

一名兇殘殺人犯以精神失常為由成功脫罪，律師助手開心上阿爾卑斯山滑雪放假，卻發現老闆借給他的「工具箱」內藏恐怖真相，這時門外有腳步聲靠近……

J. H. Riddell（1863）：「離奇聖誕遊戲」（A Strange Christmas Game

大部分維多利亞時期鬼古都是出自女性手筆， J. H. Riddell 就是其中一位著名鬼古作家。一對兄妹繼承了一間空屋，本來打算在此歡渡聖誕，結果目擊一場兇殺案的靈異重演……

Andrew Caldecott（1912）：「聖誕團聚」（Christmas Re-union

家庭節日聚會氣氛相當融洽－－除了一個不速之客令人不快，他離開的時候眾人都鬆口氣。剛巧碰上聖誕老人家族出遊，得悉這個不速之客曾經虧待家人，聖誕老人決定向他報復……

A. M. Burrage（1931）：「我在這裡」（Smee

平安夜在一間古老空屋玩捉迷藏，隨時撞鬼－－就像故事主角們的遭遇：追著躲著，突然多了一個玩家，用少女的聲線叫喚眾人：「It’s me. Smee.」

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