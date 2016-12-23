紅眼：你的愛情有點難懂，並不代表世界不能包容

這陣子如果沒看過「逃避雖可恥但有用」，簡稱「逃恥」，喔不好意思，連沒跟上進度準時追看都已經是罪，兩位主角新垣結衣和星野源在片末的「戀舞」如今已成熱潮，不斷有粉絲模仿，連美國駐日大使館都急不及待技癢拍了一條短片來致敬。像這樣成功吸引全民動起來，上一次可能已是「野豬大改造」的「青春 Amigo」，久遠年代的美好回憶了。雖然「逃恥」最終回已經播出，但接下來就期待星野源在星光𦒉𦒉的紅白獻舞吧。

除了憑著一首片尾舞曲成為話題，「逃避雖可恥但有用」節節上升的收視率也是城中佳話。從第一回不過不失的 12%，到最終回罕有地突破 20％，收視率甚至超前同周播出的收視王「Doctor X – 4」。只升不跌的收視率相當驚人，也意味著此劇屬於漸入佳境後勁凌厲之作，在中途加入的「補番」觀眾，明顯遠多於看到中途「棄番」觀眾。

（編按：以下劇透。）

誠然，若只看此劇最初數周的劇情，「逃恥」倒不算是甚麼神作級別，說得好聽是愛情小品，難聽就是賣萌偶像劇。重點還是下半場，從津崎平匡跟森山美栗以接吻打破假結婚關係之後，整部作品的氣場都有了截然不同的轉變。如果說「逃恥」的空前成功，來自筆者也很想每逢星期二（火曜日）抱一下的新垣結衣，未必全然正確。畢竟，到了最後數周，「逃恥」的話題性已超越了本來叮噹馬頭，由女神石原里美主演的「校對女王」。編劇野木亞紀子應記一功才對。當平匡終於鼓起勇氣，鄭重其事地向美栗求婚，如果此劇在最終回之前就這樣完結，它最多是不過不失地開始然後不過不失地完結的偶像劇、愛情片，或是一個甜故，結果，就在平匡打算以求婚一決勝負的餐廳，也是奠定此劇成為兩人代表作的場所，美栗的回答卻是：「我，森山美栗，堅決拒絕愛情剝削。」出自女主角之手，狠狠摑了這個從假結婚到真感情的愛情童話套路。觀眾才赫然察覺到，這個故事壓箱底的戲碼，並非大家當初想像的那樣子。

愛情剝削四字，為這看像軟綿綿、甜滋滋的作品，展現出更大的氣勢和力量，原來，要對婚姻觀念的束縛作出迎頭痛擊。

美栗、平匡與風見的三角戀最終並無出現，也沒有舊情人的歸來，連平匡後來被裁員了的結果也處理得極之平淡，所有或可能讓觀眾操心的情海翻波，都只是做做樣子，然後笑笑表過。「逃恥」獨特在不需要情節上的翻轉來經營一段感情關係，而是透過生活細節的磨擦，表達故事背後一套價值觀的蛻變。當初平匡和美栗決定假結婚時，其實彼此皆已傾心，但一個是萬年單身狗，另一個是自信低下的無業者，從戀愛到結婚的難關太多了。對愛情愚鈍，對婚姻畏懼的兩個人，或出於失敗者的默契，作出同一個選擇：逃避吧！逃避傳統的婚姻制度，也可以活得好好的，故事就是這樣從一個欺騙制度的謊言而展開。到最後，當兩人決定不再隱瞞感情，勇敢地面對和承認了，迎面而來卻是生活上的負能量爆發，平匡想為美栗分擔家務結果令自己極為懊惱（他本身就是不擅打理家務才聘請美栗當家政婦），而美栗覺得，當步入正常的婚姻關係，無論是怎樣的責任分配都會出現彼此工作量多少、收入高低的比較計算，讓她處處承受壓力，關係大不如前。從逃避到面對再到失敗和檢討，純粹的愛情價值從婚姻框架的剝落中漸漸展現，兩人並非不深愛對方，而只是深切痛恨在婚姻關係上的對方。故事始於逃避婚姻，然後，真誠地以不要逃避那個不適合結婚的自己作結。

直到後期，當劇本透過故事主軸以外的一眾角色描寫，並串連上美栗和平匡的假婚同居，便展現出其實一點也不小的野心，訴盡了婚姻制度的例外狀況。在「逃恥」的下半場，觀眾也開始注意到故事中另一對曖昧不明的關係，當初自稱不婚主義者的風見涼太，以及比他年長17歲，已近五十不惑的土屋百合。兩個同樣把「自己不適合結婚」這幾個字刻在額上，存在於婚姻體制外的異數。憑著帥氣外表（不騙你，大谷亮平真的頗有 20 年前竹野內豐的影子），風見涼太從玩樂至上的愛情浪子，步入經歷屢次愛情離合的中年，當自恃青春的五十嵐杏奈對他作出主動追求，他卻斷然拒絕：「我們是很相似的人，與其被你所愛的人消費，不如自己去消費別人。」他說，在杏奈身上可以看見自己，所以他也明白，適可而止，就是保護自己。然而，年過 30，到了談戀愛甩不掉考慮結婚的階段，婚姻卻是一件義無反顧的事，消費彼此，消費自己。至於美栗的姨姨土屋百合，單身熟齡，未婚無子，是標準的事業型女性。她心裡不是不想談戀愛，但心裡也明白，不是錯不錯過哪個喜歡的人，而是已錯過了結婚的合適時間，兩個人走在一起不會看到未來，心動過後，心就死了，因此她淡然又哀傷地拒絕了風見的告白。就像平匡與美栗以假結婚逃避婚姻制度，風間和百合也築起一個不能結婚、不想結婚的假身份，以愛情已死來解釋自己處於婚姻制度以外的真實境況。

但這些都跟愛情無關。整個故事，借用幾對情人說出了這個看似有點任性的道理。

結婚是假的，感情是真的，但就算是真心相愛，也不需要妥協，不代表婚姻制度就是合理的。只是因為婚姻太過邪惡，要擺脫婚姻的約束，大家就只能假裝遠離愛情。然而，婚姻未必就是愛情的昇華，就像劇中所說，可能會淪為美栗眼中的愛情剝削，成為平匡的生活束縛，或如百合所說，眾人對婚姻的年齡、對象、條件、生活模式等各種想像，都是詛咒——不要這樣對待自己，趕快從那種可怕的詛咒裡逃脫出來吧。最後，平匡和美栗有沒有正式註冊，假婚成真？百合和風間交往之後會不會結婚？幸好收筆的時候沒有提起，不然又讓觀眾陷入婚姻框架的想像之中。

劇透可恥，就不提此劇直到最終回才讓觀眾察覺的第三對情侶了。篇幅極小，卻是點睛一筆，無疑圈起「逃恥」的故事重點，他們跟美栗和百合所面對的都是同一件事：你只是無法規規矩矩的結婚，但你還是可以好好的談戀愛。

「總有一天，我們會從束縛著我們的事物之中，從肉眼看不見的細微痛苦之中，得到解放。」至於片末的獨白，算是總結了三段狀況以外的愛情關係。劇名雖叫「逃避雖可恥但有用」，結局卻唱反調。不要逃避！愛情之可貴，在於對方不是你避世的港口，而是你的世界再光怪陸離，都有對方勇敢地參與。

就像站在失敗者頂端的碇真嗣所說：「不要逃避（逃げだちゃ駄目）。逃避會讓自己更痛苦。」

說起來，編劇在其中一話讓美栗模仿過「新世紀福音戰士」，應該不是巧合吧。