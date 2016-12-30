「故宮」頭炮，反映林鄭真個性

凡事向好個邊諗（現時環境，也唯有這樣），沒有諮詢，個人意志先行，林鄭故宮一事，從單 Deal 看清奶媽內心真世界。以 Deal 論 Deal，談到大型建設，當年殖民地政府的玫瑰園計劃大花金錢，猛益自己人，但沒問題，香港機場到現在仍然威震全球，以此先例，審視奶媽這單 Deal 明顯不夠水平，或許她也沒想過要高明，因在奶媽的浩瀚世界，天上地下，就只有自身一人……

首先講錢，故宮博物館能有多吸引呢？如果說迪士尼在內地又起，在香港又建，是互相搶客行為，那麼在北京有故宮及故宮博物院，台北也有國立故宮博物院，在香港又建故宮，到底又算不算在紅海搶客呢？香港的土地資源最珍貴，西九要起故宮博物館，香港有多大著數？

如果真心想看故宮及其展品，為何不到北京，至少還有一系列相關的甚麼長城、天壇……又或到國立台北故宮博物院，也可順道理解日本殖民，如何有助保持民族質素，然後再在圓山飯店，感受當年大時代的巨變。對於內地人來說，未來香港高鐵通車，你猜他們有多大意欲在香港看你的故宮博物館？他們為何不到北京看呢？相較之下，將該館定為多元性向劇場，因在內地沒有得看，可能更有價有市。

香港人會幫襯嗎？

對不起，飛往北京跟東京的機程相若，暫時為止，只知香港人守候平價日本機票，到東京大阪血拼，再在京都奈良影靚相上臉書，卻沒有聽人說北京機票一票難求，要到長城做好漢，留倩影。說真，故宮還有甚麼是潮的，又有誰人可以令其再潮起來？記憶中，就只有貝托魯奇執導，坂本龍一配樂的「末代皇帝」及張之亮的「中國最後一個太監」，讓人對故宮有點興趣，但那印象絕對負面。中國的奇珍國寶間中來港巡展並無大問題，如「清明上河圖」，在港便大受歡迎，但當長駐展覽，則肯定死硬。

以林鄭智商，沒理由不知故宮博物館的下場，但仍然要借馬會過橋，大興土木，則很有可能是為自己前途「買」路了，拿港人短缺的土地空間，買自己前程，反映她心目中，沒有共富貴，同患難，她的政治原則是她富貴，你患難。

錯選參戰頭炮

但從「買」路的角度看此事，也不見得高明。

從市場學而言，選擇「故宮博物館」作頭炮，其實十分不智，及迷信點講：「不吉利」。「故宮」兩字帝皇獨裁意味太濃：一個皇帝，加上一大班宮女太監足不出城，與世隔絕，自以為天下我有，自己皇位自己傳，禁宮之內，陰風陣陣，冤獄壓迫，殘暴變態，而且當時世界巨變已生，全球經濟及科技神速進步，全球化加劇，明清皇帝等同守舊固執，脫節自大，尤其在大家心目中，清慈禧不是甚麼好東西，當日本成功轉營，中國還是給紫禁城之內的一班人拖著後腳，無法前行。

這種氛圍跟香港格格不入，香港成功全因法治下的廣闊自由。錢與人皆可自由進出，來自五湖四海的人，在香港自由市場自力更生，過自己想過的生活，可以抱持自己的信念，沒有人會主動改變你，市場會告訴你大家的看法，但你也可不理市場，堅持己見直至永遠。香港的美好正正絕不強迫，沒有教條，這正是要成為一流交匯平台的先決條件，這正正為何香港可中西滙萃。西九的營運理念，應該是百家平台，而非展示主權及傳統，更不是拿來給一人作為向上爬的籌碼。

林鄭奶媽北宮南調，似乎仍然夢牽坐鎮紫禁之巔，心中迷戀權力，視一切人不是草民，便是太監宮女，只望一人獨贏，而非大家富貴，跟全球權力下放的大勢格格不入，也鐵定違背香港重視自由的傳統精神。講到尾，地球上最需要奶媽的，就是未戒奶的小孩，而我們不是。