印度出過以鉅細靡遺的性事指導聞名的典籍「愛經」（Kama Sutra），現代性文化卻相當封閉，加上性教育禁忌多，因而生出不少兩性疑難。印度著名性學家 Mahinder Watsa 有見及此，自 2005 年起設立性事專欄「Ask the Sexpert」，以詼諧筆觸解答印度男女的日常性問題，現年 92 歲的 Mahinder Watsa 表示一日最多收過 60 封電郵查詢。10 年答問現已結集成書，節譯如下：
- 問：初夜需要準備甚麼急救措施？未婚妻和我有口交經驗，安全嗎？
答：你不需要加入紅十字會，婚前拜訪一下性專家就好。口交安全也健康，放心。
- 問：一日 4 次之後，我覺得很累，有 5 分鐘更視力模糊。求救。
答：你想怎樣？全城奔走相告、高聲歡呼「I am a champion」嗎？
- 問：我 21 歲，上星期手淫時我坐在陰莖上，突然聽到斷裂聲，但不覺痛楚，它斷了嗎？
答：你在練歌舞嗎？希望你沒有受傷，下次不要坐在陰莖上了。
- 問：睡覺時將陰莖放在陰道內安全嗎？
答：一般來說，非勃起陰莖會滑出陰道，就算不然，陰道也不會把它當早餐。
- 問：我朋友認為自慰令她「升 cup」，可能嗎？
答：她以為陰核是氣泵嗎？
- 問：報紙上的陰莖增大藥有效嗎？
答：說陰莖變大都是假的，目的是騙你這一種人。學習性愛的藝術，會給你更多樂趣。
- 問：如果將樽裝精子灌入陰道，女人會懷孕嗎？十分重要，敬請回覆。
答：重要的理由是甚麼呢－－沒有女人會因此懷孕。
- 問：我陰莖短，無法滿足女友。占星師建議我每日邊唸禱文邊拉長它 15 分鐘，但一個月後依然不見進展，應該怎樣做？
答：如果他是對的，大部分男人胯下物事都長到膝蓋了。向性學家請教性愛的藝術吧。
- 問：兩日前，我和女友無套性交。本來買了事後避孕藥，但我情急之下自己服用了，我會出事嗎？
答：下次請用避孕套（不要吞了）。事後避孕藥在性行為後 72 小時內有效，本來你可以再買的，但只宜用於緊急情況，不可用作常規避孕。
- 問：每當我和女友在床上親熱，床蝨就會作動，牠們已經咬了我的陰莖，我擔心女友的陰道也會遭殃。這會造成感染嗎？
答：沒想到床蝨也會性興奮呢。清理好床蝨前，可以在地上做愛，就能避免感染。
- 問：我和女朋友幾月前第一次做愛時，發現她沒有流血。如何證明她是否處女？
答：猜疑就是你愛你女友的方式嗎？你不知道處女膜破裂有很多種成因嗎，例如運動？
- 問：當我攤在床上，睪丸會自動移動，正常嗎？
答：睪丸會跳莎莎，非常獨特。睡覺時它們應該也會休息。
- 問：有沒有方法能測試出一個女人曾經與多少個男人做愛？
答：古怪的問題。沒有這種測試。專注尋找幸福吧。
- 問：我 14 歲便開始喜歡偷女人的衣服，自慰之後物歸原主。我有病嗎？
答：物歸原主十分有品，但如果你被捉到，就會身敗名裂，連累家人。為甚麼你不去買女人衫呢？如果不搞出禍，這種趣味倒是無害。
- 問：老婆將髮梳放入陰道後，發現有幾根剛毛卡在裡面，我們現在很怕。
答：髮梳是另類的選擇，可以考慮用圓柱狀物體。帶她去婦科清理剛毛吧。
- 問：據說酸性物質有助避孕，在陰道撒幾滴檸檬汁或橙汁有用嗎？
答：你從哪裡聽來這種古怪想法？明明有其他安全又簡單的避孕方法，你可以考慮用避孕套。