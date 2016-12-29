「全民基本收入」助人及企業重獲自由

太慢？只怕其實已經太遲了

有學者認為工作全由機械人全面取代人手之時，至少還要 30 至 50 年，而且貿然引進 UBI，改變現時的工作及社福制度，只會讓已搖搖欲墜的社會及經濟更加不穩。「30 至 50 年」這種科技時間觀，其實相當不合時宜。先不說矽谷，本港不少快餐店已備有觸控大屏幕的點餐系統，而收銀員人數則愈來愈少。其實大家心照，收銀員一職快將被淘汰，收銀員如果無其他一技之長，就很快被迫離開勞動市場。再看看整間快餐店，又有多少職位可被簡單的人工智能取代？

矽谷倡議 UBI，是因為他們發現自動化已逐步令不少職位消失，再加上日漸強大的人工智能勢將加劇趨勢。數據科學家及 ShareProgress 的始創人 Jim Pugh 是 UBI 倡議者之一，「當無人駕駛汽車在矽谷成為事實，愈來愈多人關注未來經濟在自動化日漸普遍下，會發展成怎樣。」

商業社會永遠也是成本計算。現在仍未全面取締，當中包括一些僱主顧念舊情，仍然聘用老員工，靜待自然流失；但如果處身劇烈競爭的產業，不立即改革，則可能已一舖清袋。另一方面，其實也是等市場適應，現在連嬸嬸們也拿著手機隨街捉比卡超時，一切只是時間問題，而那時間可能只是一代人，大約十年吧？所以準備迎接自動化及人工智能的時間根本不長，再加上全球現已置身經濟死局，現在還不討論其他新方法，只怕一切也來得太遲。

請拔掉吸嘴吧！

有評論認為政府及企業因希望自動化及引入人工智能，所以才鼓勵及支持 UBI，而這種派錢根本沒法有如工作能帶給人滿足感，其實這種批評變相認為人生應由別人安排，企業不用進步。

全面自動化能有效降低成本，並可消除剝削，因為重覆、冇人性、零碎化、低技術及知識含量低的工作，已經不再存在。另一方面，人生意義理應由個人自我創造及賦予，這是「自由」下的代價。UBI 就是希望在提供基本收入後，人擁有更多自由追尋自己價值、人生意義及自主創新，而不用受工廠制式的束縛。「如果人有了這筆錢，他們就可以選擇不從事那些極低收入工作，再沒有人只因害怕失去這種工作而被迫成為工作狂」，未來美國加州研究所的 Natalie Foster 表示。

任何人不應干預別人如何定義人生價值，而世上也沒有人應該要為另一人的人生價值負上任何責任——現行社福制度根本無法做到這點，而 UBI 卻可助人重拾個人的財政自由，也讓企業可以放心轉型；最終以最開放自由的方式，有效轉移財富，解決窮者愈窮，富者愈富的問題，透過政府，最有效省時重新分配資源賦與社會各人經濟自由，至於他們想如何，這就是他們的自由及人生了。