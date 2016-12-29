沈旭暉國際郵覽台：同一年開埠的不同結局——由香港、沙撈越的開埠百年紀念郵票談起

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談及「開埠」這概念，在強調政治正確的今天，也可以充滿爭議。在港英時代，雖然割讓香港島的「南京條約」於 1842 年才簽署，但英國早於 1841 年佔領香港島，該年就被視為香港開埠元年。但主權移交後，基於中國強調香港「自古以來屬於中國不可分割一部分」，在北京眼中，也就不存在以 1841 年為「開埠」的空間，那只代表「英國佔領時代」的開始。1941 年，港英政府推出了一套「香港開埠百年紀念」郵票，設計十分精美、意義深遠，不同於當時常用的英屬殖民地通用圖案，而是專門為香港度身定制，是英屬香港郵票中的佳作。

stamp1這套郵票共計 6 枚，發行量 48 萬套，由雕刻版工藝製作，設計師為港英公務員鍾惠霖（Mr. William E. Jone），由 Bratlbury Wilkinson 印製。郵票都有英王喬治六世的「鵝蛋型」肖像，背景則是英屬香港時期的本土風景，包括香港街市、帆船和巨輪、香港大學、港口遠景、滙豐銀行、帆船和飛機，景色和今天已大不相同；一些建築物如舊匯豐銀行，已被拆卸重建。

與此同時，1941 年也是另一個地方的百週年紀念。這地方和英國、香港都充滿淵源，但不算是英國正式殖民地，那就是與香港隔海相望，馬來群島的沙撈越（Sarawak）。在 17-18 世紀，沙撈越屬汶萊蘇丹統治，英國探險家布魯克（Sir James Brooke）抵達此地、並協助蘇丹平亂後，獲贈沙撈越作回報，就成了罕見的白人土王（Rajah）。1841 年，布魯克正式建立沙撈越王國，王位隨後由子孫 Charles Brooke、Charles Vyner Brooke 繼承，是為布魯克王朝。

在布魯克王朝期間，沙撈越盛行的獵殺土著行為被明令禁止，布魯克家族致力令當地文明開化、與外界發展商貿，並從東亞（特別是中國）引入勞工，發展經濟，不少南方人經香港越洋去到沙撈越，兩地民間關係就此確立。布魯克三代統治者的「勵精圖治」，讓沙撈越從荒蠻落後之地，躍升為東南亞重要商埠，雖然也不無高壓和台灣，但還是頗受當地人懷念。

布魯克家族身為英國人，也是「心懷祖國」，沙撈越王國自 1888 年已成為英國保護國，但由於名義上仍是獨立王國，自 1869 年起，就一直發行自己的郵票。沙撈越郵票沒有英女王或國王肖像，有的只是自己的白人土王像。1941 年，布魯克王朝舉辦了盛大的立國百年大典，盛況在今天沙撈越博物館還能得見。

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當時香港和沙撈越都想不到的是，這個百年紀念後不久，大難就至。隨著太平洋戰爭爆發，同年日軍大舉進軍東南亞各地的英國殖民地、保護國，香港、沙撈越都是在 1941 年 12 月淪陷，經過 3 年 8 個月的日治時期。沙撈越甚至還來不及發行百年紀念郵票，最後是在戰後的 1946 年，才補出這一套印有三代白人沙撈越王的紀念票。

戰後世界，滄海桑田，沙撈越王恢復統治後不久，意興闌珊，就把國家交予英國，成為英國正式殖民地，後來再併入馬來西亞。香港經過短暫國際角力，國共兩軍都沒有奪取，也就回歸到英國管治，儘管戰時被囚禁的港督楊慕琦復職後提出了大膽的民主化方案，但因為不合英國大戰略，而被擱置。

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