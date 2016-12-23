平安夜，優雅雖過時但有用

1902 年，藝術家 Emile Galle 為 Perrier-Jouët 香檳瓶身繪上美麗高雅日本銀蓮，就在此刻，Perrier-Jouët 已不再只是一瓶上好的香檳，而是生活中的藝術。香檳產區，名莊林立，能突圍而出，談何容易。不過，這正好說明，酒釀不止於味道，他有著追尋精神美感的優雅特質。

酒瓶上的藝術變革

20 世紀初，正值工業革命，科技高速發展，飛機的發明，讓人類可以跨越地理的距離鴻溝，電台及電視相繼出現，突然洞開了人類的視野及知識。舊的傳統並未瓦解，美好的明天似乎咫尺可及。雖然，當時沒人知道，快速增升的生產力，既帶來紛陳的商品，也同時帶來糾紛，第一次世界大戰，就在十多年後爆發。

在樂觀高昂的氣氛下，人類的探索不止於科技，也在於藝術及生活品味。Perrier-Jouët 委托的藝術家 Émile Gallé，是當時站在時代前沿的人。Gallé 出生於法國 Nancy 的富裕之家，於 1874 年，繼承父親的搪瓷及家居手工作坊後，開展「新藝術（Art Nouveau）」風格的探索。

其時工業革命的機械產能強大，成本大幅下降，但同時帶來產品劣質的問題，部分藝術家因此回應「最好的產品只能依靠優越的手工直接處理材料才能製作成功」。一邊純然高舉機械萬能，一邊則堅持手工萬歲，二元對立，並無助時代前進。此時新藝術運動便開拓出新的藝術及生產路徑，既承認機械的功能，也同時不斷革新產品的造形設計及材質開發。在設計特色上，採用曲線，避免直線，引入大量的植物和動物紋樣，自然主義非常強烈。

Gallé 的設計風格深受日本裝飾的影響，不論是線條及鑲嵌技術，明顯充滿東洋味，這方面，只要細賞在 Perrier-Jouët Belle Epoque 上的圖案，便能明白了。但矛盾的是，Gallé 雖然是新藝術運動的推手，也是在運動中，首位倡議作品必須兼顧實用，但由於其曲線多變及自然風格，其實又甚難量產。如他當年為 Perrier-Jouët， 只繪製了四個花紋magnums 瓶，由於全是手工藝術，無法量產。直至 1964 年，當時 Perrier-Jouët 的酒窖大師 André Baveret 發現這四個瓶，並認為能充份表達酒莊年份香檳的特色，故於 1969 年，藉著慶祝美國爵士樂傳奇人物 Duke Ellington 推出首款繪上銀蓮花的 Belle Epoque。

亂躺於冰池的銀蓮花

今時今日，很多討論總將藝術與商品硬拉扯開，不過 Perrier-Jouët，這暢銷全球的香檳，卻將一個多世紀前的美藝傳流至今，酒釀不止結合了商品與藝術，更藉著市場，將美糅融於生活。如缺乏懂得專注欣賞的人，也沒有自由市場，讓商品灌注力量給藝術，使藝術植入靈魂給商品，注定這地心靈必然荒蕪，再好的東西也會給浪費，也不能再有好東西出現，而且一旦出現，就會不斷在血脈傳流，很難免疫。

在內地公幹，眼看豪客怒灌土炮烈酒，心想只要不要輪到自己就好了。但一次，在上海的一間夜店，看見三、四十瓶 Perrier-Jouët Belle Epoque，像身中多槍，亂躺於冰池之中，眼紅就必然的了，但也厭惡不論是銀蓮花瓶身及美味酒液，甚至是那法文名字，落得如此下場，卻有讓人握腕。誠然，那不是一瓶酒精，瓶身是新藝術運動的作品，瓶內是酒莊兩百多年的傳承。

當然，在環球經濟不穩時，看事情的角度的也要轉一轉，至少在這惡俗品味中，也明白這班人知道何謂品味——他們就是硬要挑有品味的東西來摧毀。

隨這樣的俗，一點也不俗

聖誕節，特別是平安夜，當然離不開香檳，法國香檳最讓人又愛又恨的地方，便是平安夜的氣泡選擇，就是給香檳壟斷，這是否屬實，你可以先點一瓶其他的，再看看女伴臉色（如果你真的堅持勇於冒險），就這麼的一晚，隨俗就是快樂。

Belle Epoque Blanc de Blancs 2004 花香輕散，桃及西柚的鮮美，夾著點點香草及牛油氣息；味道上，新鮮跳脫，餘韻悠長，明顯是酒釀還可歷經漫長窖藏；Perrier-Jouët Belle Epoque 2008，經歷六年陳釀，令層次更細膩，散發白色花香，輕滲柑橘及水果香氣，在味蕾上活潑明亮，酸度充足，線條幼細婀娜多姿。順帶一提消費小貼士， Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 瓶裝香檳另有禮盒套裝，禮盒內附一對花卉香檳杯，這夜星明月亮，銀蓮遍地，將浪漫進行到底。