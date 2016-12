I haven’t ever changed who I am. I’ve just gotten more accepting of it. Being happy isn’t getting what you want, it’s wanting what you have.

– Carrie Fisher, Actress

我從沒改變自己,我只是更加接納它。快樂並非得到你渴望的,而是需要你所擁有的。

– 嘉莉菲沙,演員