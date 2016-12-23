FM 電台失勢？挪威率先停播



你還有聽電台嗎？或因今日資訊渠道眾多，除了駕駛人士又或職業司機，現在聽電台節目的人愈來愈少，電台作為媒介的重要性日漸下降。有見此況，挪威決定在下年年初廢除 FM 大氣電波，屆時，挪威將成為全球第一個全面轉用數碼廣播的國度。可是，挪威人並不因此而自豪，反而感到傷心。

挪威對 FM 廣播電台的廢除令，其實是 2011 年的時任政府所提議。到 2015 年中，挪威文化部正式宣佈，政府將在兩年內徹底終止 FM 電台，轉用數碼聲音形式廣播（Digitial Audio Broadcasting，簡稱 DAB）。近日，政府終於公佈 FM 大氣電波停止運作的確切日期：2017 年 1 月 11 日。

從最初的 AM 到較高音質的 FM 廣播，大氣電波廣播被廣泛使用近整個世紀，曾經是人們汲取知識、享受娛樂的重要媒介，當挪威全面推行數碼廣播，也就代表國內近 800 萬部接收電台訊號的收音機會被淘汰。

雖然數碼聲音廣播比起 FM 更穩定，較難受到干擾而導致音訊失真，廢除 FM 的消息也久經討論，可是，大部分挪威人依然反對政府的做法，對改變深感不滿。根據挪威報章 Dagbladet 的統計，在 3 名挪威人當中，有 2 名反對以數碼廣播取代 FM 廣播，只有 17% 人支持 FM 電台之死。

目前，挪威只剩 5 個 FM 電台，其餘 20 多個均是數碼電台，雖然 FM 只淪為小數，但挪威本地電台聯會的主席 Svein Larsen 表示，他完全能夠明白大眾的對抗心情，全面廢除 FM 是多此一舉，並非必要。「可是，挪威政府已下決定，從實際與經濟考慮出發，現在已難以回頭了。」

挪威將 FM 廣播轉換成數碼廣播的決定，相信會影響其他國家就電台廣播的決策，如丹麥、瑞典、瑞士等國觀察挪威的實行結果後，或將緊隨挪威而行。

在香港，「光明頂」等等 FM 電台節目依然大受歡迎，另一邊箱卻有電台交還數碼廣播頻道經營權，跟挪威完全背道而馳，可見科技雖然日新月異，但不同地方不同情況，就如日本繼續流行 CD 一樣。