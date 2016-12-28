那些年電影裡下過的人造雪

香港無雪，要過白色新年，香港人過去最親切的可能是發泡膠粒和番梘泡。現在較高檔的有迪士尼樂園聖誕落的乳化劑和水混合而成的假雪花，持久逼真，融化無痕。過去荷里活製片人要拍雪景沒有 CG 代勞，同樣無所不用其極人造降雪，所用物料更是光怪陸離。

雪落有聲：粟米片

最早期製片人最常用的人造雪是經塗白或漂白的粟米片。由於粟米片被演員踩過時會發出連串清脆的碎裂聲，假雪景一秒穿幫之餘，觀眾隨時連演員說甚麼都聽不到，所以落完「粟米片雪」後演員對白都需要後期配音。

致癌雪：石膏碎

除了粟米片外，石膏碎也是早年常見假雪材料，它也許沒有前者吵耳，卻暗藏殺機。1930 年 47 歲美國著名無聲電影演員 Lon Chaney 患肺癌逝世，據說就是因長期在雪景片場吸入石膏碎，他的幾套電影包括 1920 年的 Nomads of the North 都有人造雪場景。

奇蹟雪：石棉