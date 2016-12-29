印度出過以鉅細靡遺的性事指導聞名的典籍「愛經」（Kama Sutra），現代性文化卻相當封閉，加上性教育禁忌多，因而生出不少兩性疑難。印度著名性學家 Mahinder Watsa 有見及此，自 2005 年起設立性事專欄「Ask the Sexpert」，以詼諧筆觸解答印度男女的日常性問題，現年 92 歲的 Mahinder Watsa 表示一日最多收過 60 封電郵查詢。10 年答問現已結集成書，節譯如下：

問：初夜需要準備甚麼急救措施？未婚妻和我有口交經驗，安全嗎？

答：你不需要加入紅十字會，婚前拜訪一下性專家就好。口交安全也健康，放心。

答：你不需要加入紅十字會，婚前拜訪一下性專家就好。口交安全也健康，放心。 問：一日 4 次之後，我覺得很累，有 5 分鐘更視力模糊。求救。

答：你想怎樣？全城奔走相告、高聲歡呼「I am a champion」嗎？

答：你想怎樣？全城奔走相告、高聲歡呼「I am a champion」嗎？ 問：我 21 歲，上星期手淫時我坐在陰莖上，突然聽到斷裂聲，但不覺痛楚，它斷了嗎？

答：你在練歌舞嗎？希望你沒有受傷，下次不要坐在陰莖上了。

答：你在練歌舞嗎？希望你沒有受傷，下次不要坐在陰莖上了。 問：睡覺時將陰莖放在陰道內安全嗎？

答：一般來說，非勃起陰莖會滑出陰道，就算不然，陰道也不會把它當早餐。

答：一般來說，非勃起陰莖會滑出陰道，就算不然，陰道也不會把它當早餐。 問：我朋友認為自慰令她「升 cup」，可能嗎？

答：她以為陰核是氣泵嗎？

問：報紙上的陰莖增大藥有效嗎？

答：說陰莖變大都是假的，目的是騙你這一種人。學習性愛的藝術，會給你更多樂趣。

答：說陰莖變大都是假的，目的是騙你這一種人。學習性愛的藝術，會給你更多樂趣。 問：如果將樽裝精子灌入陰道，女人會懷孕嗎？十分重要，敬請回覆。

答：重要的理由是甚麼呢－－沒有女人會因此懷孕。

答：重要的理由是甚麼呢－－沒有女人會因此懷孕。 問：我陰莖短，無法滿足女友。占星師建議我每日邊唸禱文邊拉長它 15 分鐘，但一個月後依然不見進展，應該怎樣做？

答：如果他是對的，大部分男人胯下物事都長到膝蓋了。向性學家請教性愛的藝術吧。

答：如果他是對的，大部分男人胯下物事都長到膝蓋了。向性學家請教性愛的藝術吧。 問：兩日前，我和女友無套性交。本來買了事後避孕藥，但我情急之下自己服用了，我會出事嗎？

答：下次請用避孕套（不要吞了）。事後避孕藥在性行為後 72 小時內有效，本來你可以再買的，但只宜用於緊急情況，不可用作常規避孕。