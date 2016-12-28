12月29日
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日劇「逃避雖可恥但有用」劇照
日劇「逃避雖可恥但有用」劇照

「 逃避雖可恥但有用」一劇表面是輕鬆愛情小品，實際上它所帶出的訊息卻超越普通電視劇層次。

女主角美栗為心理學碩士生，畢業後於一所大型日本企業裡做與專業全不相關的工作。公司的 working floor 一望無際，各人埋首工作，拋開自己的獨特性和專長，只為公司賣命。可是美栗連這架不甚吸引的列車也趕不上，在她和另一個不怎樣出色的員工之中，老闆選擇了辭退她，臨走前美栗還被吩咐為老闆洗茶杯。

那是多少人生活的寫照？為工作放棄了尊嚴和理想，最後卻被工作拋棄。家長和學校都是這樣教我們的——你要成為一個對社會有貢獻的人，例如救護員、醫生、教師又或是心理學家等，但到底甚麼才算是有貢獻？美栗被辭退後找到了家務助理的工作，及後更以受薪方式成為男主角平匡的妻子。在家務工作上配一個價錢，並不是因為市儈，是編劇想告訴我們，打理家務就如你們天天到寫字樓上班一樣，都是一種值得尊敬的勞動力。

（編按：以下劇透。）

平匡請了美栗當家務助理後，生活明顯得到改善——他不再吃劣質便當，身體強壯而皮膚光滑。美栗替他洗窗紗，令窗戶透光度高了，使他忽然覺得家居更明亮，心情變好。對平匡來說，每天上班是種摧殘，但回到窗明几淨的家，吃一客悉心預備的晚飯，不單使他的精神復原，亦為他營營役役的人生找到了根據，原來良好的家庭生活是保護和重塑人心的必需品。日本政府說婦女在家務上的貢獻每月約值 16,600 港元，但看完「逃恥」後，我相信你會覺得美栗的貢獻絕對不止這個數目。

日劇「逃避雖可恥但有用」劇照
日劇「逃避雖可恥但有用」劇照

劇集到了末段，平匡被公司辭退，大家都不明所以。平匡是京都大學的畢業生，擁有三個罕有的專業資格，是一名有實力的軟件程式員。雖然被辭退，但他既不低落亦不著急，反而想著如何跟美栗求婚，生存動力比以前更大。找尋另一份工作期間，他學習在家做料理，洗浴缸，美栗對他說：「原來只要肯嘗試，你也會做很多不同的事。」平匡若有所思，始知透過嘗試和考驗才可以逐點逐點填滿那空虛而呆板的人生。

因為被裁，美栗明白到不管薪水和社會地位高或低，能夠為自己和別人帶來希望就是有貢獻；平匡則因為失去優厚的工作而了解到，如果可以放下理性，坦然面對感情和生活的困難，存在便是一種意義。透過失業而令主角二人走出人生困窘，可算是編劇的巧妙安排。

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