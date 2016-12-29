如何說服「後真相人種」？

「後真相」（Post-truth）膺選牛津詞典 2016 年度選字，現象頻繁見於英國脫歐公投及美國大選，但人類早有敵視事實的前科，不論自然科學還是政治理念，向來信者恆信，不信者恆不信。事實缺乏說服力，未必是出於集體反智，有學者指，人類的認知並非全然是智力活動，與心理亦大有關聯，成見一旦形成，便難接受其他解釋。在後真相時代，我們還能以理服人嗎？

在 Google 輸入「climate change deniers」（氣候變化質疑人士），第一個搜尋建議便是「……are idiots」（……都是白痴）。他們不一定是文盲，甚至其中有不少高學歷人士（譬如大部分共和黨人），即使撇除被收買的案例，反全球暖化論仍然甚囂塵上。為甚麼人要與科學作對？「否認至死」（Denying to the Grave）一書作者 Sara Gorman 與 Jack Gorman 認為，「死不悔改」未必出於愚昧，而是心理作祟。

一來，人類對原因不明的事件和現象會感到極度不安，為了釋除無慮，人會自行「腦補」，捏造說法。書中舉例，美國有所謂「反疫苗論者」（anti-vaxxer），無能為力之下，將子女的自閉症成因歸咎於疫苗，就是出自絕望時的自然反應。二來，人類不會理性估算風險，反而是依賴「可想像程度」（imaginability）行事：能否在腦中想像出來，才是說服自己的關鍵；而人類是情感動物，故事比統計數字更吸引，因而往往漠視科學數據，寧願取信一套簡單方便的說法，順應性情亦安撫自己。

自然科學尚且難以結論一致，社會科學想必更見意見分歧。譬如，根據新自由主義經濟學派，減稅能鼓勵生意，刺激經濟，從而帶動就業，交稅人口及稅額增多，將能抵銷稅率下降所帶來的損失，「滴漏經濟」奏效，帳面稅收最終增加。「減稅反增稅收」的主張為不少右翼政府接受，事實卻是往績不佳：列根任內稅收下跌（GDP 佔比亦下降），赤字連年，國債翻了三倍；喬治布殊任內一樣，大幅削減富人稅及資本利得稅（巴菲特所繳稅率－－17.4%－－低於其公司員工），結果貧富懸殊加劇之餘，整體稅收亦見下降。然而，減稅反增稅收一類主張早成金科玉律，依然深信不疑者眾。

美國達特茅斯大學行政系教授 Brendan Nyhan 及英國艾克斯特政治研究員 Jason Reifler 做過一個研究調查：聚集一批自稱保守派的人，向他們展示布殊減稅導致政府整體收入下跌的證據。結果，「保守派」不但不信，而且更認定布殊任內稅收上漲。為何糾正反而加深誤解？兩位教授認為，當世界觀或個人印象受質疑，就會出現「反彈效應」（backfire effect），更難接受不符立場的證據。

對於固執己見的人，是否再無理性途徑交流意見？美國科學史家 Michael Shermer 列出 6 項建議，以資說服他人之用：一、交流不帶情緒；二、討論而非攻擊；三、細心聆聽，準確回應；四、表達尊重；五、對其立場表示理解；六、說明事實改變，未必會扭轉世界觀。

紐約時報亦綜合了多位心理學家及哲學家的意見，作出 5 項討論建議：聆聽比述說重要、不要預設立場、身體語言盡量禮貌、勿為爭執而爭執、敢言亦需敢聽。

社交媒體打算設立「事實查證」工具，核證網上流通的消息真偽，但即使糾錯有佐證，亦不見得就能改變誤解。有人漠視事實、信口雌黃，卻要他人苦口婆心，循循善誘，難免有將自我修養的責任推到對方身上之嫌。或者事實的確如此，不過，個人信念尚可不理，社會政策卻會貽害眾多，譬如一個路人質疑氣候變化，影響大不同於美國國家環保局長質疑氣候變化，不論責任誰屬，為了公眾利益，社會必須合力說服相關人士，正視問題－－當然，如果立場被收買了，就另當別論。