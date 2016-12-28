資本主義後的四個未來

當朱克伯格能編寫出「鋼鐵俠」中智能管家 J.A.R.V.I.S. 的雛形、亞馬遜快推出免人手交易的超級市場 Amazon Go，代表我們的科技已逐漸掌握機器學習，社會亦走向「自動化」（Automation）趨勢：機器取代人手，傳統工種交由機械人處理。在這後資本主義社會，人應如何自處？世界會走向何處？科技思想家 Peter Frase 提出四種可能：兩種天堂，兩種地獄。

在新書 Four Futures: Life After Capitalism 中，作者 Peter Frase 認為，未來社會有四種方向：兩種受惠於科技發展而繁榮安穩，另外兩種則會把人類推至苦難。四種方向都包含一個共同前題：自動化是歷史必然，但政治和生態環境則難以預測——在未來，「誰掌管機械人？」、「氣候變化會如何影響科發資源？」將會決定人類命運。

主流未來派（futurists）預測，自動化等於美好生活的開端，將人類從無止境的勞動中解放，釋放後的勞動力可以用於創造美好藝術，又或自願淪為懶精。可是，Peter Frase 認為，單獨科技不能造就改變，它只是提供了改變的可能：未來社會可以是烏托邦，也可以是敵托邦（Dystopia）。即使社會普及自動化的一日來臨，生產關係和崩壞生態不會頓時消失。要預測未來，除了想像，也要考慮現實情況。

第一種未來：共產主義

書中提及的未來的第一種方向是「共產主義」，所謂共產，並非指近世的一黨專政威權共產主義國家，而是得到依靠潔淨能源運作的機械人協助後，回歸到馬克思想像那種理想狀態：資源富裕，社會上無人須為生存而工作。人人依自己的喜好能力，各司其職。然而，要實現這境界，則靠政治。若果政治解決不到既得利益者擁權自立的問題，那共產的理想就會墜落到第二種未來。

第二種未來：借租主義

Peter Frase 使用 “Rentism” （且譯作「借租主義」）這詞形容世界第二種未來走向。在社會富足，但創造富足環境的技術被少數精英壟斷之時，就會導致「借租主義」的出現。精英壟斷的技術，不僅包括控制機械人的科技，更指機械人工作的數據。由於精英掌握了機械人行動的基礎資訊，所以即使你擁有自動化機械人，你仍需付出金錢，以購買驅使機械人工作的軟件和數據等「知識產權」。這也代表，在未來自動化的社會，人仍需工作。但因大部分工作已被機器取代，職位空缺下降，失業率亦隨之上升，最終或甚引致經濟危機。話雖如此，「借租主義」的社會仍可視作烏托邦一種，至少在這樣的未來生活，能源資源絕不匱乏。

然而，若果能源潔淨問題仍未解決，即使自動化推行，面對日益嚴峻的氣候變化，人類總要承受惡果。首當其衝的，定必是那些在低窪地區、無資源抵擋居住的潛在「氣候難民」。

第三種未來：社會主義

在上述提到那種人類因氣候變化而受生存威脅的社會，如人類能以「既合理又平等」的方式生存下去，就能達致第三種未來：社會主義。由於自動化存在，但科技還未生產到潔淨能源，要處理全球暖化此當務之急，Peter Frase 指，人類需要透過龐大、國家為先的激進行動對所有基建、消費模式改革。不過，這種未來在自由民主制仍然盛行的西方，應難以實現。

第四種未來：滅絕主義

在 Peter Frase 的理論中，最後一種，亦是最壞的一種未來，是「滅絕主義」（exterminism）的社會。於這社會，自動化盛行，可是資源依然匱乏，能源還未永續，人們沒有平等的相處方式。結果，掌握了科技的有錢人，以自動化機械人不斷生利；低下階層只能困在這愈來愈熱的地球裡。樂觀看，統治精英或僅會不顧他人生死；悲觀看，貧者甚至失去立足之地，統治精英一生邪惡歪念，甚至會選擇滅絕他人，因為他們已不再需要別人為自己工作。

Peter Frase 所寫的哪一種未來才是人類的未來？一切在乎於人類的選擇，然而，自動化和溫室效應已是大勢所趨，我們還有選擇的可能嗎？