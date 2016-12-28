鄭立：魔域奇遇——你有沒有見過有人職業是仙童

魔域奇遇（Dungeon & Dragon）是香港戰棋研究中心翻譯的中文版遊戲，這個遊戲的目的並不是擊敗其他玩家，相反，你和其他玩者扮演冒險者合作，而其中一個玩者扮演智慧老人（Dungeon Master），負責留難玩者，決定冒險者會遇到甚麼怪物和遭遇。

所以可以說，這很像角色扮演的戲劇，像煮飯仔或者家家酒，扮演一個與現實不同的身份，在一個奇幻世界中歷險。不同的是，這遊戲雖然天馬行空，但也不能讓你為所欲為，你還是得受角色的能力和規則所限制，決定你每一個行動的結果。

如果你不是智慧老人，在這個遊戲開始前，你需要先建立屬於自己的角色。你要先決定角色的職業，這遊戲沒有我們常見的職業，例如售貨員、廚師、倉務員或差佬之類，相反，這遊戲的職業多數你在 jobsDB 是找不到，像是「戰士」、「術士」、「法師」和「神偷」之類。

倒不是只有這四個職業，還有三個的，分別是「小靈精」（Elf），「侏儒」（Dwarf）和「仙童」（Halfing），你說這些為甚麼是職業？不是種族嗎？很遺憾，這些真的是職業。至少說明書上是這樣寫，不服去找作者辯論。你扮演那些職業時，可以對別人說，我是個職業的仙童，如果你需要仙童服務請找我，我會提供你服務。

在遊戲裡面你就冒險，打各種怪物，怪物也會攻擊你，那你的角色會死嗎？不用怕，不會被打一下就掛掉。你的角色有一個數值叫作抵擊值（Hit Point） ，每次攻擊都會擲骰決定你損失多少抵擊值，去到零才會死掉。

至於受傷了怎辦？可能奇幻小說就是武俠小說世界，所以遊戲裡會有能夠治傷的「金創藥」。其實我不知道武俠小說裡的金創藥到底是液體還是固體，但是英文叫 Healing Potion ，應該是液體吧。喝了這種東西，抵擊值就會回復。

打死了很多敵人，過了冒險之後，角色就會累積經驗值，經驗值能提升他們的級數，級數提升就會有新的封號。例如你是侏儒，一開始你級數一時，叫作仙童老手；級數二時，就叫仙童武士；等級三時，就叫仙童劍聖。這麼快就劍聖了？你問級數四之後叫甚麼？抱歉，說明書沒寫，雖然我知道有人會罵，等級三這麼低都叫作劍聖？但這本說明書寫的時候應該沒想那些人會玩到那麼高級吧…

我知道有人一定會說，你說的不是「龍與地下城」嗎？我必須說，我手上這本明明就叫魔域奇遇，我有證據的，而且魔域奇遇比龍與地下城先出現，所以我的譯名才是正宗的。況且，明明是 Dungeon & Dragon，Dungeon 放前面，Dragon 放後面，為甚麼是龍與地下城，不是地下城與龍呀？

以上圖片取自 boardgamegeek.com