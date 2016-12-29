這樣的孤獨患者，你認識嗎？

有研究指，聰明人少見朋友更開心，可惜我們多是凡夫俗子，而在這佳節時份，不得不承認的是，我們都害怕孤獨。在城市生活，形單隻影彷彿是罪。吃飯逛街看電影都能一人成行，旁人的眼光卻都訴說著：你沒人陪，你有問題。不是社交技巧糟糕，就是被社會遺棄。但最新研究反駁，這不一定屬實。

專家指出，部分離群獨處者或是對社會提示（social cue）非一般敏感。譬如「微笑」這種曖昧的提示，他們傾向作出負面解讀，以為對方並非接受、認同，而是在婉拒、暗諷，繼而進入一種自我保護思維，選擇疏遠人群，令問題更為嚴重。如此一來，孤獨帶有傳染性：當一個人變得孤獨，退出自己的社交圈，其他人亦跟隨其後。

John T. Cacioppo 是芝加哥大學心理學教授兼認知與社會神經科學中心主任，自 1990 年代研究「孤獨」這回事。他形容孤獨與口渴、飢餓或疼痛一樣，不過是種厭惡信號。「否認感到孤單，如同否認感到飢餓，同為毫無意義。」奈何「孤獨」一詞甚為負面，意味不擅社交或無法獨立。基於這種固有概念，即使這種社交隔離如何難以承受，很多人仍無法宣之於口。

然而，若把這種情緒置之不理，恐會有損健康。新一輪研究顯示，較少社交聯誼的人睡眠會斷斷續續，免疫系統亦會改變，炎症較多，壓力荷爾蒙水平也較高。另有多項研究亦指，孤寡增加患上心臟病及中風的風險，分別是 29% 及 32%， 7 年內離世的風險亦較高 30%，尤以中年人士為甚，而早死的機會率，更是比社交頻繁的人多出一倍，顯示孤單與吸煙、癡肥同屬「催命符」。

加州大學三藩市分校老人科醫生 Carla M. Perissinotto 指出：「孤獨對健康和自立造成的深遠影響，是公共健康的一大難題。無論是醫學上抑或道德上，都不能再無視孤身一人、與世隔絕的長者。」英美兩國都有支援服務，譬如求助熱線、乘車優惠、定期家訪，鼓勵老人家多出門，減少他們獨處的時間。但其實孤寂無分年齡。18 歲也好、48 歲也好，都需要聯繫和交流。

Palo Alto 醫療基金會的 Paul Tang 醫生開展名為「linkAges」的跨世代互助計劃。會員可在網上發帖，寫出需要他人協助的事，譬如教授結他技巧、一同玩拼字遊戲、坐順風車看醫生等，其他人可填上相應的時間及技能，滿足發帖者所需，而協助他人的時間能「儲起來」，日後換取自己所需的協助。在加州，計劃已有數百名會員參加，近日更獲得資助，準備拓展至美國各地。

「我們這些醫學界的人需要撫心自問：我們是在控制血壓，還是在改善健康和生活？」Tang 直言：「我相信先要做好後者，才能達致前者。」