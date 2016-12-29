12月29日
改變世界的暗殺
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改變世界的暗殺

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俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫上周遇刺。　圖片來源：路透社
俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫上周遇刺。　圖片來源：路透社

俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrey Karlov）遭伊斯蘭極端分子刺殺，現場相片及行刺者呼喊「勿忘阿勒頗」的影片廣傳網絡，舉世震驚，有人擔心此事會與一戰的導火線「薩拉熱窩事件」一樣，引發大型戰爭。雖然土耳其與俄羅斯一致強調事件無損土俄關係，但是一日敍利亞戰爭尚未完結、恐怖主義依然蔓延，事件的影響還是難以定奪。下列 3 場史上重大的刺殺，則改變了世界的走向。

凱撒大帝之死

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「還有你嗎，布魯圖？」（Et tu, Brute?）—— 公元前 44 年，羅馬帝國奠基者凱撒大帝（Julius Caesar）遭養子布魯圖與 60 多位元老院議員公開刺殺，身中 23 刀，氣絕身亡前，留下這句留傳千古的遺言。

雖然凱撒生前征服了高盧、改革了羅馬的政經與曆法制度，但由於他威脅了共和國貴族的利益，他必須一死。凱撒之死不但是莎士比亞筆下的史詩題材，更是歷史之轉捩點。凱撒死後，羅馬再陷入新一輪內戰，促成羅馬史上最重大的政制改革：由共和制轉變成帝國，民主習俗漸被拋棄。凱撒的另一位養子屋大維——又稱「奧古斯都」——大權在握，統治羅馬長達 43 年，開創「羅馬和平」的盛世。

薩拉熱窩事件

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20 世紀戰爭災難的開端，可追溯至 1914 年 6 月 28 日。當日，波斯尼亞發生一場改變世界的暗殺：薩拉熱窩事件。1914 年，奧匈帝國皇儲斐迪南大公及其妻到波斯尼亞檢閱軍事演習，演習結束後，兩人遭仇恨奧匈帝國的塞爾維亞族人、秘密組織「黑手」的成員普林西普槍殺。

其後，由於塞爾維亞部分駁回奧匈發出的最後通牒，拒絕嚴懲元兇，奧匈隨即向塞爾維亞宣戰，德國、鄂圖曼帝國兩同盟國，英國、法國和俄羅斯等協約國陸續加入戰線，於是，兩國的對立擴大至兩大陣營的對立，引發第一次世界大戰——以及間接導致往後的二戰、冷戰等數之不盡的武裝衝突。

有評論指，日前發生的「俄國大使刺殺事件」與「薩拉熱窩事件」有幾分相似，民族主義回潮、世界各國關係緊張，過往的穩定好像快要瓦解？究竟將來的世界又會如何？

人權領袖遇刺

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1968 年 4 月 4 日，39 歲的黑人民權運動領袖馬丁路德金遇刺，英年早逝，舉世惋惜。馬丁路德金對美國黑人民權的貢獻，不僅限於生前的社會運動及「我有一個夢」，更及死後的世界。

馬丁路德金的死訊傳出後，全美 125 個城市爆發騷亂，不少黑人視馬丁路德金之死為「和理非」（和平、理性、非暴力」的結束，轉而採取激進行動，到處縱火破壞。結果，一方面種族問題沒有得到妥善解決，人種間的隔閡反而加深，近日的 #Blacklivesmatter 也在遙遙呼應 1968 年的暴動；另一方面，共和黨利用黑人的「暴動」問題，以「法律和秩序」的口號作宣傳，使尼克遜贏得 1968 年的總統選舉。

在 1963 年，總統甘迺迪遇刺後，馬丁路德金告訴妻子：「這事也正發生於我身上，這是個病態的社會。」當年的說話，卻成了自己命運的預言。今日政治暗殺繼續發生，病態的社會是否從未改變？

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