12月28日
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無心工作，如何自救？

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四天假期過後，緊接三天新年假，再不足一個月，又踏入農曆新年，這種氣氛，的確很難專心工作，勤力向上。但面前滿是死線，要做又不想做，如何可以扚起心肝？（弱弱一問：你明明有時間在電郵郵箱或臉書中，點讀這篇教你扚起心肝的文章，就是不想工作，就知你病情嚴重，快點讀完，快點做啦！）

工作死線日近，客戶詢問待你回覆，還有曾許下宏願，誓重建已經開始分崩離析的身型……但一事無成，心中百感交集，躁動不安，內疚難息，心知只要能扚起心肝，開始工作，一切就會迎刃而解，但就是無力加無心。

天國未近，但福音來了（講真，今時今日，甚麼也有專家，不願工作這千古難題，又怎會沒有解決之道？），只要用對方法，終能重拾心情，完成工作。藥石不能亂投，首先，要真心問自己，基於何種原因而一拖再拖？

理由一：拖延，只因怕搞砸事情

解決方法：怕，就怕到底

簡單講，看工作可有兩個角度：其一是攻城掠地，爭取掌聲財富，心理學家稱此為「Promotion Focus」——你深信完成工作後，你的狀況會比現在更好，例如獲得成功感，感動老闆，升職加薪指日可待。如果你擁有此特質，你的推動力是「賺取」，當你心感熱切及樂觀，工作效率最佳。聽上去，是不是很美好呢？但如果你疑慮搞砸件事，這明顯不是你杯茶，因為焦慮和疑惑會削弱動力，令你遲遲沒任何行動。

那換個角度看事情了。另一的特質是「Prevention Focus」，原來你並非要得到甚麼，你的工作目標只是守護你已經得到的東西，即是避免失去。如果抱持這種特質，完成任務是為避免老闆發脾氣，或失掉工作。害怕出錯有助增強「防避動機」，憂慮愈大，手腳愈快。

所以，你應盡全力想像如果不完成工作，可有多「大鑊」，其程度定比搞砸事情更甚。由此，定能克服怕出錯的憂慮，簡單講，即是自己盡力嚇自己，嚇到自己不再猶豫，立刻行動。

圖片來源：shutterstock

理由二：拖延，只因你感覺自己不會喜歡該工作

解決方法：無視自身感覺，他們只會阻礙你

當我們說「你就是不能早起床」或「我就是未能動身做運動」，這些說話的背後真正意思是「我們無法令自己喜歡早起床／做運動」，因為從來沒有人將你綁在床上，也沒有真槍實彈的兇悍門衛守著健身室的門口，所以，最大問題是你根本不覺得自己會喜歡去做。但誰有說過凡事也要待你「感覺對了」，「喜歡上了」才開始去做？

我們或多或少總認為，如果我喜歡某事，做起來會更具動力及效率，然後才動手去做。這種想法其實非常無稽。的確某程度上，你必須對自己做的事有所交代，例如完成工作，或有進展，但無須覺得自己非要喜歡才動手。

不少多產的藝術家及創作者能源源不絕地創作，部分是多得他們的日常工作習慣，令其不論多無靈感，昨夜飲得多醉，也會每天投入數個小時於工作上，說實在，靈感只是給業餘愛好者，真正專業的人請現身及工作吧。

理由三：你不想動，只因工作困難、沉悶或不快

解決方法：採用「如果—就」規劃

常見拖延出事反省：「下次，我會早點開始這工作。」但如果你真的可以早點開始，就不會一開始便束之高閣。人通常會高估自己的自制能力，並且依賴此高估的自制能力來避免事情出亂子。

對自己坦白，是成長必經階段：意志力永遠不如自己所想那樣強的，如果是，你和我也可堅守溫泉關，「戰狼 300」就不是傳奇故事了。再且，就算你的意志力超強，也不是天天也可咬緊牙關，面對天天新款，日日不同的挑戰。所以，取而代之，你應該採用「如果—就」的規劃。

採取這種規劃，不止要列清步驟，還要列明何時何地執行：

  • 如果到兩點，我就會放下手頭工作，並開始處理 Mary 叫我做的報告。
  • 如果老闆在會議中沒有回應我的要求，我就在會議結束前再次詢問。

透過預先清楚列明行動，及何時何地執行，人就可毫無懸念，不會仍然糾纏於「我真的現在便做嗎？」或「可能可以再多等一陣？」這些想法皆要我們的意志即時作出困難決定。但透過「如果—就」的規劃，就不用次次也靠意志力來天人交戰，並能確定我們會在關鍵時刻作出對的選擇。

誠然，「思慮失敗後果」、「無視個人感受」與「規劃及跟從詳細計劃」，絕對不如「追隨你的熱情」或「保持正面樂觀」那麼好聽動人，但是這些建議的好處扎實有保證，令你做事有效率，而非只能靜待心情與熱誠的到來。

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