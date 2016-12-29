雷米諾雅：百花齊放的「水墨藝博」

「水墨藝博 2016」 圖片來源：香港會議展覽中心網頁

第二屆「水墨藝博」（ Ink Asia ）早前已在香港會議展覽中心圓滿結束。

這個被外國傳媒形容為東方的 Art Basel 的「水墨藝博」，展出的內容較去年更多元化，其中包括了繪畫、攝影、雕塑、書法、裝置藝術及多媒體的影像展示。

今年「水墨藝博」更精選了 50 多個來自中國大陸、香港、台灣與其他多個國家地區的畫廊和機構參展。主辦機構更特設「台灣館」、「中國當代書寫的呈現」主題展，及「ink+」香港藝術家聯展，讓觀眾在同一展館內欣賞到來自兩岸三地的優秀藝術家作品。

今年來自兩岸三地近百位當代的水墨藝術家陣容鼎盛。其中包括台灣代表李義弘、「當代水墨之父」劉國松及其得意門生江麗香、許秀蘭、吳珮華等；此外還有來自中國大陸的中央美術學院館長王璜生、張羽、藍正輝、潘公凱；再加上香港的版畫家梁巨廷、雕塑家朱興華、水墨畫家陳鏡田、馮永基，更有令人注目的本地名作家李純恩、香港電影金像獎特技大師 vfxNova 創辦人黃宏達、攝影大師水禾田、著名插圖家李志清、知名設計師靳埭強、行為藝術先鋒（蛙王）郭孟浩的參與，都令「水墨藝博 2016 」更生色不少。

打破傳統水墨畫固有模式，是今次展覽的一大特色。展場中最吸引我的是藝術家 Ross Lewis（李如俠）的裝置藝術作品「卷軸器No.1」。他特意建造一台 74 x 914 cm 的木製捲片機器，內放置巨型水墨插畫卷軸一幅，加上捲片器頂上設置可轉動的手柄，更刻意模仿 30 年代默片的背景捲動方式，讓參觀者以人手攪動畫面的方式參與其中，令水墨畫的創意形式發揮得更淋漓盡致。

此外，年輕一輩的藝術家中，我較為欣賞就讀浸會大學視覺藝術學院的 Angel Hui Hoi Kiu，其作品「 Shadow of Blue-and-White 」（映青花）運用多卷廁紙內的最底層，以手繪青花瓷圖案，加上背後透過 LED 燈的光影效果，塑造出古玩青花瓷的透白和立體感。

至於採用廁紙的意念是顛覆了傳統水墨畫單幅裝裱的概念，卻以連綿不絕如動畫般展示畫面的效果，與外籍水墨畫家 Ross Lewis 的理念不謀而合。

「水墨藝博」作品百花齊放，推陳出新。亦正如「水墨藝博」總監 Calvin Hui 所言：「Ink Asia 是一個專業而且開放的藝術交流及交易平台，並藉此機會聯繫世界各地的藝術家、美術館、學術機構、畫廊、收藏家及基金會，以探索文化傳承，拓展水墨精神，同時研討水墨的當代與未來性，理解東西方在世界觀和文化價值觀的同與異，給藝術市場提供另一個選擇和可能。」

此刻，除了恭賀「水墨藝博」的展出成功外，更熱切期待 2017 年有更高水準的水墨作品不斷湧現！