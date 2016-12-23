利雲：假如雲加想做費格遜

臨近聖誕快車，阿仙奴錄得兩連敗，連續兩場先勝後敗俾愛華頓同曼城，俾利物浦同曼城趕過，結果又回到熟悉嘅位置，雲加同阿仙奴球迷又繼續俾人抽水喇！

睇咗差不多半季，阿仙奴又開始踏上熟悉的軌跡，好多人話係魔咒，其實更多係雲加嘅管理手法做成。講真，阿仙奴今季表現已經算唔錯，歐冠盃首名晉級（雖然十六強要對拜仁）、聯賽一直保持喺前列爭標位置，而且梅斯達菲加盟，令後防表演愈來愈穩定，呢份成績表絕對合格有餘。但係相信球迷已經覺得合格咗咁多年，需要突破，咁就要睇雲加會唔會突破自己喇！

雲加嘅特點係穩定性強，無論由球會薪酬結構、陣式、到用人，都有一套行之有效「奪四」嘅方程式。睇吓季初表現段段有嘅奧斯爾、禾確特，近況開始回落，只因為俾雲加用盡用殘，差不多踢足咁多場，鐵人都攰啦！即使鬥心、體能一流嘅山齊士都無可能場場維持到咁嘅狀態，而後備嘅銀河唯一基奧特同打盃賽有表現嘅佩雷斯繼續坐後備，無咩機會證明自己，雪到硬曬。喺缺乏輪換嘅情況下，要雙線作戰，用同一班主力無傷無病捱到季尾，難度都幾高。

要拎好成績，一係多啲輪換，俾主力適當休息、後備表演機會，但雲加教英超廿年未學識，好難寄望佢突然開竅；二係冬季轉會窗增兵買人，加強板凳深度，只不過難度一樣高。而且最弊係陣中兩大主力山齊士同奧斯爾合約仲有年半就完結，為咗保持球隊競爭力，需要盡早續約穩定軍心。只係限於目前嘅薪酬架構，傳聞阿仙奴暫時只係開出 18 萬鎊周薪嘅條件，即使已經係隊內高薪一族，但環顧英超，比佢地高人工嘅大有人在，滿足唔到佢地嘅要求，續約成疑。一旦留唔住呢兩位主力球員，影響嘅唔止係球隊實力，仲破壞埋球隊招牌，減低吸引頂級球星加盟嘅叫座力。雲加會唔會為咗球隊競爭力，而打破薪酬結構上限，就要睇佢自己造化喇！

雲加執教阿仙奴已經足足廿季，喺愈變愈快嘅球壇已經絕無僅有，佢嘅成績、功力絕對值得肯定。不過咁，佢同費格遜比，始終爭半班，因為費格遜即使年紀幾大，都繼續勇於突破，由早期嘅 442陣式，因應潮流踢 433，到 4231，無拘泥於用開果套，咁先可以持續取得成功。假如雲加想做費格遜，應該要諗下球會薪酬架構喺現今球壇係咪可行？4231 陣式、控球在腳踢法仲係咪最適合球隊？或者自己係咪先係球隊進步嘅障礙？