蘇二：乾隆的敗家 腸粉的倔強

這個聖誕，狼英、林鄭和鬍鬚三人心情各異。

狼英在「高度讚揚」下被令退，被中聯辦多番恐嚇的鬍鬚則「癡癡」地等辭職批准，而林鄭的「被動地攻擊」戰略（Passive Aggressive Strategy ) 一計得逞，由「CY 出選我不選」後，再積極進行第二步，「若低於 689 票也不選」，要中央保證她得到 600 票以上的提名，接近「自動當選」，她口中的「重新考慮」才會有結果。

狼感悲酸之餘，其爪已瞄準董建華，向習主席示出良好組織紀律——「被你炒得很興奮」——以求乞賜「政協副主席」之位，鬍鬚則處之泰然，慢條斯理留港到處留影，與奶媽這兩天披上大紅戰衣，衝破霧霾赴京逼宮，三人鬥得其樂。

林鄭以「西九」文化工作、重建香港中史觀的大行動為名，據說背後要求三大地產商「贊助」修復故宫，此等在京的串門行動， 是典型北京官場指定動作——在這換屆季度，在北京活動，擾「習」清座的何止她一人？但這又要「皇袍加身」，又要求多多的野蠻花旦（Prima Donna） 卻真是少見！

較林鄭能力強的官在各省市比比皆是，習主席或搞不明白為甚麼張德江對斯人情有獨鍾，況且在目前的中美關係下，地緣政治及經濟新常態充滿挑戰， 習可能對中聯辦痛恨鬍鬚的理由極度懷疑，一說鬍鬚太西化、太多美國朋友？ 說鬍鬚財政保守，香港儲備盈餘過多？如此扣帽子是為甚麼？是否因為鬍鬚不願同流合污，還是因為他不支持鬥爭式治港的「梁張」路線？鬍鬚當財爺時與中央緊密合作，金融領域是中港融合作中最積極無間的範疇，他按習核心指示恪守「一國兩制」，為何在張主任眼內卻全屬罪加一等，應作午門候斬？

習心內明白不過， 香港一定不能再選一名「自我為是」的特首。不知是否有中央高人指點， 「番書仔」鬍鬚反深諳「尚書‧周官」中「作德，心逸日休，作偽，心勞日拙」的儒政之道。

林鄭在北京心勞，心逸的鬍鬚則在香港食腸粉；林鄭說自己曾見過乾隆的批文，覺得非常有現代感。遺憾是乾隆這「十全老人」得康熙、雍正前人庇蔭，卻誇大當時日漸緩和的民族矛盾的嚴重性，實行禁書滅言鬥爭政策，後期更揮霍無度，差不多花光前朝積存下來的儲備，「用人唯親」錯寵貪官和坤；花時間和英國禮儀之爭，研究尋求駐節的遣使馬戛爾尼（George Macartney）應「單膝下跪」或「三跪九叩」，而忘記研究英國實力，反之，馬戛爾尼的日記中卻有以下記載：「中國工業雖有數種，遠出吾歐人之上，然以全體而論，化學上及醫學上之知識，實處於極幼稚之地位。」乾隆落實政策往往「虎頭蛇尾」，廉政反貪流於表層，官員們一味迎合其好大喜功，乾隆雖然沒有把國富耗個乾淨，但他是轉錯舵、定壞方向的「領導」，讓中國付出數百年積弱的代價。

林鄭一直挖苦鬍鬚「量入為出」，但沒有康熙鋪墊大局的胸懷，沒有雍正充盈國庫的政策，乾隆哪來家底去敗？

據說懂歷史的習大大，不會推崇乾隆，反喜歡鑽研康熙、雍正；「守財奴」鬍鬚不理人家衝上京，留港食腸粉，或許就是那一點倔強，令他為香港保住儲備；如果他能制定既可派錢，又能力保穩健財政平衡之策，他本人在中國政壇絕對可更上一層樓，因為這正是國家需要的人才，習核心不需要那些「愛你愛到害死你」的表忠之士；天天以愛國之名撕裂社會，連北大人的名聲也葬送，中央炒梁之後，民調顯示港人對中央信任度上升，實是對習大大的體恤和智慧重拾信心！