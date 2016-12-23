12月23日
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日薪 50 円的東大處男，你有興趣租用嗎？

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圖片來源：高野りょーすけ/Twitter
圖片來源：高野りょーすけ/Twitter

你覺得自己值多少錢？日本一位無病無痛、學歷甚高的廿歲男生，自認每日僅值 3.3 港元。這位「自眨身價」的青年，就是在萬聖節一夜成名的高野 Ryosuke。

就讀東京大學的他，在萬聖節當晚穿著寫上「童貞」（意指處男）的上衣，在涉谷四處閒逛，與途人拍照，甚至派發自製名片，希望得女性垂青，共享春宵，雖然最終（自稱）毫無斬獲，此事卻由日本傳至台灣，經討論區 PTT 轉載後，深受寶島網民追捧。但這位東大處男的奇人奇事，並非只此一件。

在今年 3 月，他開始一個相信是前無古人的實驗計劃，名為「你會用 50 日元來買東大生的一天嗎？」 他仿照「出租大叔」和「出租女友」的形式，以  50 日元（約 3.3 港元）的超低廉價格，把自己的 24 小時公開出租，看看甚麼人會對此感興趣，又會想租用他來幹甚麼。

高野透露，開展計劃的契機是留級。有別於一般東大生，他承認自己並非書呆子，初中時倒是遊戲狂人，直升高中後為討女孩歡心，才發憤唸書表現自己，結果成績扶搖直上，一次就考進東大。但入學以後，才發現優秀的人比比皆是，而女孩愛的又是活躍好動的青年，而自己既無長處又無學問，對未來頓生不安。既然留級中無所事事，他就想利用空檔進行實驗，反思個人價值。

送上 1 個 50 円硬幣，就能夠使喚高野一天。圖片來源：高野りょーすけ/Twitter
送上 1 個 50 円硬幣，就能夠使喚高野一天。圖片來源：高野りょーすけ/Twitter

「東大生」雖是名牌，但高野認為，若把日薪定為 3,000 日元（約 198 港元），怕會無人問津，所以在研究市場後，定出 50 日元這個全國最低價。受理的個案至今逾 130 宗，工作內容形形式式，包括聽自殺未遂者吐心聲、與世界級啤牌王對決、和變性人約會、森林浴伴遊、頂替參與登高聯誼…… 其中一名印象深刻的「僱主」，是計劃開始後 3 周遇上的小三學生。

男孩有發展障礙，雖然年紀輕輕，但數理天份極高。他的母親請來高野，讓他與男孩聊聊數學。高野憶述，男孩只花數秒就能答出「1÷81」等如「0.012345679……」，初中數學亦全盤通曉，甚至會就堪稱世上最難數學題的「費馬最後定理」討論。男孩在交流結束後，還跟母親說：「真是一場珍貴的體驗。」高野笑言，無論是談吐還是才華，對方都已超出小學生水平。

說來有點老土，但高野認為這個另類實驗，讓他接觸到各式各樣的人，體會到縱然生活方式不同，但他們都在為人生而努力，而他亦認識到，留級前的自己是何等天真。雖然明春開始，他會繼續學業，但現時仍在接受申請。假如是你，又會用 $3.3 要他做甚麼？

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