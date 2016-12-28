那些年電影裡下過的人造雪

香港無雪，要過白色新年，香港人過去最親切的可能是發泡膠粒和番梘泡。現在較高檔的有迪士尼樂園聖誕落的乳化劑和水混合而成的假雪花，持久逼真，融化無痕。過去荷里活製片人要拍雪景沒有 CG 代勞，同樣無所不用其極人造降雪，所用物料更是光怪陸離。
雪落有聲：粟米片
最早期製片人最常用的人造雪是經塗白或漂白的粟米片。由於粟米片被演員踩過時會發出連串清脆的碎裂聲，假雪景一秒穿幫之餘，觀眾隨時連演員說甚麼都聽不到，所以落完「粟米片雪」後演員對白都需要後期配音。
致癌雪：石膏碎
除了粟米片外，石膏碎也是早年常見假雪材料，它也許沒有前者吵耳，卻暗藏殺機。1930 年 47 歲美國著名無聲電影演員 Lon Chaney 患肺癌逝世，據說就是因長期在雪景片場吸入石膏碎，他的幾套電影包括 1920 年的 Nomads of the North 都有人造雪場景。
奇蹟雪：石棉
- 綠野仙蹤雪景。
1939 年的綠野仙蹤（The Wizard of Oz）中堪稱經典的降雪場境，靠的除了是工作人員鋪設的 4 萬朵假花，就是那 100% 工業用溫石棉纖維。今天石棉已被公認為誘發肺塵病和肺癌的殺手，其實早於 19 世紀末已有人意識到它的禍害，但鑑於它防火而且形似真雪，人們拿它模仿雪境時還是用得不遺餘力，甚至一度稱其為「奇蹟纖維」（miracle fiber）。
逼真覆雪：麵粉溝鹽
- 卓別靈電影 The Gold Rush 中的雪景。
差利卓別靈也曾拍過人造雪景。1925 年的 The Gold Rush 中，他為了重現 19 世紀末淘金者翻越的契爾庫特隘口場景，特意僱人同行到覆雪的加州內華達山脈取景，只可惜敵不過天氣寒冷，很多工作人員包括他本人都病倒，逼不得已下打道回府，在荷里活另建場景拍攝，而積雪就以麵粉溝鹽而成，配合技術人員製作的假山脈，畫面逼真得如臨其景。
劃時代新雪：泡沫、水、砂糖、肥皂片
前人造雪問題多多，1946 年 It’s A Wonderful Life （風雲人物）開拍前，電影公司 RKO studio 的特效組為此專門研究，當中人稱「特效巫師」的 Russell Sherman 利用二戰後出現的技術，混合泡沫（滅火筒成份之一）、砂糖、水和肥皂片，造出新雪，可以隨時通過風機噴出人造降雪。電影 It’s A Wonderful Life 中消耗了約 2.3 萬公升的新雪。電影公司的特效組還因發明新雪而獲獎。