這種難民，請不要驅趕……

每到初秋，一班動物拖家帶口南下，抵達正值捕鯨季節的阿拉斯加城市覓食，不少遊客為見牠們長途跋涉而來。但牠們不是逐水草而居的動物，也不是定期遷徙的候鳥，而是全球暖化下的氣候難民：北極熊。

北極熊在冰上獵食海豹，但隨著全球暖化加速，冰層邊界節節後退，速度比科學家所預計的都要快。2016 年大部分日子比往年都要暖，而結冰期卻遲遲未到，今年 11 月北極錄得史上最小的冰層面積，11 月中短短 5 天冰層就縮水 1.9 萬平方英里。棲息地萎縮，能獵食的海豹又愈見稀少，北極熊只能上陸地覓食。根據今年一項調查，南波弗特海平均有 20% 北極熊選擇從冰層轉移陣地到陸地，而 20 年前只有 6%。牠們的逗留時間也比以往長，從前平均只會留約 20 天，今年牠們 8 月抵埗，一直留到 11 月。

阿拉斯加沿海小城 Kaktovik 的城裡城外，科學家最高記錄曾同時發現 80 隻南下的北極熊。牠們到處流連，挑著漁民剛捕獲經剝皮剔肉剩下的鯨魚骨架。這裡沒有高脂肥美的海豹，牠們只能吞食漁民看不上眼的剩肉和鯨油；而且偶爾會被當地巡邏隊驅趕，居民為防備牠們，出門更會要帶槍或驅熊噴霧，北極熊在城市成了不折不扣的難民。所幸至今未曾發生北極熊攻擊人類事件，但若北極熊數量增加到 Kaktovik 的食物供應無法負荷的地步，將完全扭轉形勢。研究北極熊攻擊人類個案的 James Wilder 指：「體型肥碩的北極熊不會對人類構成安全威脅，一旦牠們開始消瘦，缺乏營養，附近人類就要當心了。」